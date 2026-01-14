Ошибки, баги, вопросы - страница 1322

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:
Значит выходит так, что у вас есть mq4, но нет ex4. Откройте его в редакторе и попробуйте скомпилировать. От результата компиляции и плясать.

Похоже у меня нет редактора. В программах есть терминал и ярлыки к редактору и удалению программы. Ярлык редактора неактивный, при запуске - говорит об отсутствии программы редактора.

По новой скачивать и переустанавливать терминал? или есть варианты отдельно скачать редактор?

[Удален]  
Artyom Trishkin:

Почему в профиле, в ленте новостей сообщения одного из друзей я могу комментировать


а другого - нет?


У ваших друзей разные настройки Приватности: у первого - комментировать посты могут все/только друзья, у второго - только он сам.
 
Julia Test:
У ваших друзей разные настройки Приватности: у первого - комментировать посты могут все/только друзья, у второго - только он сам.
Ясно, спасибо.
 

Ошибка открытия файла 5004, в тестере.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                        Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property tester_file "EURUSD.dat" 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   string filename="EURUSD.dat";
   int handle=FileOpen(filename,FILE_BIN|FILE_READ);
   if(handle<1) Print("ERROR FileOpen ", GetLastError());
   FileClose(handle);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Файл EURUSD.dat (29 250 КБ) находится C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files

Что не так? 

 

  

 
Aliaksandr Yemialyanau:

Ошибка открытия файла 5004, в тестере.

Файл EURUSD.dat (29 250 КБ) находится C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files

Что не так? 

 

  

1. Этот файл передаётся тестерному агенту? Что в логах тестера?

В логах тестера среди записей о синхронизации данных должна быть запись о передаче этого файла.

2. Этот файл открывается при обычной работе эксперта?

3. Какая у Вас операционная система? Какие настройки UAC?

4. С какими параметрами запускается клиентский терминал и где располагается папка данных терминала?

 
Slawa:

1. Этот файл передаётся тестерному агенту? Что в логах тестера?

В логах тестера среди записей о синхронизации данных должна быть запись о передаче этого файла.

2. Этот файл открывается при обычной работе эксперта?

3. Какая у Вас операционная система? Какие настройки UAC?

4. С какими параметрами запускается клиентский терминал и где располагается папка данных терминала?

1. Про файл в логах вроде ничего нет.

2. При запуске на графике открывается.

3. Win XP.  UAC - не знаю. У меня учётная запись администратора (других учётных записей нет).

4. Параметры - не знаю.  C:\Program Files\MetaTrader 5

Файлы:
20150706.log  5 kb
 
Aliaksandr Yemialyanau:

1. Про файл в логах вроде ничего нет.

2. При запуске на графике открывается.

3. Win XP.  UAC - не знаю. У меня учётная запись администратора (других учётных записей нет).

4. Параметры - не знаю.  C:\Program Files\MetaTrader 5

В логе тестерного агента должна быть примерно такая запись

2015.07.06 17:17:11.788 Tester  file added: Files\EURUSD.dat. 147062 bytes loaded

При отсутствии файла в логе терминала будет

2015.07.06 17:28:29.672 Tester  file Files\EURUSD.dat open error [2]

И тестирование просто не запустится.

Похоже у Вас даже попытки передачи файла не было

Попробуйте как-нибудь явно использовать свой файл между открытием и закрытием, например

   int handle=FileOpen(filename,FILE_BIN|FILE_READ);
   if(handle<1)
      Print("ERROR FileOpen ", GetLastError());
   else
      Print("FileSize is ",FileSize(handle));
 
Slawa:

В логе тестерного агента должна быть примерно такая запись

При отсутствии файла в логе терминала будет

И тестирование просто не запустится.

Похоже у Вас даже попытки передачи файла не было

Попробуйте как-нибудь явно использовать свой файл между открытием и закрытием, например

Попробовал так:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                        Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property tester_file "EURUSD.dat" 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   string filename="EURUSD.dat";
   int handle=FileOpen(filename,FILE_BIN|FILE_READ);
   if(handle<1)
      Print("ERROR FileOpen ",GetLastError());
   else
      Print("FileSize is ",FileSize(handle));
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Не помогло, не открывается, и в логах на счёт файла ничего нет.

 

Уменьшил размер файла до 12КБ - заработало. В логах пишет:

Tester    file added: Files\EURUSD.dat. 11540 bytes loaded 

Может быть есть какое-то ограничение на размер файла для тестера? 

 
Aliaksandr Yemialyanau:

Ошибка открытия файла 5004, в тестере.

Файл EURUSD.dat (29 250 КБ) находится C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files

А где находится каталог данных?


 
Rashid Umarov:

А где находится каталог данных?


C:\Program Files\MetaTrader 5
1...131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329...3695
Новый комментарий