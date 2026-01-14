Ошибки, баги, вопросы - страница 1321

Glinvit:

Запутался. Если идти в этот каталог, то там только исходники и лежат... (за исключением канала Дончиана)

а ex4 нет (см. выше скрин с открытым каталогом). 

И, как я понял, на основе этих исходников в каталоге я должен скомпилировать ex4.

Как? Потому как из навигатора не получается.

В навигаторе терминала отображаются исполняемые файлы. Если серым цветом - значит исходника в этом каталоге нет. Исходники же отображаются в навигаторе редактора. Если нету исходника, то из терминала вы не сможете запустить на редактирование нужный вам файл (редактору открыть-то нечего - исходника-то нет)
 

Почему в профиле, в ленте новостей сообщения одного из друзей я могу комментировать


а другого - нет?


 
Artyom Trishkin:
В навигаторе терминала отображаются исполняемые файлы. Если серым цветом - значит исходника в этом каталоге нет. Исходники же отображаются в навигаторе редактора. Если нету исходника, то из терминала вы не сможете запустить на редактирование нужный вам файл (редактору открыть-то нечего - исходника-то нет)

Варианты? Как и что делать дальше?

Кстати, попробовал открыть те, что не серые. Все равно редактор не запускается.

 
Artyom Trishkin:
В навигаторе терминала отображаются исполняемые файлы. Если серым цветом - значит исходника в этом каталоге нет. Исходники же отображаются в навигаторе редактора. Если нету исходника, то из терминала вы не сможете запустить на редактирование нужный вам файл (редактору открыть-то нечего - исходника-то нет)

Речь идёт о четвёрке. В навигаторе четвёрки с серым ромбиком могут отображаться файлы mq4 у которых нет ex4

Если такой файл попытаться бросить на график , то в логе экспертов появится запись о невозможности открытия файла ex4

2015.07.03 11:26:54.445 cannot open file 'C:\Users\stringo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\50CA3DFB510CC5A8F28B48D1BF2A5702\MQL4\indicators\#EventTest1.ex4' [2]
 
Glinvit:

Варианты? Как и что делать дальше?

Кстати, попробовал открыть те, что не серые. Все равно редактор не запускается.

В журнал-то заглядываете? Там же должна быть запись. Вот у меня очень редко, но бывает, в журнале пишет, что редактор не найден. Я ему говорю, что он идиот, и заново запускаю - открывает. Попробуйте из терминала запустить редактор через F4.
 
Artyom Trishkin:
В журнал-то заглядываете? Там же должна быть запись. Вот у меня очень редко, но бывает, в журнале пишет, что редактор не найден. Я ему говорю, что он идиот, и заново запускаю - открывает. Попробуйте из терминала запустить редактор через F4.
Про журнал выше сказано, нет там ничего кроме инфы о входе в терминал. При нажатии F4 так же ничего не запускается.
 
Slawa:

Речь идёт о четвёрке. В навигаторе четвёрки с серым ромбиком могут отображаться файлы mq4 у которых нет ex4

Если такой файл попытаться бросить на график , то в логе экспертов появится запись о невозможности открытия файла ex4

Так и я о четвёрке. Именно о такой ситуации:


Четыре нижних скачаны из Маркета и, естественно, не имеют исходников. Ромбики серые, редактор не запускается, что естественно, но и в журнале, кстати, записей никаких нет о невозможности редактирования ex4

 
Glinvit:
Про журнал выше сказано, нет там ничего кроме инфы о входе в терминал. При нажатии F4 так же ничего не запускается.
Откройте из терминала каталог данных из меню Файл. Откроется окно проводника. От-туда запустите metaeditor.exe
 
Slawa:

Речь идёт о четвёрке. В навигаторе четвёрки с серым ромбиком могут отображаться файлы mq4 у которых нет ex4

Если такой файл попытаться бросить на график , то в логе экспертов появится запись о невозможности открытия файла ex4

Действительно в журнале ничего, а в логах есть такая запись:

08:48:13.728    cannot open file 'C:\Users\Samsung\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1FC724C8C211BFE8ECF8B599A855301E\MQL4\indicators\Downloads\Energy_Market_v01.ex4' [2]

И что с этим делать?

 
Glinvit:

Действительно в журнале ничего, а в логах есть такая запись:

08:48:13.728    cannot open file 'C:\Users\Samsung\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1FC724C8C211BFE8ECF8B599A855301E\MQL4\indicators\Downloads\Energy_Market_v01.ex4' [2]

И что с этим делать?

Значит выходит так, что у вас есть mq4, но нет ex4. Откройте его в редакторе и попробуйте скомпилировать. От результата компиляции и плясать.
