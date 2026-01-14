Ошибки, баги, вопросы - страница 598
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А в чем отличие? отрисовываются вроде одинаково.
когда на какой-то валюте нет баров (закончились например), а на текущей валюте есть бары, то происходил вылет значений (дроби получались большими) из-за отсутствующего значения
Этот момент и исправил.
А можно сделать по умолчанию все линии одной толщины?
А лучше в .mq5 выкладывать.
не получится, в нем используется 8 mqh файлов.
поставьте Line_Thickness =1
Порядок.)
не получится, в нем используется 8 mqh файлов.
версия с синхронизацией старших ТФ валют
это просто индюк. жаль, что на 4 форуме никто не хочет высказать толковые идеи как его можно для анализа рынка использовать.
исходный код на 8 mqh файлов. поэтому ex5.
У меня есть несколько идей, можем обсудить. А Вы свои идеи где-то высказывали?
Так же есть несколько своих реализаций аналогичных индикаторов, особенно интересно стало за ними наблюдать после подключения к ним нейросети. если кому интересно могу выложить.
У меня есть несколько идей, можем обсудить. А Вы свои идеи где-то высказывали?
Алексей, вот такие глюки с индикатором происходят иногда:
А иногда при старте просто отрисует линию доллара и на том шабаш, пока не откроешь свойства и не применишь их.
версия с синхронизацией старших ТФ валют
Посмотрел индикатор. Очевидно он унаследовал блок кода из МТ4:
Можете зарелизить версию с возможностью его отключения, т.е. чтоб индикатор использовал периоды мувингов, указанные в инпут без добавления к ним других значений?