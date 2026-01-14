Ошибки, баги, вопросы - страница 599
Алексей, вот такие глюки с индикатором происходят иногда:
А иногда при старте просто отрисует линию доллара и на том шабаш, пока не откроешь свойства и не применишь их.
история закачана по всем ТФ/валютам?
если использовать меньше валют, то рисует все с первого раза?
Посмотрел индикатор. Очевидно он унаследовал блок кода из МТ4:
Можете зарелизить версию с возможностью его отключения, т.е. чтоб индикатор использовал периоды мувингов, указанные в инпут без добавления к ним других значений?
этот индюк полностью основан на том что дал alexx_v. Он и попросил, чтоб никакой самодеятельности и правок я не делал. поэтому приведенный вами код не из этой версии.
т.е. чтоб индикатор использовал периоды мувингов, указанные в инпут без добавления к ним других значений?
Да, история есть. Он же нормально полностью был отрисован, но здается мне это случилось после разрыва связи. А с первого раза он и все валюты рисует.
Вот, услышал только что, как после обрыва терминал восстановил связь с сервером, посмотрел - так и есть, опять глюк-с:
сумел вопроизвести данную траблу - переподключением к другому серверу. Разбираюсь.
проблема оказалась в том, что SeriesInfoIXXX возвращал 0 при запросе числа баров и возврат 4401 ошибки.
поэтому сейчас поставил на повторный пересчет индикатора при такой ошибке.
Подскажите, можно ли делать ссылки на элемент массива? Если можно, то как это сделать?
Например, я нашел максимальный элемент массива high на определенном участке. Мне нужно запомнить его смешение относительно конца массива и продолжить поиск других максимумов на других участках. Когда проиду все элементы массива, то по этим ссылкам буду вытаскивать найденные элементы.
Есть такая сортировка, под названием "пузырьковая", к этой сортировке применим термин устойчивая(гуглим), поскольку это устойчивая сортировка то вместо сортирования значений можно применить сортировку индексов, после чего у вас в руках окажется исходный нетронутый массив, и массив индексов в котором данные отсортированы.
ЗЫ А вообще почитайте статью Электронные таблицы на MQL5 , кстати алгоритм пузырьковой сортировки применён в классе стрингового масссива, тк быстрая сортировка не тянет стригни (рекурсия вылетает по переполнению).
если элемент в виде класса, то можно.
если просто число, то сделайте массив аналогичного размера, в который будете записывать индексы по порядку нахождения.