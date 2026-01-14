Ошибки, баги, вопросы - страница 1217

Новый комментарий
 
fyords:

Есть простой скрипт (МТ4), выводящий время закрытия ордера до и после закрытия его. 

Результат у заказчика(711 билд):

Результат у меня (711-719 билд):

UPD: такое происходит когда только когда отдаю скомпилированный продукт. Если передаю исходник - таких проблем нет, все работает как часы.
Спасибо за сообщение, исправлено, пожалуйста подождите выхода нового билда (планируется завтра).
Для работы в текущем билде используйте следующую конструкцию для функций OrderCloseTime,OrderOpenTime и OrderExpiration:
int time=(int)OrderCloseTime();
TimeToString(time);
 
mql5:
Спасибо за сообщение, исправлено, пожалуйста подождите выхода нового билда (планируется завтра).
Для работы в текущем билде используйте следующую конструкцию для функций OrderCloseTime,OrderOpenTime и OrderExpiration:
Спасибо за оперативность.
 
Планируется ли доработка функции WebRequest на работу с русским текстом?
 

вот так не работает, объекты на графике есть:

   double Pos_Buy=(-1);
   if(ObjectFind("UP_Line")==0)
   {
      Pos_Buy=ObjectGetValueByShift("UP_Line",0);
   }
   double Pos_Sell=(-1);
   if(ObjectFind("DN_Line")==0)
   {
      Pos_Sell=ObjectGetValueByShift("DN_Line",0);
   }
   double Pos_Buy_CH=(-1);
   if(ObjectFind("UP_Line1")==0)
   {
      Pos_Buy_CH=ObjectGetValueByShift("UP_Line1",0);
   }
   double Pos_Sell_CH=(-1);
   if(ObjectFind("DN_Line1")==0)
   {
      Pos_Sell_CH=ObjectGetValueByShift("DN_Line1",0);
   }
   Print(Pos_Buy," ",Pos_Sell," ",Pos_Buy_CH," ",Pos_Sell_CH);
   if(Pos_Buy==(-1)&&Pos_Sell==(-1)&&Pos_Buy_CH==(-1)&&Pos_Sell_CH==(-1))return;
   Print(2);


2014.10.09 20:10:37.906 2014.10.02 14:52  cat_in_the_bagLast2 EURUSD,H4: -1 -1 -1 -1 1
2014.10.09 20:10:37.906 2014.10.02 14:52  cat_in_the_bagLast2 EURUSD,H4: -1 -1 -1 -1 1
2014.10.09 20:10:37.890 2014.10.02 14:52  cat_in_the_bagLast2 EURUSD,H4: -1 -1 -1 -1 1
2014.10.09 20:10:37.890 2014.10.02 14:52  cat_in_the_bagLast2 EURUSD,H4: -1 -1 -1 -1 1
2014.10.09 20:10:37.875 2014.10.02 14:52  cat_in_the_bagLast2 EURUSD,H4: -1 -1 -1 -1 1
2014.10.09 20:10:37.875 2014.10.02 14:52  cat_in_the_bagLast2 EURUSD,H4: -1 -1 -1 -1 1


 
при компиляции ошибок нет, ObjectFind() не видит объект
 

да, вот эта хрень не пропускает по true:

   if(ObjectFind("UP_Line")==0)
   {
      Print(3);
      //Pos_Buy=ObjectGetValueByShift("UP_Line",0);
   }

вот это возвращает -1 при наличии объекта на графике

   Print(ObjectFind("UP_Line"));
 
 

О УЖАС, и так возвращает -1:

   Print(ObjectFind(0,"UP_Line"));
   if(ObjectFind(0,"UP_Line")==0)
   {
      Print(3);
      //Pos_Buy=ObjectGetValueByShift("UP_Line",0);
   }

КАК ЖИТЬ?

объекты на графике тестера есть.

 

кто-нибудь проверьте код на  719 билде.

Работает?

 
sanyooooook:

кто-нибудь проверьте код на  719 билде.

Работает?

Сейчас посмотрю...

P.S. В 719 билде скриптом проверил. Работает.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        #Test.mq4 |
//|                        Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql4.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int res=ObjectFind("Hello");
   if(res<0)
      Print("Объект Hello не найден!");
   else
      Print("Объект Hello найден в окне: ",res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

0       19:51:10.567    Script #Test EURGBP,M15: loaded successfully
0       19:51:10.568    #Test EURGBP,M15: initialized
0       19:51:10.568    #Test EURGBP,M15: Объект Hello найден в окне: 0
0       19:51:10.568    #Test EURGBP,M15: uninit reason 0
0       19:51:10.568    Script #Test EURGBP,M15: removed
 

во какое дело:

1. открываю новый график

2. создаю объект

3. копирую имя объекта(уже созданного советником), с другого графика

4. меняю имя объекта копипастом на новом графике

5. запускаю скрипт:

void OnStart()
  {
//---
   Print(ObjectFind(0,"UP_Line"));
   if(ObjectFind(0,"UP_Line")==0)
   {
      Print(3);
      //Pos_Buy=ObjectGetValueByShift("UP_Line",0);
   }   
  }

6. получаю результат:

2014.10.09 20:46:21.828 TestObjectFind EURUSD,H1: uninit reason 0
2014.10.09 20:46:21.828 TestObjectFind EURUSD,H1: -1
2014.10.09 20:46:21.828 TestObjectFind EURUSD,H1: initialized
1...121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224...3695
Новый комментарий