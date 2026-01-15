Ошибки, баги, вопросы - страница 2474
Как делаете выбор между использованием шаблонов и void* ?
Какого то особого подхода нет, как то само собой выбирается на уровне интуиции
# (не исправлено в MT5(build 2060)) "Ошибка компиляции при повторном использовании одной и той же сигнатуры функции в рамках typedef".
# (не исправлено в MT5(build 2060)) "При работе с typedef использование шаблонной функции с явной специализацией не вызывает генерацию кода этой шаблонной функции".
В виду ожидаемого внедрения пространства имен, прошу в рамках исправлений дефектов рассмотреть возможность внедрения поддержки следующего С++ подобного поведения:
Привет! Обратите внимание на тему пожалуйста
https://www.mql5.com/ru/forum/314275В двух словах, тестер расчитывает маржу, не соответствующую заданной в настройках символа
fxsaber, 2019.05.28 12:10Это ошибка MT4-компилятора?
В MT5 с этим нет проблем. В MT4 никак не получается перегрузить функцию.
Небольшой казус в МТ 4 в МТ 5 не проверял...
fxsaber, 2019.05.28 14:24Отловил незнакомое отличие MT4 от MT5. Это баг MT4?
В пятёрке сделали правильную инициализацию статиков. По первому доступу.
В четвёрке не делали. И неизвестно когда сделаем.
build 2062: Ошибка 5305 при создании custom символа.
В 2060 все Ок.
Помню, в МТ4 был ключ командной строки /skipupdate
Есть ли что-то подобное в МТ5? Как запретить обновления?
fxsaber:
MT4 - вызывается, MT5 - нет.
Похоже, вы компилируете старым компилятором. Компилируйте современным (идущим в составе MT5), и всё будет как надо.
Компилировал через 1966. Попробовал 2062 в MT4 - работает правильно. Спасибо!
Жаль, это не победить.