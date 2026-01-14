Ошибки, баги, вопросы - страница 1321
Запутался. Если идти в этот каталог, то там только исходники и лежат... (за исключением канала Дончиана)
а ex4 нет (см. выше скрин с открытым каталогом).
И, как я понял, на основе этих исходников в каталоге я должен скомпилировать ex4.
Как? Потому как из навигатора не получается.
Почему в профиле, в ленте новостей сообщения одного из друзей я могу комментировать
а другого - нет?
В навигаторе терминала отображаются исполняемые файлы. Если серым цветом - значит исходника в этом каталоге нет. Исходники же отображаются в навигаторе редактора. Если нету исходника, то из терминала вы не сможете запустить на редактирование нужный вам файл (редактору открыть-то нечего - исходника-то нет)
Варианты? Как и что делать дальше?
Кстати, попробовал открыть те, что не серые. Все равно редактор не запускается.
Речь идёт о четвёрке. В навигаторе четвёрки с серым ромбиком могут отображаться файлы mq4 у которых нет ex4
Если такой файл попытаться бросить на график , то в логе экспертов появится запись о невозможности открытия файла ex4
Варианты? Как и что делать дальше?
Кстати, попробовал открыть те, что не серые. Все равно редактор не запускается.
В журнал-то заглядываете? Там же должна быть запись. Вот у меня очень редко, но бывает, в журнале пишет, что редактор не найден. Я ему говорю, что он идиот, и заново запускаю - открывает. Попробуйте из терминала запустить редактор через F4.
Так и я о четвёрке. Именно о такой ситуации:
Четыре нижних скачаны из Маркета и, естественно, не имеют исходников. Ромбики серые, редактор не запускается, что естественно, но и в журнале, кстати, записей никаких нет о невозможности редактирования ex4
Про журнал выше сказано, нет там ничего кроме инфы о входе в терминал. При нажатии F4 так же ничего не запускается.
Действительно в журнале ничего, а в логах есть такая запись:
08:48:13.728 cannot open file 'C:\Users\Samsung\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1FC724C8C211BFE8ECF8B599A855301E\MQL4\indicators\Downloads\Energy_Market_v01.ex4' [2]
И что с этим делать?
И что с этим делать?