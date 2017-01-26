Параметры при выборе сигналов.

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Предложение программистам MQ. Хорошо было бы, если бы в сервисе "Сигналы" были параметры отбора сигналов.
Типа такого:

Какие именно параметры интересуют:

Общий прирост по сигналу: от Х до У процентов.
Максимальная просадка: от Х до У процентов.
Сколько существует сигнал: от Х до У месяцев.
Сколько всего сделок на счету: от Х до У сделок
Тип счета: демо или реал.
Когда была осуществлена последняя сделка: не больше чем X месяцев назад.

И еще несколько предложений по сигналам написал ниже.
 
Сергей:
Предложение программистам MQ. Хорошо было бы, если бы в сервисе "Сигналы" были параметры отбора сигналов.
Типа такого:

Какие именно параметры интересуют:

Прирост: от Х до У процентов.
Просадка: от Х до У процентов.
Сколько существует сигнал: от Х до У месяцев.
Сколько сделок на счету: от Х до У сделок
Тип счета: демо или реал.
Когда была осуществлена последняя сделка: не больше чем X месяцев назад.

так есть ведь это в фильтре


 
Alexandr Bryzgalov:

так есть ведь это в фильтре

блин, я не видел этой кнопки фильтр). она такая маленькая, что и не заметишь. на одном таком сайте, не будем говорить каком, там меню выбора параметров прямо в левой части сайта.
Alexandr Bryzgalov:

так есть ведь это в фильтре

посмотрел.
там немного другие параметры.

выделил у себя черным пункты, которые неплохо было бы ввести.
 
Сергей:
блин, я не видел этой кнопки фильтр). она такая маленькая, что и не заметишь. на одном таком сайте, не будем говорить каком, там меню выбора параметров прямо в левой части сайта.

посмотрел.
там немного другие параметры.
сигналы возможно просматривать программно из терминала, но для этого нужно писать соответственно программу.
 
еще было бы хорошо если бы было два варианта просмотра кривой средств. без учета снятий и с учетом снятий.
а то эти снятия искажают картинку. получаем такие резкие движения вниз.
в варианте без учета снятий можно показывать просто график без значений.
 
А почему "Средства" показывает не за весь период, а только за последний? Так невозможно оценить качество сигнала. Нужно видеть график эквити всего сигнала.

Линия баланса ничего не показывает, там мартингейлы одни. а вот на средствах можно увидеть как проседала эквити. не подставляйте своих клиентов под мартингейл.)
 

Хаха, как я в одном из обсуждений и говорил - 

"Вот конкретное и радикальное решение: убрать с главной страницы сигналов (та ссылка которая в меню) топ сигналов, а поставить форму выбора сигналов по критериям? Многие подписчики-новички наверно и не догадываются о ее существовании?"

 
А почему может быть такое. Здесь просадка 80%, а здесь 10%.
 
а еще на том сайте, рекламировать который я не буду, есть такая прикольная фишка. линию баланса можно отключить, чтобы посмотреть на одну линию эквити.
 
Успел пополнить счет до фиксации системой просадки
 
Igor Volodin:
Успел пополнить счет до фиксации системой просадки
)))
ну я же вижу, что там пополнение в тот день.

но как-то негоже чтобы в левом меню показывало одно а на графике другое)
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