Ошибки, баги, вопросы - страница 1215
почистил кэш
не помогло
почистил кэш
не помогло
Общую папку всех терминалов смотрел? Там может файл конфигурационный какой лежит. Общий для всех.
пусто
Добрый день
Взял терминал от ВТБ24 и из него подключился к серверу альпари
в итоге вверху в имени основного окна терминала название изменилось а вот в окне символов осталось прежнее.
Да и в МТ4 неплохо бы иметь такую функциональность (имя сервера вверху окна а не на кого был изначально скомпилирована данная версия терминала)
Просто приходится часто переключаться к другим серверам и наглядная информация была бы кстати.
А вы попробуйте установить единственный терминал - от MetaQuotes. И уже из этого терминала подключайтесь на различные торговые серверы.
Ошибка компиляции ##
Да и в МТ4 неплохо бы иметь такую функциональность (имя сервера вверху окна а не на кого был изначально скомпилирована данная версия терминала)
Просто приходится часто переключаться к другим серверам и наглядная информация была бы кстати.