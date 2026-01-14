Ошибки, баги, вопросы - страница 1325
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ёлы палы, а ник то теперь найти не так то просто... А почему ж не сделали возможность и по Ф.И.О. выбирать Исполнителя - загадка.
Спасибо за разъяснения.
© barabashkakvn. Ваш лесной друг.
Ув. разработчики!
Что то я туплю :) К чему привязывается элемент управления в форме класса CAppDialog? К подчиненному элементу Клиентская область или к подчиненному элементу Подложка?
Ув. разработчики!
Оставил заявку в сервисдеск - Начата: 2015.07.10 15:48, #1257674
не пропустите мимо пожалуйста...
Terminal MetaTrader 5 x64 build 1159 (MetaQuotes Software Corp.)
После прикрепления скрипта из окна "Навигатор" этот скрипт остаётся активным. Такое поведение небезопасно, так как можно ненароком удалить этот скрипт. Например:
Присоединяется скрипт к графику, скрипт рисует несколько линий и эти линии остаются активными (выделенными). Теперь при желании удалить эти линии одним махом (через клавишу "delete") я вместо удаления линий получаю предупреждение о возможном удалении скрипта:
Предупреждение - это хорошо, НО! В диалоговом окне по умолчанию активна кнопка "Да"! А ведь так можно шмякнуть по кнопке и удалить скрипт! Ведь изначально я хочу удалить линии и нажимаю "delete" в надежде удалить линии, а в итоге могу удалить скрипт!
Этот косяк уже достал:
При загрузке терминала выдаются нулевые данные и критическую ошибку деления на нуль.
Никакие проверки получения данных не помогают!!!
Добрый день,
Оставил тикет по вопросу работы copyticks:
https://www.mql5.com/ru/forum/38520/page3
еще 03 июля, никто не отвечает.
То есть после отработки функции получения данных, я должен проверить какие данные я получил. Хорошо, подправлю код:
Но при первом запуске, если он происходит в выходные, т.е. нет тиков, индикатор не выводит информацию. Ждет следующего тика. Из записей в журнале видим, что tickValue = 0, поэтому вышли по ошибке и ждем......
Жесть!
То есть после отработки функции получения данных, я должен проверить какие данные я получил. Хорошо, подправлю код:
Но при первом запуске, если он происходит в выходные, т.е. нет тиков, индикатор не выводит информацию. Ждет следующего тика. Из записей в журнале видим, что tickValue = 0, поэтому вышли по ошибке и ждем......
Жесть!