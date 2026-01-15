Ошибки, баги, вопросы - страница 2470
Так оно и не в секундах...
Так вот об этом в описании языка в первую очередь надо сообщать.
А не в статьях, которые еще и искать надо. На форуме об этом надо искать в последнюю очередь.
Иначе получается так: смотрю в книгу, а вижу фигу...
Почему такое может быть?
Сегодня обнаружил что в спецификации инструмента минимальный объём равен 100 и шаг тоже 100. Но при таких объёмах, вручную не открывает позиции с ошибкой "Неправильный объём", а если поставить 0.01 то кнопки не активны.
Заменил версию на "помладше"
никаких изменений.
Затем заменил на релизную версию
И вот результат
Почему такое происходит только в одной компании? Ведь если-бы это было повально, то вопрос уже давно был-бы поднят и решён.
В каком направлении посылать тех.поддержку той компании?
Добавлено: И очень странно, что на центовом счёте этой-же компании билд 2025 работает нормально. Все параметры инструмента как и должны быть.
Торгуй на центовом. Я сам догадался... но хочется побольше.
Спасибо за сообщение.
Это рудимент, исправим.
@Ilyas, аналогичная проблема есть и у NonPOD struct.
Проблема в глобальной области объявления имени в рамках функциональности typedef
Ошибка компиляции при повторном использовании одной и той же сигнатуры функции в рамках typedef:
MT5 (build 2057)
Баг с "запретом" на повторное использование одной и той же сигнатуры в рамках typedef:
А у меня похожий по сути скрипт более чем 2-х годичной давности выдаёт в 2056x32 результат: EX5 loading failed
Кто-то знает как кроме ожидания нового билда с поддержкой namespace для классов обойти это ограничение:
Скомпилировать
можно (и даже будет работать), но не более того: далее допустим нельзя будет написать
поэтому не пишу как
Скомпилироватьпоэтому не пишу как
Не не, оно все же с трудом, но работает...
Там в примере в typedef тип bool затерялся немного.
придется отдельно декларировать использование каждого типа через макросы, а затем опять через макросы получать уже имя сгенерированных классов что бы создать объект класса...
Обьясните почему при создании CChartObjectLabel у меня не удаляются обекты в индикаторе при деинициализации в таком коде:
при переключении ТФ получаю запись в журнале: 2019.05.23 09:49:02.044 tstlabel EURUSD,M30: 2 objects of type CChartObjectLabel left
если раскомментировать в OnInit() создание текстовых меток ( CChartObjectLabel ), то все будет корректно работать
в ф-цию CreateLabel() передаю указатель, а удалить его потом в OnDeinit() почему то не удается