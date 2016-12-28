Вопрос по цвету объёмов

До МТ5 был знаком только с QUIK там цвет линий объёмов зависел от того медвежий был бар/свеча у этого объёма, или бычий. Т.е. если бар падениято цвет красный, бар роста - зелёная линия объёма, а в МТ5 может быть и так и так, на баре роста и красный и зелёная линия объёма, и на баре падения так же. 
С чем это связано?
 
koler12:
Индикатор из категории Билла Вильямса называется Market Facilitation Index (в стандартной поставке).

Рассчитано так как вы описали, цвета можете выставить как вам нравиться.

 
Market Facilitation Index это что и как понять?
 
Market Facilitation Index

Так понятно что это? 

 
Почему на растущих некоторых барах объёмы красного цвета, который по идее должен быть на гисторамах объёмов падающих баров?

Я про индикатор объёма
 
Если объем больше чем объем на предыдущем баре, то столбик зеленый, если ниже, то красный. От направления бара не зависит.
 
нашёл сам

Бары индикатора раскрашиваются в два цвета. Зеленый цвет означает, что объем текущего бара превышает объем предыдущего. Красный цвет означает, что объем текущего бара имеет меньшее значение, чем объем предыдущего. 
 
спасибо. Немного непривычно это как то. А в чём смысл именно такой логики раскрашивания?
 
Мне кажется в таком раскрашивании больше смысла, видно когда объемы растут когда падают, на что смотрим то и видим. Бары на графике цены видно, когда в какую сторону направлены. В любом случае можно свой индикатор написать и раскрасить его как угодно.
 
прочитайте книгу Билла Вильямса "Торговый хаос" - там подробно описана логика работы этого индикатора. Можете просто в гугле набрать "ProfitUnity" - на каком-нибудь сайте типа Трейдлайкэпро довольно внятно-понятно описан этот индикатор
