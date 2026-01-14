Ошибки, баги, вопросы - страница 1329
У меня при переключении с русского на английский, с перезапуском терминала, кнопка "отмена" так и осталась написана по русски. Win ХP SP3
Нельзя перегрузить
А что мешает там где ошибка вызывать 2: f( A& ) ?
При этом указатели перегружаются нормально
Ошибка компиляции
а такнормально
У меня при переключении с русского на английский, с перезапуском терминала, кнопка "отмена" так и осталась написана по русски. Win ХP SP3
Это получается если советник использует вызов стандартного индикатора, то тоже "привет" ?
Нет.
Тут чисто интерфейсный глюк.
Ошибка компиляции
а такнормально
Добрый день! Сориентируйте нуба пожалуйста. Используется MT5 не для торговли, а как источник неких "случайных" данных (и не спрашивайте даже зачем - не моя прихоть). Возможно ли получить исторические данные измеряемые в тиках (нужны данные изменения bid и ask несколько раз в секунду). Куда копать ? Я знаю что при тестировании индикатора MT5 выкачивает данные - как это использовать ?
Стоит задача написать кастомный индикатор который текущие тики передает определенному сервису (это не проблема). Нигде не нашел как получить исторические данные в тиках а не в M1.
Спасибо за наводку. Но в описании сказано, что получатся тики за рабочую сессию терминала. Как получить реальные исторические данный (естественно при условии, что провайдер их предоставляет с нужной степенью детализации). Посвятите пожалуйста - выкачивает ли эти данные терминал сам ? (чтобы по сути у него их и забрать). Что определяет глубину исторических данных ?