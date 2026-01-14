Ошибки, баги, вопросы - страница 1190

Новый комментарий
 
Ссори, это в MT4
 
Luckhuman:
Ссори, это в MT4
Попробуйте добавить директиву  #property strict. Может быть какая-нть ошибочка в лог напишется.
 
Luckhuman:
Ссори, это в MT4
К сожалению в MetaTrader 4 функция CopySpread() не поддерживается (в справке была ошибка).
 
Automated-Trading:
К сожалению в MetaTrader 4 функция CopySpread() не поддерживается (в справке была ошибка).
А сколько индикаторных буферов поддерживает MT4? У меня получилось привязать только 17 буферов
  
#property copyright "Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window
#include <Object.mqh>

class CDoubleDynArray : public CObject
  {
public:
   double            Buffer[];

                     CDoubleDynArray(void){}
                    ~CDoubleDynArray(void){}
  };

CDoubleDynArray *buffers[];

int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   ArrayResize(buffers,24);
   int i;
   for(i=0;i<ArraySize(buffers);i++)
      buffers[i]=new CDoubleDynArray;

   IndicatorBuffers(ArraySize(buffers));
   SetIndexBuffer(0,buffers[0].Buffer);
   for(i=1;i<ArraySize(buffers);i++)
     {
      if(!SetIndexBuffer(i,buffers[i].Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS))
         Print(i," ",GetLastError());
      else
         Print(i," ",ArraySize(buffers[i].Buffer));
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
   IndicatorBuffers(1);
   for(int i=1;i<ArraySize(buffers);i++)
     {
      delete buffers[i];
      buffers[i]=NULL;
     }
   delete buffers[0]; 
   ArrayResize(buffers,0); 
  }

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 
Luckhuman:


а где в коде видно, что только 17? создаете же 24

что журнал пишет покажите.

 
Luckhuman:
А сколько индикаторных буферов поддерживает MT4? У меня получилось привязать только 17 буферов

В MT4 доступно 512 буферов.  IndicatorBuffers():

Количество буферов не может превышать 512 и быть менее значения, указанного в свойстве indicator_buffers. Если пользовательский индикатор требует дополнительных буферов для счета, следует использовать эту функцию для указания общего числа буферов.

В примере нужно добавить строку:

#property indicator_buffers 24
IndicatorBuffers - Документация на MQL4
  • docs.mql4.com
IndicatorBuffers - Документация на MQL4
 
Automated-Trading:


В примере нужно добавить строку:

может сделать предупреждене как в МТ5 про отсутствующий property  plots ?
 
Automated-Trading:

В MT4 доступно 512 буферов.  IndicatorBuffers():

В примере нужно добавить строку:

В этой строке указываю число буферов

IndicatorBuffers(ArraySize(buffers));

 Вот скрин результата

 

 
Automated-Trading:

В MT4 доступно 512 буферов.  IndicatorBuffers():

В примере нужно добавить строку:

#property indicator_buffers 24

C этой строкой работает. Но тогда не работает функция IndicatorBuffers(), т.к. в коде именно она используется со значением 24

Прошу меня извинить. Урезал код до тестового примера, начиная с шаблонного индикатора. В индикаторе была такая строка

#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
1...118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197...3695
Новый комментарий