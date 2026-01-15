Ошибки, баги, вопросы - страница 2465

Slava:

Логи тестера и логи агентов (достаточно первых 24) можно посмотреть?

Да, конечно. MT5 (build 2045) та же проблема.
А MT5 (build 2009) - все ОК.
Может были какие-то изменения в сравнении с MT5 (build 2009), в частности в логике определения запущен ли локальный агент (например, привели ее к логики определения сетевого агента)...

Файлы:
Agent_20190517.log  5 kb
Tester_20190517.log  63 kb
 

МТ5. билд 2055
Функция ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX) и ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN) выполняется неправильно (пишет нули) при смене ТФ. 
Причем первый раз при запуске индикатора пишет правильно. Далее при смете ТФ на месячном ТФ всегда нули, на других иногда вначале, потом нормализуется.

#property indicator_chart_window
#property indicator_plots   1 
#property indicator_buffers 1

int OnInit()
  {
  Print(EnumToString(_Period) +":  PriceMax="+string(ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX))+";  PriceMin="+string(ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN)));
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
   return(rates_total);
  }

результат:

2019.05.20 02:30:31.689 TestMinMax (NZDUSD,MN1) PERIOD_MN1:  PriceMax=0.8995;  PriceMin=0.3258  // первый раз нормально
2019.05.20 02:30:37.492 TestMinMax (NZDUSD,W1)  PERIOD_W1:  PriceMax=0.8995;  PriceMin=0.3258
2019.05.20 02:30:39.233 TestMinMax (NZDUSD,MN1) PERIOD_MN1:  PriceMax=0.0;  PriceMin=0.0
2019.05.20 02:30:41.838 TestMinMax (NZDUSD,H4)  PERIOD_H4:  PriceMax=0.6986;  PriceMin=0.6352
2019.05.20 02:30:43.237 TestMinMax (NZDUSD,MN1) PERIOD_MN1:  PriceMax=0.0;  PriceMin=0.0
2019.05.20 02:30:51.404 TestMinMax (NZDUSD,M1)  PERIOD_M1:  PriceMax=0.0;  PriceMin=0.0
2019.05.20 02:30:54.108 TestMinMax (NZDUSD,MN1) PERIOD_MN1:  PriceMax=0.0;  PriceMin=0.0
2019.05.20 02:30:57.420 TestMinMax (NZDUSD,M5)  PERIOD_M5:  PriceMax=0.0;  PriceMin=0.0
2019.05.20 02:31:00.537 TestMinMax (NZDUSD,M15) PERIOD_M15:  PriceMax=0.0;  PriceMin=0.0
2019.05.20 02:31:02.512 TestMinMax (NZDUSD,M30) PERIOD_M30:  PriceMax=0.679;  PriceMin=0.6477000000000001
2019.05.20 02:31:03.780 TestMinMax (NZDUSD,M15) PERIOD_M15:  PriceMax=0.6689000000000001;  PriceMin=0.649
2019.05.20 02:31:05.977 TestMinMax (NZDUSD,M5)  PERIOD_M5:  PriceMax=0.6593;  PriceMin=0.6502
2019.05.20 02:31:07.502 TestMinMax (NZDUSD,M1)  PERIOD_M1:  PriceMax=0.6541;  PriceMin=0.6508
2019.05.20 02:31:10.136 TestMinMax (NZDUSD,MN1) PERIOD_MN1:  PriceMax=0.0;  PriceMin=0.0
Файлы:
TestMinMax.mq5  1 kb
 

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes

offsetof – это специальная команда, которая непосредственно связана в атрибутом pack. Она позволяет получить смещение члена от начала структуры.

struct Parent{ 
      char              c;    // sizeof(char)=1 
};
     
struct Children pack(2) : Parent{ 
      short             s;   // sizeof(short)=2 
};

void OnStart(){ 
//--- объявим переменную типа Children 
   Children child;   
//--- узнаем смещения от начала структуры  
   Print("offsetof(child.c)=",offsetof(child.c)); 
   Print("offsetof(child.s)=",offsetof(child.s));
}  
Вначале удивился, так как не знал о существовании  offsetof. 
Но реальность расставила все на свои места:

'offsetof' - function not defined

 
Sergey Dzyublik:

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes

Вначале удивился, так как не знал о существовании  offsetof. 
Но реальность расставила все на свои места:

'offsetof' - function not defined

Сами же писали

#include <TypeToBytes.mqh>

Print("offsetof(child.c)=",_OFFSET(child, c)); 
Print("offsetof(child.s)=",_OFFSET(child, s));
 

Если открыть сигнал из раздела Сигналы, то можно увидеть пример инфографики:



Обычно, цель инфографики донести до конечного пользователя плюсы и минусы набора свойств анализируемого объекта. 
Однако не понятна суть данной инфографики, когда 100% просадка отображается 100% результатом на графике.
Так же в рамках одного графика дважды используется один и тот же показатель: раз в положительном, а второй раз в отрицательном исчислении (показатели "Прибыльных трейдов" и "Убыточных трейдов").

