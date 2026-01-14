Ошибки, баги, вопросы - страница 599

alexx_v:

Алексей, вот такие глюки с индикатором происходят иногда:

А иногда при старте просто отрисует линию доллара и на том шабаш, пока не откроешь свойства и не применишь их.

история закачана по всем ТФ/валютам?

если использовать меньше валют, то рисует все с первого раза?

Graff:

Посмотрел индикатор. Очевидно он унаследовал блок кода из МТ4:

 

 Можете зарелизить версию с возможностью его отключения, т.е. чтоб индикатор использовал периоды мувингов, указанные в инпут без добавления к ним других значений?

В версии под МТ4 нет этого в коде и близко, этот блок из другого индикатора.
sergeev:

история закачана по всем ТФ/валютам?

если использовать меньше валют, то рисует все с первого раза?

Да, история есть. Он же нормально полностью был отрисован, но здается мне это случилось после разрыва связи. А с первого раза он и все валюты рисует.
 
Graff:

Посмотрел индикатор. Очевидно он унаследовал блок кода из МТ4:

этот индюк полностью основан на том что дал alexx_v. Он и попросил, чтоб никакой самодеятельности и правок я не делал. поэтому приведенный вами код не из этой версии.

т.е. чтоб индикатор использовал периоды мувингов, указанные в инпут без добавления к ним других значений?

а в МТ4 версии как раз мувинга расчитывается добавлением слагаемого к периоду с накоплением по ТФ.
alexx_v:
Да, история есть. Он же нормально полностью был отрисован, но здается мне это случилось после разрыва связи. А с первого раза он и все валюты рисует.

Вот, услышал только что, как после обрыва терминал восстановил связь с сервером, посмотрел - так и есть, опять глюк-с:

 
alexx_v:

Вот, услышал только что, как после обрыва терминал восстановил связь с сервером, посмотрел - так и есть, опять глюк-с:

сумел вопроизвести данную траблу - переподключением к другому серверу. Разбираюсь.

 
sergeev:

сумел вопроизвести данную траблу - переподключением к другому серверу. Разбираюсь.

проблема оказалась в том, что SeriesInfoIXXX возвращал 0 при запросе числа баров и возврат 4401 ошибки.

поэтому сейчас поставил на повторный пересчет индикатора при такой ошибке.

Ок, понаблюдаю.
 
papaklass:

Подскажите, можно ли делать ссылки на элемент массива? Если можно, то как это сделать?

Например, я нашел максимальный элемент массива high на определенном участке. Мне нужно запомнить его смешение относительно конца массива и продолжить поиск других максимумов на других участках. Когда проиду все элементы массива, то по этим ссылкам буду вытаскивать найденные элементы. 

Есть такая сортировка, под названием "пузырьковая", к этой сортировке применим термин устойчивая(гуглим), поскольку это устойчивая сортировка то вместо сортирования значений можно применить сортировку индексов, после чего у вас в руках окажется исходный нетронутый массив, и массив индексов в котором данные отсортированы.

ЗЫ А вообще почитайте статью Электронные таблицы на MQL5 , кстати алгоритм пузырьковой сортировки применён в классе стрингового масссива, тк быстрая сортировка не тянет стригни (рекурсия вылетает по переполнению).

 
papaklass:

Подскажите, можно ли делать ссылки на элемент массива? Если можно, то как это сделать?

Например, я нашел максимальный элемент массива high на определенном участке. Мне нужно запомнить его смешение относительно конца массива и продолжить поиск других максимумов на других участках. Когда проиду все элементы массива, то по этим ссылкам буду вытаскивать найденные элементы. 

если элемент в виде класса, то можно.

если просто число, то сделайте массив аналогичного размера, в который будете записывать индексы по порядку нахождения.

