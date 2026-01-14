Ошибки, баги, вопросы - страница 1318

Renat Fatkhullin:

Нет.

Любой комп можно уложить неэффективным алгоритмом. Лучше проверьте код и наверняка его можно будет оптимизироватб в 10-100 раз.

А если код оптимизирован уже, вот сейчас суббота запустил индикатор и опять эта ошибка

2015.06.20 08:58:03.861 Free Timing (GBPJPY,M1) indicator is too slow, 3625 ms. rewrite the indicator, please

все таки получается в железе дело. Еще заметил на минутке график сразу зависает, когда индикатор этот запускаю, как быть может есть решение? 

 


Evgeniy Morozov:

А если код оптимизирован уже, вот сейчас суббота запустил индикатор и опять эта ошибка

2015.06.20 08:58:03.861 Free Timing (GBPJPY,M1) indicator is too slow, 3625 ms. rewrite the indicator, please

все таки получается в железе дело. Еще заметил на минутке график сразу зависает, когда индикатор этот запускаю, как быть может есть решение? 

 


Попробуйте изменить настройку макс. баров в окне на меньшее значение.
Tapochun:
Попробуйте изменить настройку макс. баров в окне на меньшее значение.

Вроде помогло, спасибо:) А эта настройка на что вообще влияет максимальное количество баров в окне

Evgeniy Morozov:

Вроде помогло, спасибо:) А эта настройка на что вообще влияет максимальное количество баров в окне

Если в индикаторе нет настройки, которая ограничивает анализируемую историю, первый запуск (запуск для просчета индикатора на истории, а не в реальном времени) может занимать достаточно долгое время. А т.к. Вы ограничили историю в окне, соответственно, и индикатор быстрее рассчитался. Если короче, чем больше истории доступно, тем дольше считает индикатор. Сама настройка влияет на количество баров, которое доступно в окне. Можете также кликнуть по гиперссылке из Вашего сообщения. Там все написано.
 

Самопроизвольно удалился/пропал MetaTrader 5 терминал, вчера обновил и оставил включенным, сегодня его уже нет.
Это нормально? 

 
Dmitriy Parfenovich:

Самопроизвольно удалился/пропал MetaTrader 5 терминал, вчера обновил и оставил включенным, сегодня его уже нет.
Это нормально? 

Нет. Не нормально. Можете привести записи из логов за вчерашний и сегодняшний день (путь к логам такой: C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ххххххххххххххххх\Logs).
 
Поставил терминал, все настройки подхватились, все работает. Спасибо за уделенное внимание.
 

Это тоже нормально, раньше не опознавался как вирус? 

 
Dmitriy Parfenovich:

Это тоже нормально, раньше не опознавался как вирус? 

 Это не вирус, это ложное срабатывание. Посмотрите, пожалуйста, на форуме: https://www.mql5.com/ru/forum/3775/105578#comment_105578
 
Dmitriy Parfenovich:

Это тоже нормально, раньше не опознавался как вирус? 

Проверьте цифровые подписи файла.


и цепочку сертификата. Все должно быть валидным.

Если так - ложная сработка антивируса.