Предлагаемые изменения:
1. Ввести обратный отсчет для показателей "Максимальная просадка", "Максимальная нагрузка депозита", "Убыточных трейдов" (чем меньше значение - тем больше величина показателя на графике);
2. Заменить один из дублирующихся показателей ("Прибыльных трейдов" или "Убыточных трейдов") на новый показатель (например среднее отклонение количества buy к sell, или что-то другое);
3. Для определенных показателей, например, "Максимальная просадка" и "Максимальная нагрузка депозита", заменить повсеместную %-ю шкалу на графике на логарифмическую или иную шкалу отображения. Цель - увеличения импакта показателя на привлекательность сигнала.

  
class A{
   int  data;
};

struct Wrap{
   A arr[];
};
   
   
void OnStart(){  
   Wrap data_1;
   ArrayResize(data_1.arr, 10);
   
   Wrap data_2 = data_1;
   PRINT(ArraySize(data_2.arr));      // result: 10
   
   A arr[];
   PRINT(ArrayCopy(arr, data_1.arr)); //'arr' - structures or classes containing objects are not allowed
}


Почему структуры умеют делать deep copy, а ArrayCopy, даже когда у класса есть конструктор копирования, ни чего не может и выдает ошибку компиляции?
"Это ненормально, это нечестно!" ©

  
bool  ArrayInsert( 
   void&        dst_array[],          // receiving array 
   const void&  src_array[],          // source array 
   uint         dst_start,            // receiver array index to be inserted 
   uint         src_start=0,          // source array index to be copied 
   uint         count=WHOLE_ARRAY     // number of elements to insert 
   );
int  ArrayCopy( 
   void&        dst_array[],         // destination array 
   const void&  src_array[],         // source array 
   int          dst_start=0,         // index starting from which write into destination array 
   int          src_start=0,         // first index of a source array 
   int          count=WHOLE_ARRAY    // number of elements 
   );

Отличия в практически "идентичных" функциях:
1. Отсутствие параметра по умолчанию для ArrayInsert.
2. Отсутствие "стандарта" в описании параметров.

Использование различных типов данных для одних и тех же параметров (int, uint) можно понять, сославшись на совместимость.
 
Sergey Dzyublik:
Отсутствие параметра по умолчанию для ArrayInsert.
Он там и не нужен.
А вот то, что функция возвращает bool, хотя следовало бы возвращать число добавленных элементов...
 
Sergey Dzyublik:


Почему структуры умеют делать deep copy, а ArrayCopy, даже когда у класса есть конструктор копирования, ни чего не может и выдает ошибку компиляции?
"Это ненормально, это нечестно!" ©

Пришлось реализовывать самому полноценный ArrayCopy.
Вряд ли, но может кому будет полезен...

#define PRINT(x) ; Print(#x, ":", string(x))

template<typename T>
uint  ArrayCopy_bypass( 
   T&            dst_array[],         // destination array 
   const T&      src_array[],         // source array 
   uint          dst_start=0,         // index starting from which write into destination array 
   uint          src_start=0,         // first index of a source array 
   uint          count=WHOLE_ARRAY    // number of elements 
   )
{
   uint src_size = ArraySize(src_array);
   uint dst_size = ArraySize(dst_array);
   bool src_array_is_dynamic = ArrayIsDynamic(src_array);
   bool dst_array_is_dynamic = ArrayIsDynamic(dst_array);
   
   // validate input parameters
   if(src_size <= src_start 
      || ( !dst_array_is_dynamic && (dst_size <= dst_start))){
      return 0;
   }
   
   uint max_allowed_array_size = uchar(INT_MAX);
   uint same_array_check_min_count_limit = 5;
   
   //--- the same array could be passed to dst_array and src_array parameters
   bool same_array_is_used = true;
   bool dst_array_resize_was_applied = false;
   if (src_size != dst_size || src_array_is_dynamic != dst_array_is_dynamic){
      same_array_is_used = false;
   }
   
   //--- normalize copy count based on src_array data
   if(count == uint(WHOLE_ARRAY) || count > src_size - src_start){
      count = src_size - src_start;
   }
   
