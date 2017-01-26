Параметры при выборе сигналов.
Сергей:
Предложение программистам MQ. Хорошо было бы, если бы в сервисе "Сигналы" были параметры отбора сигналов.
Типа такого:
Какие именно параметры интересуют:
Прирост: от Х до У процентов.
Просадка: от Х до У процентов.
Сколько существует сигнал: от Х до У месяцев.
Сколько сделок на счету: от Х до У сделок
Тип счета: демо или реал.
Когда была осуществлена последняя сделка: не больше чем X месяцев назад.
Предложение программистам MQ. Хорошо было бы, если бы в сервисе "Сигналы" были параметры отбора сигналов.
Типа такого:
Какие именно параметры интересуют:
Прирост: от Х до У процентов.
Просадка: от Х до У процентов.
Сколько существует сигнал: от Х до У месяцев.
Сколько сделок на счету: от Х до У сделок
Тип счета: демо или реал.
Когда была осуществлена последняя сделка: не больше чем X месяцев назад.
так есть ведь это в фильтре
Alexandr Bryzgalov:блин, я не видел этой кнопки фильтр). она такая маленькая, что и не заметишь. на одном таком сайте, не будем говорить каком, там меню выбора параметров прямо в левой части сайта.
так есть ведь это в фильтре
Alexandr Bryzgalov:посмотрел.
так есть ведь это в фильтре
там немного другие параметры.
выделил у себя черным пункты, которые неплохо было бы ввести.
Сергей:сигналы возможно просматривать программно из терминала, но для этого нужно писать соответственно программу.
блин, я не видел этой кнопки фильтр). она такая маленькая, что и не заметишь. на одном таком сайте, не будем говорить каком, там меню выбора параметров прямо в левой части сайта.
посмотрел.
там немного другие параметры.
блин, я не видел этой кнопки фильтр). она такая маленькая, что и не заметишь. на одном таком сайте, не будем говорить каком, там меню выбора параметров прямо в левой части сайта.
посмотрел.
там немного другие параметры.
еще было бы хорошо если бы было два варианта просмотра кривой средств. без учета снятий и с учетом снятий.
а то эти снятия искажают картинку. получаем такие резкие движения вниз.
в варианте без учета снятий можно показывать просто график без значений.
а то эти снятия искажают картинку. получаем такие резкие движения вниз.
в варианте без учета снятий можно показывать просто график без значений.
А почему "Средства" показывает не за весь период, а только за последний? Так невозможно оценить качество сигнала. Нужно видеть график эквити всего сигнала.
Линия баланса ничего не показывает, там мартингейлы одни. а вот на средствах можно увидеть как проседала эквити. не подставляйте своих клиентов под мартингейл.)
Линия баланса ничего не показывает, там мартингейлы одни. а вот на средствах можно увидеть как проседала эквити. не подставляйте своих клиентов под мартингейл.)
Хаха, как я в одном из обсуждений и говорил -
"Вот конкретное и радикальное решение: убрать с главной страницы сигналов (та ссылка которая в меню) топ сигналов, а поставить форму выбора сигналов по критериям? Многие подписчики-новички наверно и не догадываются о ее существовании?"
а еще на том сайте, рекламировать который я не буду, есть такая прикольная фишка. линию баланса можно отключить, чтобы посмотреть на одну линию эквити.
Успел пополнить счет до фиксации системой просадки
Igor Volodin:)))
Успел пополнить счет до фиксации системой просадки
Успел пополнить счет до фиксации системой просадки
ну я же вижу, что там пополнение в тот день.
но как-то негоже чтобы в левом меню показывало одно а на графике другое)
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Типа такого:
Какие именно параметры интересуют:
Общий прирост по сигналу: от Х до У процентов.
Максимальная просадка: от Х до У процентов.
Сколько существует сигнал: от Х до У месяцев.
Сколько всего сделок на счету: от Х до У сделок
Тип счета: демо или реал.
Когда была осуществлена последняя сделка: не больше чем X месяцев назад.
И еще несколько предложений по сигналам написал ниже.