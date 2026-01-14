Ошибки, баги, вопросы - страница 1219
Проверял, не работает.
И полоска информативнее как бэ. Хочется думать, что это исправляемый баг, а не очередное новшество.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли индикатором рисовать следующие вещи: есть линия, рисуется, например, по ценам максимумов свечей. Дальше наступает момент, когда эта линия перестает рисоваться (значения EMPTY_VALUE). Дальше наступает момент, когда линия снова должна начать рисоваться. И все бы хорошо, только конец предыдущей линии соединяется с началом текущей линии. Вопрос: можно ли как-нибудь этого избежать, т.е., чтобы линии не соединялись? И что для этого нужно сделать/использовать?
P.S. Насколько я понял, каждый стиль рисования соединяет не пустые значения. Тогда разрывы всегда соединяются. Но может я чего упустил...?
можно использовать не один буфер для линии а несколько - изменять номер буфера при следующем переходе.
В зависимости от ситуации может понадобиться в целом от 2 до 3 буферов. 3 когда отрезок может состоять из 2-х свеч.
(вот статья очень хорошая - может будет полезная)
Для уменьшения количества буферов лично я переходил на графические объекты - сохраняя значения линий в один общий неиндикаторный буфер.
Но при этом подходе надо не забывать удалять объекты даже перед стартом - так как при сохранении шаблона все объекты на чарте также сохраняются.
ALXIMIKS, спасибо за ответ. Не очень подходят предложенные Вами варианты, вот почему:
1. По-моему, заводить 2-3 буфера для рисования одной линии - не очень хорошая идея. Даже занеся данные по одной линии в один буфер, по второй - во второй, дальше мы столкнемся с ситуацией, когда снова придется задействовать первый буфер и линии все равно соединяться первая с третьей (если для пустого значения устанавливать EMPTY_VALUE, как делал я);
2. Прочитал предложенную Вами статью. Идеи, предложенные в ней, сейчас (после обновления MQL4/5) реализуются гораздо эффективнее, благодаря новым возможностям языков;
3. Про использование графических объектов. Использование индикаторных буферов, все же, удобнее, чем сохранение значений в неиндикаторный буфер. Да и обращение к линиям из эксперта тогда, по-моему, упростится.
4. Внизу пост MigVRN - оптимальный вариант, я считаю.
Спасибо, то, что нужно! Жаль в справке не написано, что инициализация нулем избавляет от склеек (при стиле DRAW_LINE).
В справке написано про стиль DRAW_FILLING. Я просто подумал, что в стиле DRAW_LINE всё то же самое. Лучше посмотрите в справке про DRAW_FILLING - инициализировать не обязательно нулем. Я так понял любым значением, которое предварительно задано как пустое.
В справке написано про стиль DRAW_FILLING. Я просто подумал, что в стиле DRAW_LINE всё то же самое. Лучше посмотрите в справке про DRAW_FILLING - инициализировать не обязательно нулем. Я так понял любым значением, которое предварительно задано как пустое.
Вот как раз про DRAW_FILLING я и не посмотрел, т.к. по логике удовлетворяли только DRAW_LINE и DRAW_SECTION. Но, в этих стилях, при установке пустого значения
как раз пустые значения двух соседних линий соединяются, что не требуется. Однако если сделать так, как предложили Вы:
в стиле DRAW_LINE получится то, что требовалось, а в стиле DRAW_SECTION - нет, но, про DRAW_SECTION в справке так и написано, что соединяются два непустых значения! Любые другие значения вместо 0 в DRAW_LINE дают склейку. В DRAW_SECTION вообще любое значение на месте пустого все равно приводят к склейке. Видимо DRAW_FILLING строится по другому принципу.