Ссори, это в MT4
К сожалению в MetaTrader 4 функция CopySpread() не поддерживается (в справке была ошибка).
а где в коде видно, что только 17? создаете же 24
что журнал пишет покажите.
А сколько индикаторных буферов поддерживает MT4? У меня получилось привязать только 17 буферов
В MT4 доступно 512 буферов. IndicatorBuffers():
Количество буферов не может превышать 512 и быть менее значения, указанного в свойстве indicator_buffers. Если пользовательский индикатор требует дополнительных буферов для счета, следует использовать эту функцию для указания общего числа буферов.
В примере нужно добавить строку:
В этой строке указываю число буферов
IndicatorBuffers(ArraySize(buffers));
Вот скрин результата
C этой строкой работает. Но тогда не работает функция IndicatorBuffers(), т.к. в коде именно она используется со значением 24
Прошу меня извинить. Урезал код до тестового примера, начиная с шаблонного индикатора. В индикаторе была такая строка