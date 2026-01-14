Ошибки, баги, вопросы - страница 1220
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ошибка в описании или реализации '\n'
Результат: 10, а в описании - 13
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/integer/symbolconstants
Нельзя изменить размер (ArrayResize) массива const указателей , при том, что const относится к указателю, а не к массивуа не const можно. А в чем разница?
Утечка памяти,
Результат:
но... объекта XYZ - не создавалось! Поскольку иногда className указывает верно, то вероятно ошибка не только в имени
Ошибка выполнения: crash
build 989
Почему такой вариант не работает в MQL?
Ошибка выполнения: crash
build 969
Добрый день, у меня у одного только такая картина на сайте или у всех?,)
Почему такой вариант не работает в MQL?
Иначе const нельзя было бы сделать вычисляемыми
Ошибка
Вызов:
приводит к сообщению в журнале:
HistoryBase 'RTS-12.14' 1 invalid bars removed
Задолбался уже с этой ошибкой. Кроме всего прочего она грузит канал связи.
Эта же ошибка появляется по другим, не выявленным, причинам.
Но, что интересно, она не появляется на многих других инструментах. Больше всего вылезает именно на фьючерсе RTS.
В сервисдеск написал несколько месяцев назад - ответ нет (Заявка начата: 2014.07.28 13:41, #1046215).
Прикрепляю код индюка, который вызывает эту ошибку на каждый тик текущего (и прошлого) фьючерса RTS (демо счёт у брокера "О..."):
Это баг в терминале? Или у брокера? Или у меня?
Что делать? Как иначе узнать кол-во баров на таймфрейме D1?