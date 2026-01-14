Ошибки, баги, вопросы - страница 1331
Вот так - действительно была бы неопределенность
которая странным образом преодолеватся компилятором, если переписать пример по другому
Не знаю, говорилось уже или нет. В Метаэдиторе при совпадении имени input-переменной с именем локальной переменной (либо с именем поля класса) последняя везде выделяется красным цветом, так же как input-переменная. Возникает путаница при чтении кода. Надо бы исправить это.
давать одинаковые имена сущностям кода - попытка выстрелить себе в ногу :)
проще изменить имя input переменной и не будет ни каких проблем и путаниц...
MT4/845, Windows7/64 bit. Вопрос по переводе текста на новую строку с помощью \n. Сделал скрипт:
Результат:
Надеялся, что значения Text_2 и Text_4 будут на других строках. Подскажите что не так.
MT4/845, Windows7/64 bit. Скрипт:
Результат:
Кто-нибудь знает как можно на печать вывести цифру 0.55001234 ?
Очевидно ошибка в MT4 (в MT5 все нормально)