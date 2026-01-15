Ошибки, баги, вопросы - страница 2465
Логи тестера и логи агентов (достаточно первых 24) можно посмотреть?
Да, конечно. MT5 (build 2045) та же проблема.
А MT5 (build 2009) - все ОК.
Может были какие-то изменения в сравнении с MT5 (build 2009), в частности в логике определения запущен ли локальный агент (например, привели ее к логики определения сетевого агента)...
МТ5. билд 2055
Функция ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX) и ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN) выполняется неправильно (пишет нули) при смене ТФ.
Причем первый раз при запуске индикатора пишет правильно. Далее при смете ТФ на месячном ТФ всегда нули, на других иногда вначале, потом нормализуется.
результат:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes
offsetof – это специальная команда, которая непосредственно связана в атрибутом pack. Она позволяет получить смещение члена от начала структуры.
Но реальность расставила все на свои места:
Сами же писали
Если открыть сигнал из раздела Сигналы, то можно увидеть пример инфографики:
Обычно, цель инфографики донести до конечного пользователя плюсы и минусы набора свойств анализируемого объекта.
Однако не понятна суть данной инфографики, когда 100% просадка отображается 100% результатом на графике.
Так же в рамках одного графика дважды используется один и тот же показатель: раз в положительном, а второй раз в отрицательном исчислении (показатели "Прибыльных трейдов" и "Убыточных трейдов").
Предлагаемые изменения:
1. Ввести обратный отсчет для показателей "Максимальная просадка", "Максимальная нагрузка депозита", "Убыточных трейдов" (чем меньше значение - тем больше величина показателя на графике);
2. Заменить один из дублирующихся показателей ("Прибыльных трейдов" или "Убыточных трейдов") на новый показатель (например среднее отклонение количества buy к sell, или что-то другое);
3. Для определенных показателей, например, "Максимальная просадка" и "Максимальная нагрузка депозита", заменить повсеместную %-ю шкалу на графике на логарифмическую или иную шкалу отображения. Цель - увеличения импакта показателя на привлекательность сигнала.
Почему структуры умеют делать deep copy, а ArrayCopy, даже когда у класса есть конструктор копирования, ни чего не может и выдает ошибку компиляции?
"Это ненормально, это нечестно!" ©
Отличия в практически "идентичных" функциях:
1. Отсутствие параметра по умолчанию для ArrayInsert.
2. Отсутствие "стандарта" в описании параметров.
Использование различных типов данных для одних и тех же параметров (int, uint) можно понять, сославшись на совместимость.
Отсутствие параметра по умолчанию для ArrayInsert.
Почему структуры умеют делать deep copy, а ArrayCopy, даже когда у класса есть конструктор копирования, ни чего не может и выдает ошибку компиляции?
"Это ненормально, это нечестно!" ©
Пришлось реализовывать самому полноценный ArrayCopy.
Вряд ли, но может кому будет полезен...
