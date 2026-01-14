Ошибки, баги, вопросы - страница 1213
Шайтан??? :)
на барабашку грешу )
ЗЫ: сама открывается, ПОНИМАЕШЬ? ))
Как связаны друг с другом эти файлы?
ни как(разве что link и copyright одинаковые, но думаю Вы не об этом спрашиваете),
первый - это скрипт написан вчера-сегодня, использует файл из песочницы
второй - советник, написан под старые версии терминала, использует несколько стандартных индикаторов и один нестандартный
да и не только эта пара так может, вообще любое количество файлов самых разных.
видимо не правильно пояснил
в метаэдиторе имеем
нажимаем компилировать
получаем компиляцию первого файла и заодно второго, который был модифицирован и не откомпилирован, причём компилируется второй файл быстрее чем тот, в окне которого нажимали "Компилировать"
Build 987. Ошибка компиляции 256: undeclared identifierа так Но даже так, если добавить много кода то выдает ошибку 152: 't' - some operator expected
Ордера - это не позиции. Ордер - это еще не исполненный приказ на открытие позиции, позиция - результат выполнения ордера.
Я сколько лет торгую, но не знал, что есть такая разница, раньше как то всё в одно было
несколько дней назад делал запрос через поиск в терминале, вот он:
после этого делал другие запросы, но этот как будь-то окопался там, после перезагрузки терминала, он тут как тут, я его уже и удалял из этой строки
бесполезно, прилип как банный лист к ...пятой точке
Здравствуйте,Уважаемые! Подскажите пожалуйста решение проблемы.Долгое время проблем не знал с MT4,сейчас же открывается и зависает.Может кто из вас сталкивался с этим? Пробовал на ноуте устанавливать заново,работает пару минут и опять та же хрень.