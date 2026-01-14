Ошибки, баги, вопросы - страница 1322
Значит выходит так, что у вас есть mq4, но нет ex4. Откройте его в редакторе и попробуйте скомпилировать. От результата компиляции и плясать.
Похоже у меня нет редактора. В программах есть терминал и ярлыки к редактору и удалению программы. Ярлык редактора неактивный, при запуске - говорит об отсутствии программы редактора.
По новой скачивать и переустанавливать терминал? или есть варианты отдельно скачать редактор?
Почему в профиле, в ленте новостей сообщения одного из друзей я могу комментировать
а другого - нет?
У ваших друзей разные настройки Приватности: у первого - комментировать посты могут все/только друзья, у второго - только он сам.
Ошибка открытия файла 5004, в тестере.
Файл EURUSD.dat (29 250 КБ) находится C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files
Что не так?
1. Этот файл передаётся тестерному агенту? Что в логах тестера?
В логах тестера среди записей о синхронизации данных должна быть запись о передаче этого файла.
2. Этот файл открывается при обычной работе эксперта?
3. Какая у Вас операционная система? Какие настройки UAC?
4. С какими параметрами запускается клиентский терминал и где располагается папка данных терминала?
1. Про файл в логах вроде ничего нет.
2. При запуске на графике открывается.
3. Win XP. UAC - не знаю. У меня учётная запись администратора (других учётных записей нет).
4. Параметры - не знаю. C:\Program Files\MetaTrader 5
В логе тестерного агента должна быть примерно такая запись
При отсутствии файла в логе терминала будет
И тестирование просто не запустится.
Похоже у Вас даже попытки передачи файла не было
Попробуйте как-нибудь явно использовать свой файл между открытием и закрытием, например
Попробовал так:
Не помогло, не открывается, и в логах на счёт файла ничего нет.
Уменьшил размер файла до 12КБ - заработало. В логах пишет:
Tester file added: Files\EURUSD.dat. 11540 bytes loaded
Может быть есть какое-то ограничение на размер файла для тестера?
А где находится каталог данных?
А где находится каталог данных?