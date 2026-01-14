Ошибки, баги, вопросы - страница 1318
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет.
Любой комп можно уложить неэффективным алгоритмом. Лучше проверьте код и наверняка его можно будет оптимизироватб в 10-100 раз.
А если код оптимизирован уже, вот сейчас суббота запустил индикатор и опять эта ошибка
2015.06.20 08:58:03.861 Free Timing (GBPJPY,M1) indicator is too slow, 3625 ms. rewrite the indicator, please
все таки получается в железе дело. Еще заметил на минутке график сразу зависает, когда индикатор этот запускаю, как быть может есть решение?
А если код оптимизирован уже, вот сейчас суббота запустил индикатор и опять эта ошибка
2015.06.20 08:58:03.861 Free Timing (GBPJPY,M1) indicator is too slow, 3625 ms. rewrite the indicator, please
все таки получается в железе дело. Еще заметил на минутке график сразу зависает, когда индикатор этот запускаю, как быть может есть решение?
Попробуйте изменить настройку макс. баров в окне на меньшее значение.
Вроде помогло, спасибо:) А эта настройка на что вообще влияет максимальное количество баров в окне?
Вроде помогло, спасибо:) А эта настройка на что вообще влияет максимальное количество баров в окне?
Самопроизвольно удалился/пропал MetaTrader 5 терминал, вчера обновил и оставил включенным, сегодня его уже нет.
Это нормально?
Самопроизвольно удалился/пропал MetaTrader 5 терминал, вчера обновил и оставил включенным, сегодня его уже нет.
Это нормально?
Это тоже нормально, раньше не опознавался как вирус?
Это тоже нормально, раньше не опознавался как вирус?
Это тоже нормально, раньше не опознавался как вирус?
Проверьте цифровые подписи файла.
и цепочку сертификата. Все должно быть валидным.
Если так - ложная сработка антивируса.