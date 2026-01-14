Ошибки, баги, вопросы - страница 1213

Новый комментарий
 
artmedia70:
Шайтан??? :)

на барабашку грешу )

ЗЫ: сама открывается, ПОНИМАЕШЬ? ))

 
Как связаны друг с другом эти файлы?
 
Renat:
Как связаны друг с другом эти файлы?

ни как(разве что link и copyright одинаковые, но думаю Вы не об этом спрашиваете),

первый - это скрипт написан вчера-сегодня, использует файл из песочницы

второй - советник, написан под старые версии терминала, использует несколько стандартных индикаторов и один нестандартный

да и не только эта пара так может, вообще любое количество файлов самых разных.

 
sanyooooook:

видимо не правильно пояснил

в метаэдиторе имеем

нажимаем компилировать

получаем компиляцию первого файла и заодно второго, который был модифицирован и не откомпилирован, причём компилируется второй файл быстрее чем тот, в окне которого нажимали "Компилировать"


Подтверждаю. Есть такая проблема, причем я по ней открывал тикет -  2014.06.27 13:00#1033238
 

Build 987. Ошибка компиляции 256: undeclared identifier

class A {
public:
template<typename T>
        A( T t ) : type( typename( T ) ) {} //ошибка здесь
        const string type;
};

void OnStart()
{
        long l = 0;
        A a( l );
        Print( "type=", a.type );
}
а так
        A( T t ) : type( typename( t ) ) {} //нормально
Но даже так, если добавить много кода то выдает ошибку 152: 't' - some operator expected
 
Rosh:
Ордера - это не позиции. Ордер - это еще не исполненный приказ на открытие позиции, позиция - результат выполнения ордера.
Я сколько лет торгую, но не знал, что есть такая разница, раньше как то всё в одно было
 
Joni4404:
Я сколько лет торгую, но не знал, что есть такая разница, раньше как то всё в одно было
А Вы в МТ4 или в МТ5 торгуете? В МТ5 есть отличия от МТ4 в торговле и учёте торгов
 

несколько дней назад делал запрос через поиск в терминале, вот он:

после этого делал другие запросы, но этот как будь-то окопался там, после перезагрузки терминала, он тут как тут, я его уже и удалял из этой строки

бесполезно, прилип как банный лист к ...пятой точке

 
Здравствуйте,Уважаемые! Подскажите пожалуйста решение проблемы.Долгое время проблем не знал с MT4,сейчас же открывается и зависает.Может кто из вас сталкивался с этим? Пробовал на ноуте устанавливать заново,работает пару минут и опять та же хрень.
[Удален]  
Airscrew:
Здравствуйте,Уважаемые! Подскажите пожалуйста решение проблемы.Долгое время проблем не знал с MT4,сейчас же открывается и зависает.Может кто из вас сталкивался с этим? Пробовал на ноуте устанавливать заново,работает пару минут и опять та же хрень.
Добрый день. А на графике, случайно, никакой эксперт/индикатор не работает? Может не правильно написан и зациклился?
1...120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...3695
Новый комментарий