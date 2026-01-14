Ошибки, баги, вопросы - страница 1212

C-4:

О, прикольно. Не знал об этом модификаторе. Самое интересное что он работает уже сейчас. Декларацию трешевой функции компилятор допускает уже сейчас.

Как я понимаю, пока она фактически не потрошит функцию?

Пока нет, но скорее всего будет.
 

Приветствую. А такой вопрос:

МТ4, bulid 711.

Запускаю тестер стратегий с 1 января 2000 года. Данные с этого времени есть, все индикаторы (в том числе самописные) нормально работают.

Но советнику передаются тики только начиная с 22 мая 2000 года.

Это так задумано ? Или где-то этот параметр выставляется ?

(При всех тех же установках в МТ5 - тики генерируются правильно, начиная с 1 января)

 

При компиляции компилируются все файлы, которые открыты на данный момент в эдиторе.

Это так должно быть или где-то настройка есть что бы компилировать только файл окно которого активно?

ЗЫ: МТ4, билд 670

так же при компиляции скриптов в логе экспертов пишется: 2014.10.03 14:20:09.019    Compiling 'OTestInd'
вместо имени файла который компилируется.

 
sanyooooook:

При компиляции компилируются все файлы, которые открыты на данный момент в эдиторе.

При нажатии на кнопку Compile компилируется только активный файл со всеми его включениями (include). Проверьте еще раз, пожалуйста.

Команда "Compile" на дереве/каталоге в навигаторе компилирует файлы всего каталога.

 

Что-то интернет начал лагать и тут вылетело сообщение из будущего функционала))

2014.10.03 17:20:27.647 Virtual Hosting: failed to get list of subscriptions (send request failed [12002])
2014.10.03 17:26:24.558 Virtual Hosting: failed to get list of subscriptions (send request failed [12002])
 
ALXIMIKS:

Что-то интернет начал лагать и тут вылетело сообщение из будущего функционала))

У меня при доступе через GPRS такие сообщения - обычное дело. Ещё бывают о дата-центре что-то.
 
Renat:

При нажатии на кнопку Compile компилируется только активный файл со всеми его включениями (include). Проверьте еще раз, пожалуйста.

Команда "Compile" на дереве/каталоге в навигаторе компилирует файлы всего каталога.

видимо не правильно пояснил

в метаэдиторе имеем

нажимаем компилировать

получаем компиляцию первого файла и заодно второго, который был модифицирован и не откомпилирован, причём компилируется второй файл быстрее чем тот, в окне которого нажимали "Компилировать"


 
sanyooooook:

видимо не правильно пояснил

в метаэдиторе имеем

нажимаем компилировать

получаем компиляцию первого файла и заодно второго, который был модифицирован и не откомпилирован, причём компилируется второй файл быстрее чем тот, в окне которого нажимали "Компилировать"


Оч странно. Сейчас специально внёс изменения в два случайных открытых файлов в редакторе (на вкладках с их названиями появились "*", что говорит о существующем несохранённом изменении), а третий файл скомпилировал. В журнале есть сообщения об успешной компиляции только именно компилируемого файла, но вот странность - два остальных, в которые внёс изменения, во время компиляции выбранного файла были сохранены и "*" после имени файла на вкладке пропали.
 
artmedia70:
Оч странно. Сейчас специально внёс изменения в два случайных открытых файлов в редакторе (на вкладках с их названиями появились "*", что говорит о существующем несохранённом изменении), а третий файл скомпилировал. В журнале есть сообщения об успешной компиляции только именно компилируемого файла, но вот странность - два остальных, в которые внёс изменения, во время компиляции выбранного файла были сохранены и "*" после имени файла на вкладке пропали.

и компиляция происходит так долго что начинает казатся что компилируются все файлы которые есть в каталоге терминала.

и ещё время от времени при компиляции, в навигаторе терминала открывается папка "Индикаторы"

т.е. в навигаторе терминала была открыта папка со скриптами/советниками, нажимаем компилировать, папка со скриптами закрывается и открывается папка с индикаторами

 
