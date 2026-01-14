Ошибки, баги, вопросы - страница 1215

почистил кэш

не помогло

 
Общую папку всех терминалов смотрел? Там может файл конфигурационный какой лежит. Общий для всех.
 
пусто
 
Установи новый терминал с нового дц. Если и в нём появится - то к барабашке... Правда - он по грибам больше :)
 

Добрый день

Взял терминал от ВТБ24 и из него подключился к серверу альпари

в итоге вверху в имени основного окна терминала название изменилось а вот в окне символов осталось прежнее.

Да и в МТ4 неплохо бы иметь такую функциональность (имя сервера вверху окна а не на кого был изначально скомпилирована данная версия терминала)

Просто приходится часто переключаться к другим серверам и наглядная информация была бы кстати.

 
А вы попробуйте установить единственный терминал - от MetaQuotes. И уже из этого терминала подключайтесь на различные торговые серверы.
 
Совершенно согласен!!!
 
Почему на демо счете терминала MetaTrader5, EURUSD, так опустился спред? Последний месяц упал до 1-3х пунктов (0.00001 пункт). В реальности же нет таких предложений.. Весь год был 8-16 пунктов, а тут так рухнул.. Извините если вопрос уже был, тогда ссылку вставьте.
 

Ошибка компиляции ##

#define REF( type )     type##&
int f( REF( int ) ) { return ( 1 ); }
 
olyakish:

Да и в МТ4 неплохо бы иметь такую функциональность (имя сервера вверху окна а не на кого был изначально скомпилирована данная версия терминала)

Просто приходится часто переключаться к другим серверам и наглядная информация была бы кстати.

плюсую
