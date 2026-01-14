Ошибки, баги, вопросы - страница 1239
Просто нужно перетащить панельку торговли вниз, на своё место.
Я пробовал: панелька запросто ставиться вверх
а потом запросто ставиться (с помощью перетаскивания мышкой) вниз, на своё место.
И снизу тот же глюк
Билд 1010. Windows 8.1. x32
Название и тип ОС.
МТ4 нормально глюков нет.
Он сообщает, что в свёрнутом состоянии не отображается строка с информацией счёта.
Извините, я то на Билд 1010 пробую. Скачаю позже Билд 1013 - проверю.
И когда Вы МТ5 отремонтируете?
Обновитесь на 1013, подключившись на MetaQuotes-Demo.
Эту ошибку уже исправили.
Похоже, что в Windows XP такой глюк.
Пару недель нормально было пока МТ5 по свежее не скачал
Попробуйте нажать Ctrl+F5 чтобы перезачитать все скрипты.