Ошибки, баги, вопросы - страница 1216

Новый комментарий
 

У кого-то есть проблемы с Клауд-стораджем МК?
У меня файлы не обновляются.

Т.е. правлю код на одной машине, фиксирую, а на другой обновляю.
Результат - в логах написано "обновлен успешно", файл не обновился.
В меню "различия" четко видны различия локальной и сохраненной копии.

Для администрации заявка #1069351, Начата: 2014.09.20 09:45

 
fyords:

У кого-то есть проблемы с Клауд-стораджем МК?
У меня файлы не обновляются.

Т.е. правлю код на одной машине, фиксирую, а на другой обновляю.
Результат - в логах написано "обновлен успешно", файл не обновился.
В меню "различия" четко видны различия локальной и сохраненной копии.

Для администрации заявка #1069351, Начата: 2014.09.20 09:45

После обновления на тех файлах (или папках), у которых в углу стоит восклицательный знак, выберите "отменить изменения" и всё будет ок.

Я так понял это фича, чтобы руками подтверждали изменения... Чтобы случайно нужный файлик не обновить.

 
MigVRN:

После обновления на тех файлах (или папках), у которых в углу стоит вопросительный знак, выберите "отменить изменения" и всё будет ок.

Я так понял это фича, чтобы руками подтверждали изменения... Чтобы случайно нужный файлик не обновить.

Большое спасибо.

А вообще не интуитивно понятно, нужна доработка

 
fyords:

Большое спасибо.

А вообще не интуитивно понятно, нужна доработка. 

Согласен. Я тоже долго не мог понять как оно работает.

ЗЫ: Мне вот больше кнопки "исключить" не хватает. "Добавить" есть, а "исключить" нет. Чтобы файлик из хранилища удалить приходиться его сначала удалять(!!!) на компе.

 
MigVRN:

Согласен. Я тоже долго не мог понять как оно работает.

ЗЫ: Мне вот больше кнопки "исключить" не хватает. "Добавить" есть, а "исключить" нет. Чтобы файлик из хранилища удалить приходиться его сначала удалять(!!!) на компе.

В MetaEditore при клике правой кнопкой в навигаторе есть две команды: "Удалить" и "MQL5 Storage" - "Удалить". 
Т.е. все удаляется из MetaEditor'a.
 
barabashkakvn:
В MetaEditore при клике правой кнопкой в навигаторе есть две команды: "Удалить" и "MQL5 Storage" - "Удалить". 
Т.е. все удаляется из MetaEditor'a.
Не уловил, что Вы имели ввиду, но у меня команда "MQL5 Storage" - "Удалить" физически удаляет файл, а не из Storage. Баг? 
 
MigVRN:
Не уловил, что Вы имели ввиду, но у меня команда "MQL5 Storage" - "Удалить" физически удаляет файл, а не из Storage. Баг? 
Я хочу сказать, что сначала делаются изменения на компьютере (добавить или удалить) и только потом обновляется ситуация в хранилище. И это правильно - нет прямого доступа к хранилищу. Значит и команда "Исключить" будеь очень опасной.
 
barabashkakvn:
Я хочу сказать, что сначала делаются изменения на компьютере (добавить или удалить) и только потом обновляется ситуация в хранилище. И это правильно - нет прямого доступа к хранилищу. Значит и команда "Исключить" будеь очень опасной.

Ок. Мне осталось непонятным лишь различие между этими кнопками. Получается они выполняют одинаковые функции и ничем не отличаются? Зачем тогда вторая нужна? 

Вопрос снят - почитал справку

 

 
felix063:
Почему на демо счете терминала MetaTrader5, EURUSD, так опустился спред? Последний месяц упал до 1-3х пунктов (0.00001 пункт). В реальности же нет таких предложений.. Весь год был 8-16 пунктов, а тут так рухнул.. Извините если вопрос уже был, тогда ссылку вставьте.
Ребят, по спреду никто не знает? Меня тут давненько не было, чувствую - что-то пропустил.. Бегло просмотрел форум, но вопросов стало только больше)
 

Есть простой скрипт (МТ4), выводящий время закрытия ордера до и после закрытия его. 

void OnStart()
  {
   int ticket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,0.1,Bid,10,0.0,0.0,"",1234);
   if(ticket>-1)
     {
      if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET))
        {
         Print("Order close time: ",TimeToString(OrderCloseTime()));
         OrderClose(ticket,0.1,Ask,10);
         if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET))
           {
            Print("Order close time: ",TimeToString(OrderCloseTime()));
           }
        }
     }
  }
Результат у заказчика(711 билд):
0       17:57:27.615    Script OrderCloseTime_test AUDUSD.m,H1: loaded successfully
0       17:57:27.617    OrderCloseTime_test AUDUSD.m,H1: initialized
2       17:57:27.986    OrderCloseTime_test AUDUSD.m,H1: open #75358777 sell 0.10 AUDUSD.m at 0.88714 ok
0       17:57:27.986    OrderCloseTime_test AUDUSD.m,H1: Order close time: 
2       17:57:28.332    OrderCloseTime_test AUDUSD.m,H1: close #75358777 sell 0.10 AUDUSD.m at 0.88714 at price 0.88733
0       17:57:28.332    OrderCloseTime_test AUDUSD.m,H1: Order close time: 
0       17:57:28.332    OrderCloseTime_test AUDUSD.m,H1: uninit reason 0
0       17:57:28.332    Script OrderCloseTime_test AUDUSD.m,H1: removed

Результат у меня (711-719 билд):

0       12:12:17.978    Script OrderCloseTime_test EURUSD,Daily: loaded successfully
0       12:12:17.980    OrderCloseTime_test EURUSD,Daily: initialized
2       12:12:18.062    OrderCloseTime_test EURUSD,Daily: open #31733027 sell 0.10 EURUSD at 1.27610 ok
0       12:12:18.062    OrderCloseTime_test EURUSD,Daily: Order close time: 1970.01.01 00:00
2       12:12:18.138    OrderCloseTime_test EURUSD,Daily: close #31733027 sell 0.10 EURUSD at 1.27610 at price 1.27612
0       12:12:18.138    OrderCloseTime_test EURUSD,Daily: Order close time: 2014.10.09 12:12
0       12:12:18.138    OrderCloseTime_test EURUSD,Daily: uninit reason 0
0       12:12:18.138    Script OrderCloseTime_test EURUSD,Daily: removed
UPD: такое происходит когда только когда отдаю скомпилированный продукт. Если передаю исходник - таких проблем нет, все работает как часы.
1...120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223...3695
Новый комментарий