Ошибки, баги, вопросы - страница 598

А в чем отличие? отрисовываются вроде одинаково.
 
alexx_v:

когда на какой-то валюте нет баров (закончились например), а на текущей валюте есть бары, то происходил вылет значений (дроби получались большими) из-за отсутствующего значения

Этот момент и исправил.

А можно сделать по умолчанию все линии одной толщины? А лучше в .mq5 выкладывать. Как не указывай толщину в настройках - все равно рисует по умолчанию.
 
alexx_v:

поставьте Line_Thickness =1

А лучше в .mq5 выкладывать.

не получится, в нем используется 8 mqh файлов.

sergeev:

Порядок.)

не получится, в нем используется 8 mqh файлов. 

разве их нельзя положить куда требуется?
 
sergeev:
версия с синхронизацией старших ТФ валют
можно исходник попросить?
 
sergeev:

это просто индюк. жаль, что на 4 форуме никто не хочет высказать толковые идеи как его можно для анализа рынка использовать.

исходный код на 8 mqh файлов. поэтому ex5.

У меня есть несколько идей, можем обсудить. А Вы свои идеи где-то высказывали?

Так же есть несколько своих реализаций аналогичных индикаторов, особенно интересно стало за ними наблюдать после подключения к ним нейросети. если кому интересно могу выложить. 

 
Graff:

обсудить можно. идей не высказывал.
Алексей, вот такие глюки с индикатором происходят иногда:

А иногда при старте просто отрисует линию доллара и на том шабаш, пока не откроешь свойства и не применишь их.

 
sergeev:
версия с синхронизацией старших ТФ валют

Посмотрел индикатор. Очевидно он унаследовал блок кода из МТ4:

//---- parameters
// for monthly
int mn_per = 12;
int mn_fast = 2;
// for weekly
int w_per = 9;
int w_fast = 3;
// for daily
int d_per = 5;
int d_fast = 3;
// for H4
int h4_per = 12;
int h4_fast = 2;
// for H1
int h1_per = 24;
int h1_fast = 8;
// for M30
int m30_per = 16;
int m30_fast = 2;
// for M15
int m15_per = 16;
int m15_fast = 4;
// for M5
int m5_per = 12;
int m5_fast = 3;
// for M1
int m1_per = 10;
int m1_fast = 4;
....
   switch(Period())
     {
       case 1:     per1 = m1_per;  per2 = m1_fast;  break;
       case 5:     per1 = m5_per;  per2 = m5_fast;  break;
       case 15:    per1 = m15_per; per2 = m15_fast; break; 
       case 30:    per1 = m30_per; per2 = m30_fast; break;
       case 60:    per1 = h1_per;  per2 = h1_fast;  break;
       case 240:   per1 = h4_per;  per2 = h4_fast;  break;
       case 1440:  per1 = d_per;   per2 = d_fast;   break;
       case 10080: per1 = w_per;   per2 = w_fast;   break;
       case 43200: per1 = mn_per;  per2 = mn_fast;  
     }

 

 Можете зарелизить версию с возможностью его отключения, т.е. чтоб индикатор использовал периоды мувингов, указанные в инпут без добавления к ним других значений?

