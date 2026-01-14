Ошибки, баги, вопросы - страница 1329

У меня при переключении с русского на английский, с перезапуском терминала, кнопка "отмена" так и осталась написана по русски. Win ХP SP3

 

 

Нельзя перегрузить

class A {};
void f( const A& ) { Print( 1 ); } //1:
void f(       A& ) { Print( 2 ); } //2:
void OnStart()
{
              A a1;
        const A a2;
        f( a1 ); // ошибка компиляции
        f( a2 ); // нормально, вызывается 1: f( const A& )
         
}

А что мешает там где ошибка вызывать 2: f( A& )  ? 

При этом указатели перегружаются нормально

void f( const A* ) { Print( 1 ); }
void f(       A* ) { Print( 2 ); }
void OnStart()
{
              A *a1;
        const A *a2;
        f( a1 ); //нормально
        f( a2 ); //нормально
}
 

Ошибка компиляции

void g( int&  array[] ) { Print( __FUNCTION__); }
void h( long& array[] ) { Print( __FUNCTION__); }
template<typename T>
void f( T& t[] )
{
        if (      typename( T ) == "int"  ) g( t ); //Ошибка: parameter conversion not allowed
        else if ( typename( T ) == "long" )  h( t ); //Ошибка: parameter conversion not allowed
}
void OnStart()
{
        int  i[ 1 ];
        long j[ 1 ];
        f( j );
        f( i );
}

а так

void g( int  array ) { Print( __FUNCTION__); }
void h( long array ) { Print( __FUNCTION__); }
template<typename T>
void f( T t )
{
        if (      typename( T ) == "int"  ) g( t );
        else if ( typename( T ) == "long" ) h( t );
}
void OnStart()
{
        int  i;
        long j;
        f( j );
        f( i );
}
нормально
 
Это потому что винда - русская. Системные кнопки система сама подписывает на своём языке
 
Vladimir Zubov:
Это получается если советник использует вызов стандартного индикатора, то тоже "привет" ?

Нет.

Тут чисто интерфейсный глюк.

 
A100:

Ошибка компиляции

а так

нормально
По сообщению 1769811: всё правильно, тут нужно использовать явную специализацию шаблонов функций. К сожалению, на данный момент не поддерживается компилятором, но реализация имеется в планах.
Явная специализация шаблонов функций
Явная специализация шаблонов функций
Используя шаблон функции, можно указать особое поведение для определенного типа, предоставив явную специализацию (переопределение) шаблона функции для этого типа.
 

Добрый день! Сориентируйте нуба пожалуйста. Используется MT5 не для торговли, а как источник неких "случайных" данных (и не спрашивайте даже зачем - не моя прихоть). Возможно ли получить исторические данные измеряемые в тиках (нужны данные изменения bid и ask несколько раз в секунду). Куда копать ? Я знаю что при тестировании индикатора MT5 выкачивает данные - как это использовать ?

Стоит задача написать кастомный индикатор который текущие тики передает определенному сервису (это не проблема). Нигде не нашел как получить исторические данные в тиках а не в M1. 

CopyTicks(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_ALL,0,ticks);
.
 
pako:
Спасибо за наводку. Но в описании сказано, что получатся тики за рабочую сессию терминала. Как получить реальные исторические данный (естественно при условии, что провайдер их предоставляет с нужной степенью детализации). Посвятите пожалуйста - выкачивает ли эти данные терминал сам ? (чтобы по сути у него их и забрать). Что определяет глубину исторических данных ?
iZer0:
Цены бид и аск (на данный момент) Вы получите только в том случае, если сами их соберете (запишите в файл). СopyTicks возвращает только 2000 тиков.