   //--- normalize copy count based on dst_start data
   uint dst_required_size = dst_start + count;
   if (dst_required_size > max_allowed_array_size){
      return 0;
   }
   
   if(dst_size <= dst_required_size){
      if(dst_array_is_dynamic){
         ArrayResize(dst_array, dst_required_size);
         dst_array_resize_was_applied = true;
         
         dst_size = ArraySize(dst_array);
         src_size = ArraySize(src_array);
         
         if(same_array_is_used && src_size != dst_size){
            same_array_is_used = false;
         }
      }    
      count = dst_size - dst_start;
   }
   
   //--- check copy count
   if(count == 0){
      return 0;
   }
   
   //--- the same array could be passed to dst_array and src_array parameters, let's confirm it
   if(count >= same_array_check_min_count_limit 
         && same_array_is_used 
         && !dst_array_resize_was_applied)
   {
      if(dst_array_is_dynamic && dst_size + 1 <= max_allowed_array_size){
         ArrayResize(dst_array, dst_size + 1);
         dst_array_resize_was_applied = true;
         
         if(ArraySize(src_array) != dst_size + 1){
            same_array_is_used = false;
         }
         ArrayResize(dst_array, dst_size);
      }
   }
   
   //copy arrays
   if(same_array_is_used){
      T src_copy[];
      ArrayResize(src_copy, count);
      
      for(uint i = 0; i < count; i++){
         src_copy[i] = src_array[src_start + i];
      }
      
      for(uint i = 0; i < count; i++){
         dst_array[dst_start + i] = src_copy[i];
      }
   }else{
      for(uint i = 0; i < count; i++){
         dst_array[dst_start + i] = src_array[src_start + i];
      }
   }
   return count;
}
   
   
class A{
   uchar data;
};
   
   
void OnStart(){
   uchar test_data[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   
   PRINT("TEST 1 (Static)");     
   uchar data_1[8]; 
   
   PRINT(ArrayCopy_bypass(data_1, test_data));
   ArrayPrint(data_1);
   
   PRINT(ArrayCopy_bypass(data_1, test_data, 1, 0, 1));
   ArrayPrint(data_1);
   
   PRINT(ArrayCopy_bypass(data_1, test_data, 5));
   ArrayPrint(data_1);
   
   PRINT(ArrayCopy_bypass(data_1, test_data, 30, 8, 5));
   ArrayPrint(data_1);
   
   
   PRINT("TEST 2 (DYNAMIC)");  
   uchar data_2[]; 
   
   PRINT(ArrayCopy_bypass(data_2, test_data));
   ArrayPrint(data_2);
   
   PRINT(ArrayCopy_bypass(data_2, test_data, 1, 0, 1));
   ArrayPrint(data_2);
   
   PRINT(ArrayCopy_bypass(data_2, test_data, 5));
   ArrayPrint(data_2);
   
   PRINT(ArrayCopy_bypass(data_2, test_data, 30, 8, 5));
   ArrayPrint(data_2);
   
   
   A data_a1[10];
   A data_a2[];
   ArrayCopy_bypass(data_a2, data_a1);            //10
   //PRINT(ArrayCopy(data_a2, data_a1));          //'data_a2' - structures or classes containing objects are not allowed
}


Результат:

2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      TEST 1 (Static):TEST 1 (Static)
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      ArrayCopy_bypass(data_1,test_data):8
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      0 1 2 3 4 5 6 7
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      ArrayCopy_bypass(data_1,test_data,1,0,1):1
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      0 0 2 3 4 5 6 7
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      ArrayCopy_bypass(data_1,test_data,5):3
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      0 0 2 3 4 0 1 2
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      ArrayCopy_bypass(data_1,test_data,30,8,5):0
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      0 0 2 3 4 0 1 2
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      TEST 2 (DYNAMIC):TEST 2 (DYNAMIC)
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      ArrayCopy_bypass(data_2,test_data):10
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      ArrayCopy_bypass(data_2,test_data,1,0,1):1
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      0 0 2 3 4 5 6 7 8 9
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      ArrayCopy_bypass(data_2,test_data,5):10
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      0 0 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      ArrayCopy_bypass(data_2,test_data,30,8,5):2
2019.05.21 00:27:59.870 Test_ArrayCopy (EURUSD,H1)      0 0 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9
 
Доброе время суток.
Может кто потсказать как сделать чтоб в Отчёте по балансу В последнем окне Прибыль учитывалaсь так же своп, и комисия!
Или как это сделать?
А то не удобно cмотреть на прибыль а потом понимаеш что комисию и свопы повычитать нужно. Ужасно бесит!
