Есть простой скрипт (МТ4), выводящий время закрытия ордера до и после закрытия его.Результат у заказчика(711 билд):
Результат у меня (711-719 билд):UPD: такое происходит когда только когда отдаю скомпилированный продукт. Если передаю исходник - таких проблем нет, все работает как часы.
Для работы в текущем билде используйте следующую конструкцию для функций OrderCloseTime,OrderOpenTime и OrderExpiration:
Спасибо за сообщение, исправлено, пожалуйста подождите выхода нового билда (планируется завтра).
вот так не работает, объекты на графике есть:
да, вот эта хрень не пропускает по true:
О УЖАС, и так возвращает -1:
КАК ЖИТЬ?
объекты на графике тестера есть.
кто-нибудь проверьте код на 719 билде.
Работает?
Сейчас посмотрю...
P.S. В 719 билде скриптом проверил. Работает.
во какое дело:
1. открываю новый график
2. создаю объект
3. копирую имя объекта(уже созданного советником), с другого графика
4. меняю имя объекта копипастом на новом графике
5. запускаю скрипт:
6. получаю результат: