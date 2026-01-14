Ошибки, баги, вопросы - страница 1191

Новый комментарий
 

Исходный пример с таким кодом в начале 

#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1

 дает такой же результат как на скрине (с ошибкой 4051)

Задумана гистограмма, и куча рассчетных буферов ))) 

 
Luckhuman:

Исходный пример с таким кодом в начале 

 дает такой же результат как на скрине (с ошибкой 4051)

Задумана гистограмма, и куча рассчетных буферов ))) 

Пропишите в #property indicator_buffers 1 (поскольку нужен только один отображаемый буфер), а при вызове IndicatorBuffers - IndicatorBuffers(24) - сколько всего нужно буферов включая "внутренние".
 
marketeer:
Пропишите в #property indicator_buffers 1 (поскольку нужен только один отображаемый буфер), а при вызове IndicatorBuffers - IndicatorBuffers(24) - сколько всего нужно буферов включая "внутренние".
Именно так и сделано (выше писал, что "#property indicator_buffers 1" ничего не меняет). Результат - на скрине. Если не затруднит, попробуйте у себя запустить тестовый пример
 
Luckhuman:
Именно так и сделано (выше писал, что "#property indicator_buffers 1" ничего не меняет). Результат - на скрине. Если не затруднит, попробуйте у себя запустить тестовый пример
Весь код целиком покажите, а то все какие-то фрагменты. Из ваших  слов можно было предположить, что вы пробовали варианты 1 и 1, а также 24 и 24 (причем он работает, но вас не устраивает видимость лишних буферов), а смысл моего поста в том, что должно быть 1 и 24.
 

marketeer:
Весь код целиком покажите, а то все какие-то фрагменты. Из ваших  слов можно было предположить, что вы пробовали варианты 1 и 1, а также 24 и 24 (причем он работает, но вас не устраивает видимость лишних буферов), а смысл моего поста в том, что должно быть 1 и 24.

Как раз в такой последовательности не работает :)

Файлы:
TestIndicatorBuffers.mq4  4 kb
 
 
Luckhuman:
Я воспроизвел ошибку. Вероятно она следствие того, что массивы под индикаторные буфера распределяются динамически (как часть объектов). Предлагаю отправить исходник в СД.
 

Люди,у Меня такой вопрос:

Как в компе увидеть что блокирует платформу МТ5? ........(антивирус отключал,прог явно никаких не работает)

Предыстория:

Решил Я на центовом счёте проверить стратегию. То ли 4-ка вообще не умеет,то ли брокер такой,но 4-ка лот 0.01 не открывает-пришлось скачивать МТ5,а открыть терминал не могу. По значку на столе щёлкаю-на полсекунды появится,хлопок(почему-то?) издаст будто ордер закрывается и пропадает,в следующих попытках вообще даже не появляется,система на 100% загрузится на несколько секунд,что-то переварит и падает до 6-14%.

Кто чего знает подскажите. Я пользователь и не программёр. 

 
gnawingmarket:

Люди,у Меня такой вопрос:

Как в компе увидеть что блокирует платформу МТ5? ........(антивирус отключал,прог явно никаких не работает)

Предыстория:

Решил Я на центовом счёте проверить стратегию. То ли 4-ка вообще не умеет,то ли брокер такой,но 4-ка лот 0.01 не открывает-пришлось скачивать МТ5,а открыть терминал не могу. По значку на столе щёлкаю-на полсекунды появится,хлопок(почему-то?) издаст будто ордер закрывается и пропадает,в следующих попытках вообще даже не появляется,система на 100% загрузится на несколько секунд,что-то переварит и падает до 6-14%.

Кто чего знает подскажите. Я пользователь и не программёр. 

Какая ОС, какой процессор.

Терминал установился и не запускается, или установщик вылетает?

 
Silent:

Какая ОС, какой процессор.

Терминал установился и не запускается, или установщик вылетает?

XP pro 2002 Pask 3 Тип ЦП Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200)         в списке программ есть 28.68 Мв

Физическая память

Всего 1527 Мб

Занято 848 Мб

Свободно 678 Мб

Загрузка 56 %

Место под файл подкачки

Всего 2133 Мб

Занято 771 Мб

Свободно 1362 Мб

Загрузка 36 %

Виртуальная память

Всего 3660 Мб

Занято 1619 Мб

Свободно 2041 Мб

Загрузка 44 %

Файл подкачки

Файл подкачки C:\pagefile.sys

Исходный/максимальный размер 756 Мб / 1512 Мб

Текущий размер 756 Мб

Текущая/пиковая загрузка 133 Мб / 154 Мб

Загрузка 18 %

Physical Address Extension (PAE)

Поддерживается ОС Да

Поддерживается ЦП Да

Активный Да

Разделы
C: (NTFS) 72112 Мб (17657 Мб свободно)
D: (FAT32) 4164 Мб (2098 Мб свободно)
Общий объём 74.5 Гб (19.3 Гб свободно)

1...118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198...3695
Новый комментарий