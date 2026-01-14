Ошибки, баги, вопросы - страница 1212
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О, прикольно. Не знал об этом модификаторе. Самое интересное что он работает уже сейчас. Декларацию трешевой функции компилятор допускает уже сейчас.
Как я понимаю, пока она фактически не потрошит функцию?
Приветствую. А такой вопрос:
МТ4, bulid 711.
Запускаю тестер стратегий с 1 января 2000 года. Данные с этого времени есть, все индикаторы (в том числе самописные) нормально работают.
Но советнику передаются тики только начиная с 22 мая 2000 года.
Это так задумано ? Или где-то этот параметр выставляется ?
(При всех тех же установках в МТ5 - тики генерируются правильно, начиная с 1 января)
При компиляции компилируются все файлы, которые открыты на данный момент в эдиторе.
Это так должно быть или где-то настройка есть что бы компилировать только файл окно которого активно?
ЗЫ: МТ4, билд 670
так же при компиляции скриптов в логе экспертов пишется: 2014.10.03 14:20:09.019 Compiling 'OTestInd'
вместо имени файла который компилируется.
При компиляции компилируются все файлы, которые открыты на данный момент в эдиторе.
При нажатии на кнопку Compile компилируется только активный файл со всеми его включениями (include). Проверьте еще раз, пожалуйста.
Команда "Compile" на дереве/каталоге в навигаторе компилирует файлы всего каталога.
Что-то интернет начал лагать и тут вылетело сообщение из будущего функционала))
Что-то интернет начал лагать и тут вылетело сообщение из будущего функционала))
При нажатии на кнопку Compile компилируется только активный файл со всеми его включениями (include). Проверьте еще раз, пожалуйста.
Команда "Compile" на дереве/каталоге в навигаторе компилирует файлы всего каталога.
видимо не правильно пояснил
в метаэдиторе имеем
нажимаем компилировать
получаем компиляцию первого файла и заодно второго, который был модифицирован и не откомпилирован, причём компилируется второй файл быстрее чем тот, в окне которого нажимали "Компилировать"
видимо не правильно пояснил
в метаэдиторе имеем
нажимаем компилировать
получаем компиляцию первого файла и заодно второго, который был модифицирован и не откомпилирован, причём компилируется второй файл быстрее чем тот, в окне которого нажимали "Компилировать"
Оч странно. Сейчас специально внёс изменения в два случайных открытых файлов в редакторе (на вкладках с их названиями появились "*", что говорит о существующем несохранённом изменении), а третий файл скомпилировал. В журнале есть сообщения об успешной компиляции только именно компилируемого файла, но вот странность - два остальных, в которые внёс изменения, во время компиляции выбранного файла были сохранены и "*" после имени файла на вкладке пропали.
и компиляция происходит так долго что начинает казатся что компилируются все файлы которые есть в каталоге терминала.
и ещё время от времени при компиляции, в навигаторе терминала открывается папка "Индикаторы"
т.е. в навигаторе терминала была открыта папка со скриптами/советниками, нажимаем компилировать, папка со скриптами закрывается и открывается папка с индикаторами