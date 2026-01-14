Ошибки, баги, вопросы - страница 1239

Speculator_:
Название и тип ОС.
 
barabashkakvn:

Просто нужно перетащить панельку торговли вниз, на своё место.

Я пробовал: панелька запросто ставиться вверх

 

а потом запросто ставиться (с помощью перетаскивания мышкой) вниз, на своё место. 

И снизу тот же глюк

 

 
barabashkakvn:

Просто нужно перетащить панельку торговли вниз, на своё место.

Я пробовал: панелька запросто ставиться вверх

а потом запросто ставиться (с помощью перетаскивания мышкой) вниз, на своё место. 

Билд 1010. Windows 8.1. x32

Он сообщает, что в свёрнутом состоянии не отображается строка с информацией счёта.
 
tol64:
Название и тип ОС.

МТ4 нормально глюков нет. 

 
tol64:
Он сообщает, что в свёрнутом состоянии не отображается строка с информацией счёта.
Извините, я то на Билд 1010 пробую. Скачаю позже Билд 1013 - проверю.
 
barabashkakvn:
Извините, я то на Билд 1010 пробую. Скачаю позже Билд 1013 - проверю.
Похоже, что в Windows XP такой глюк.
 
Speculator_:

И когда Вы МТ5 отремонтируете?

Обновитесь на 1013, подключившись на MetaQuotes-Demo.

Эту ошибку уже исправили.

 
tol64:
Похоже, что в Windows XP такой глюк.
Пару недель нормально было пока МТ5 по свежее не скачал
 
Speculator_:
Пару недель нормально было пока МТ5 по свежее не скачал
Перезагрузите терминал или подключитесь к серверу MetaQuotes. После перезагрузки должен загрузиться последний билд (1013).
 
Renat:
Попробуйте нажать Ctrl+F5 чтобы перезачитать все скрипты.
У многих мобильных браузеров нет аналога такого глубокого рефреша.
