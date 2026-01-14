Ошибки, баги, вопросы - страница 1218
во какое дело:
...
Мой результат выше.
P.S. Хотя у тебя, как-то всё сложнее для воспроизведения. Чуть позже попробую.
а так:
1. открываю новый график
2. создаю объект
3. копирую имя объекта из кода
4. меняю имя объекта копипастом
5. запускаю скрипт:
6. получаю:
ЭВРИКА!!!
а раньше(в старых билдах) имена "UP_Line" и "UP_line" могли быть равны друг другу
оказывается раньше имена:
UP_Line и UP_line спокойно были равны друг другу.
Используй вот это в MQL4:
Так в этом что ли проблема была?
Используй вот это в MQL4:
код старый, не менял в нём ни чего.
всё работал хорошо, а вот сегодня вылезло
и это не выявило ошибок, т.к. ошибка не синтаксическая, а логическая, точнее причина была в разных именах объектов ("Line" и "line"), которые раньше почему-то были равны.
Значить имена объектов нужно хранить в переменных. )))
это не спасает от такой ошибки )
ЗЫ: хотя нет, спасает,
но тогда, когда писался этот код, на это не обращалось внимание.
Ошибка в документации или реализации символьных констант
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/integer/symbolconstants
"Символьные константы
Любой одиночный символ, заключенный в одинарные кавычки, или шестнадцатеричный ASCII-код символа в виде '\x10' является символьной константой и имеет тип ushort."
Результат: short
Указанное имеет значение, поскольку f( '\x10' ) при наличии перегрузки приводит к вызову f( short ) вместо f( ushort ) - фактически вызывается другой метод\функция
Кроме того как аргументом, так и результатом встроенных строковых функции является ushort
Билд 986
На свёрнутых Инструментах (Ctrl-T) исчезла полоска, на которой написано Баланс/Средства/Маржа (двойной клик по которой открывал панель).
Теперь свёрнутые выглядят так
Растянуть вверх за край можно, развернуть даблкликом по вкладке нет, только свернуть.