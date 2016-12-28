Вопрос по цвету объёмов
koler12:
До МТ5 был знаком только с QUIK там цвет линий объёмов зависел от того медвежий был бар/свеча у этого объёма, или бычий. Т.е. если бар падениято цвет красный, бар роста - зелёная линия объёма, а в МТ5 может быть и так и так, на баре роста и красный и зелёная линия объёма, и на баре падения так же.
С чем это связано?
Индикатор из категории Билла Вильямса называется Market Facilitation Index (в стандартной поставке).
Рассчитано так как вы описали, цвета можете выставить как вам нравиться.
koler12:
Market Facilitation Index это что и как понять?
Так понятно что это?
Alexandr Saprykin:Я про индикатор объёма.
Почему на растущих некоторых барах объёмы красного цвета, который по идее должен быть на гисторамах объёмов падающих баров?
koler12:Если объем больше чем объем на предыдущем баре, то столбик зеленый, если ниже, то красный. От направления бара не зависит.
нашёл сам
Бары индикатора раскрашиваются в два цвета. Зеленый цвет означает, что объем текущего бара превышает объем предыдущего. Красный цвет означает, что объем текущего бара имеет меньшее значение, чем объем предыдущего.
Dmitry Fedoseev:спасибо. Немного непривычно это как то. А в чём смысл именно такой логики раскрашивания?
Если объем больше чем объем на предыдущем баре, то столбик зеленый, если ниже, то красный. От направления бара не зависит.
koler12:Мне кажется в таком раскрашивании больше смысла, видно когда объемы растут когда падают, на что смотрим то и видим. Бары на графике цены видно, когда в какую сторону направлены. В любом случае можно свой индикатор написать и раскрасить его как угодно.
koler12:прочитайте книгу Билла Вильямса "Торговый хаос" - там подробно описана логика работы этого индикатора. Можете просто в гугле набрать "ProfitUnity" - на каком-нибудь сайте типа Трейдлайкэпро довольно внятно-понятно описан этот индикатор
