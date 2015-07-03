ФОРТС CopyTicks() - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Василий, не "напрягайтесь", а читайте документацию по PlazaII:
Я, конечно, не специалист по PLaza2, но я вижу что это не сделка, а заявка.
Причем я подозреваю что клиентская (т.к. чужие заявки никто вам не даст прочитать). Т.е. это интересно только самому клиентскому месту - какие заявки отправлялись в торговую систему и их статус.
По одной заявке может быть несколько сделок.
Мне нужна лента всех сделок по инструменту. Вы ведь знаете что это такое или притворяетесь?
Мне нужна лента всех сделок по инструменту. Вы ведь знаете что это такое или притворяетесь?
Боже какой бред...
Еще раз, повторяю свой вопрос: "что по вашему означает направление сделки"? Очевидно, что Вы не знаете, что означает этот термин и ни разу не пользовались лентой сделок в Квике, где эта информация передается именно в режиме реального времени:
Михаил, мой Вам совет: прежде чем помогать, отвечая на вопросы, изучите специфику торговли на MOEX.
Василий, ещё раз повторяю: "Не напрягайтесь"!
Эта таблица (лента), строится из orders_log!
P/S И я ничего не советовал, в отличии от Вас.
Бредовый совет об анализе...
Ещё раз повторяю: "Не напрягайтесь"!
P/S И я ничего не советовал, в отличии от Вас.
Бредовый совет об анализе...
Почему бредовый? Ну тогда как? (как, Карл?)
В чем тогда сакральный смысл bid и ask в каждом тике?
Почему бредовый? Ну тогда как? (как, Карл?)
В чем тогда сакральный смысл bid и ask в каждом тике?
Вам же ответили - НИКАК.
Пока нет такой возможности в МТ5.
Вам же ответили - НИКАК.
Пока нет такой возможности в МТ5.
Это официально?
А ответ на второй вопрос: "В чем тогда сакральный смысл bid и ask в каждом тике?"
Это официально?
А ответ на второй вопрос: "В чем тогда сакральный смысл bid и ask в каждом тике?"
1. Официально - обратитесь к разработчикам (Сервисдеск).
2. Сложный вопрос. Думаю, что Василий знает ответ....