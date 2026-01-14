Ошибки, баги, вопросы - страница 1333
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, что бы это значило? Ооочень интересно. Особенно на реальном счете. Ничего не проверив, мой брокер обновился, ниже результат.
Терминал МТ4, b. 845 до обновления,
И после обновления до b. 851
И так во всех терминалах на всех парах. W XP 32 bit
Что будем делать ?? Пока-что сказочная радость. За всё время существования МТ4 такая радость впервые.
Интересно, что бы это значило? Ооочень интересно. Особенно на реальном счете. Ничего не проверив, мой брокер обновился, ниже результат.
Терминал МТ4, b. 845 до обновления,
И после обновления до b. 851
И так во всех терминалах на всех парах. W XP 32 bit
Что будем делать ?? Пока-что сказочная радость.
Необходимо больше подробностей и нужны индикаторы для воспроизведения проблемы. Напишите в сервисдеск.
Необходимо больше подробностей и нужны индикаторы для воспроизведения проблемы. Напишите в сервисдеск.
Попробуйте установить этот индикатор на МТ4 билд 851 и всё станет ясно.
Уважаемые разработчики!
В классе CCanvas отсутствует важный функционал - это толщина рисования. В связи с этим возникает вопрос - добавите ли вы данный функционал в класс CCanvas?
Если добавлять не планируете данный функционал, то сделайте пожалуйста метод PixelSet виртуальным, иначе придется половину класса при наследовании переписывать. А менять что либо в классах стандартной библиотеки самому считаю дурным тоном и даже вредным, т.к. при обновлении терминала или его установке, придется все обратно менять, да и не запомнишь всех изменений по прошествии времени.
Прилагаю наследованный класс CCanvasNew. Что бы класс работал правильно, нужно внести изменение в метод PixelSet базового класса CCanvas, т.е. сделать его виртуальным.
Строку:
заменить на:
Ошибка при компиляцииа в чём разница между 1 и 2 ?
Пояснения к заявке #1268334
В документации заявлено:
"Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются. Обращением к глобальной переменной считается не только установка нового значения, но и чтение значения глобальной переменной" .
У меня чтение глобальных переменных происходит ежедневно. И несмотря на это они все равно уничтожаются. Нужно каждый месяц их создавать заново. Очень хотелось бы, чтобы вы устранили данное несоответствие работы МТ4 документации.
В документации заявлено:
"Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются. Обращением к глобальной переменной считается не только установка нового значения, но и чтение значения глобальной переменной" .
У меня чтение глобальных переменных происходит ежедневно. И несмотря на это они все равно уничтожаются. Нужно каждый месяц их создавать заново. Очень хотелось бы, чтобы вы устранили данное несоответствие работы МТ4 документации.
Tapochun:
А Вы точно не перепутали понятие "Глобальная переменная" и "Глобальная переменная клиентского терминала