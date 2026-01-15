Ошибки, баги, вопросы - страница 2533
В твоем случае надо организовать цикл while(), а не for().
Проверять на какой-то признак окончания мигания.
А вот насчет того, что "мигает с переменной частотой" - что-то странно... Сходу я ошибок не вижу, должно мигать довольно часто.
Правда, я сомневаюсь в том, что это разумно - создавать и удалять графические объекты, вместо того, чтобы делать их невидимыми. Но, вроде сделать объект невидимым нельзя... Так что остается лишь удалять.
Спасибо за ответ, теперь работает. Но моргание такое же хаотичное, записал как это происходит. И я заменил удаление на изменение цвета LABEL на черный.
Видно же, что от тика зависит. Такой код нужно в OnTimer() делать, а не в OnTick()
И не нужно красить чёрным - у объектов есть свойство его видимости на определённом периоде графика (OBJPROP_TIMEFRAMES) - вот им нужно управлять видимостью.
Значения для таймфреймов, на которых должен быть виден объект, устанавливается набором флагов. В вашем случае нужно ставить 0 (OBJ_NO_PERIODS) - не видим нигде, и OBJ_ALL_PERIODS - виден везде. И не забывать после смены значения свойства обновлять график при помощи ChartRedraw()
думаю, что терять Вам особо еще нечего, попробуйте мой код скрипта использовать, он работает, он короче
это в папку срипт!
Игорь, я так понял, это написано на MQL5, а у меня Metatrader 4 к сожалению.
это MQL4... могли бы уже попробовать ))))
Блин, точно ) Спасибо большое, Игорь! Извиняюсь за наглость, а можно не скрипт, а индикатор? А то при переключении ТФ скрипт слетает. Скопировал кишки в шаблон индикатора, компилируется нормально, а когда кидаю на график, терминал зависает с концами.
Большое Вам человеческое Спасибо! )
Для администраторов сайта:
не нашел где, пишу здесь
нужно поменять реквизиты продавца в профиле.
как это сделать ?
уже давно написал сообщение в кабинете продавца, ответа нет
может есть другой способ ?