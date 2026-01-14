Ошибки, баги, вопросы - страница 1216
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У кого-то есть проблемы с Клауд-стораджем МК?
У меня файлы не обновляются.
Т.е. правлю код на одной машине, фиксирую, а на другой обновляю.
Результат - в логах написано "обновлен успешно", файл не обновился.
В меню "различия" четко видны различия локальной и сохраненной копии.
Для администрации заявка #1069351, Начата: 2014.09.20 09:45
У кого-то есть проблемы с Клауд-стораджем МК?
У меня файлы не обновляются.
Т.е. правлю код на одной машине, фиксирую, а на другой обновляю.
Результат - в логах написано "обновлен успешно", файл не обновился.
В меню "различия" четко видны различия локальной и сохраненной копии.
Для администрации заявка #1069351, Начата: 2014.09.20 09:45
После обновления на тех файлах (или папках), у которых в углу стоит восклицательный знак, выберите "отменить изменения" и всё будет ок.
Я так понял это фича, чтобы руками подтверждали изменения... Чтобы случайно нужный файлик не обновить.
После обновления на тех файлах (или папках), у которых в углу стоит вопросительный знак, выберите "отменить изменения" и всё будет ок.
Я так понял это фича, чтобы руками подтверждали изменения... Чтобы случайно нужный файлик не обновить.
Большое спасибо.
А вообще не интуитивно понятно, нужна доработка.
Большое спасибо.
А вообще не интуитивно понятно, нужна доработка.
Согласен. Я тоже долго не мог понять как оно работает.
ЗЫ: Мне вот больше кнопки "исключить" не хватает. "Добавить" есть, а "исключить" нет. Чтобы файлик из хранилища удалить приходиться его сначала удалять(!!!) на компе.
Согласен. Я тоже долго не мог понять как оно работает.
ЗЫ: Мне вот больше кнопки "исключить" не хватает. "Добавить" есть, а "исключить" нет. Чтобы файлик из хранилища удалить приходиться его сначала удалять(!!!) на компе.
В MetaEditore при клике правой кнопкой в навигаторе есть две команды: "Удалить" и "MQL5 Storage" - "Удалить".
Не уловил, что Вы имели ввиду, но у меня команда "MQL5 Storage" - "Удалить" физически удаляет файл, а не из Storage. Баг?
Я хочу сказать, что сначала делаются изменения на компьютере (добавить или удалить) и только потом обновляется ситуация в хранилище. И это правильно - нет прямого доступа к хранилищу. Значит и команда "Исключить" будеь очень опасной.
Ок. Мне осталось непонятным лишь различие между этими кнопками. Получается они выполняют одинаковые функции и ничем не отличаются? Зачем тогда вторая нужна?
Вопрос снят - почитал справку
Почему на демо счете терминала MetaTrader5, EURUSD, так опустился спред? Последний месяц упал до 1-3х пунктов (0.00001 пункт). В реальности же нет таких предложений.. Весь год был 8-16 пунктов, а тут так рухнул.. Извините если вопрос уже был, тогда ссылку вставьте.
Есть простой скрипт (МТ4), выводящий время закрытия ордера до и после закрытия его.Результат у заказчика(711 билд):
Результат у меня (711-719 билд):UPD: такое происходит когда только когда отдаю скомпилированный продукт. Если передаю исходник - таких проблем нет, все работает как часы.