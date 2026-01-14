Ошибки, баги, вопросы - страница 1191
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исходный пример с таким кодом в начале
дает такой же результат как на скрине (с ошибкой 4051)
Задумана гистограмма, и куча рассчетных буферов )))
Исходный пример с таким кодом в начале
дает такой же результат как на скрине (с ошибкой 4051)
Задумана гистограмма, и куча рассчетных буферов )))
Пропишите в #property indicator_buffers 1 (поскольку нужен только один отображаемый буфер), а при вызове IndicatorBuffers - IndicatorBuffers(24) - сколько всего нужно буферов включая "внутренние".
Именно так и сделано (выше писал, что "#property indicator_buffers 1" ничего не меняет). Результат - на скрине. Если не затруднит, попробуйте у себя запустить тестовый пример
marketeer:
Весь код целиком покажите, а то все какие-то фрагменты. Из ваших слов можно было предположить, что вы пробовали варианты 1 и 1, а также 24 и 24 (причем он работает, но вас не устраивает видимость лишних буферов), а смысл моего поста в том, что должно быть 1 и 24.
Как раз в такой последовательности не работает :)
Люди,у Меня такой вопрос:
Как в компе увидеть что блокирует платформу МТ5? ........(антивирус отключал,прог явно никаких не работает)
Предыстория:
Решил Я на центовом счёте проверить стратегию. То ли 4-ка вообще не умеет,то ли брокер такой,но 4-ка лот 0.01 не открывает-пришлось скачивать МТ5,а открыть терминал не могу. По значку на столе щёлкаю-на полсекунды появится,хлопок(почему-то?) издаст будто ордер закрывается и пропадает,в следующих попытках вообще даже не появляется,система на 100% загрузится на несколько секунд,что-то переварит и падает до 6-14%.
Кто чего знает подскажите. Я пользователь и не программёр.
Люди,у Меня такой вопрос:
Как в компе увидеть что блокирует платформу МТ5? ........(антивирус отключал,прог явно никаких не работает)
Предыстория:
Решил Я на центовом счёте проверить стратегию. То ли 4-ка вообще не умеет,то ли брокер такой,но 4-ка лот 0.01 не открывает-пришлось скачивать МТ5,а открыть терминал не могу. По значку на столе щёлкаю-на полсекунды появится,хлопок(почему-то?) издаст будто ордер закрывается и пропадает,в следующих попытках вообще даже не появляется,система на 100% загрузится на несколько секунд,что-то переварит и падает до 6-14%.
Кто чего знает подскажите. Я пользователь и не программёр.
Какая ОС, какой процессор.
Терминал установился и не запускается, или установщик вылетает?
Какая ОС, какой процессор.
Терминал установился и не запускается, или установщик вылетает?
XP pro 2002 Pask 3 Тип ЦП Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200) в списке программ есть 28.68 Мв
Физическая память
Всего 1527 Мб
Занято 848 Мб
Свободно 678 Мб
Загрузка 56 %
Место под файл подкачки
Всего 2133 Мб
Занято 771 Мб
Свободно 1362 Мб
Загрузка 36 %
Виртуальная память
Всего 3660 Мб
Занято 1619 Мб
Свободно 2041 Мб
Загрузка 44 %
Файл подкачки
Файл подкачки C:\pagefile.sys
Исходный/максимальный размер 756 Мб / 1512 Мб
Текущий размер 756 Мб
Текущая/пиковая загрузка 133 Мб / 154 Мб
Загрузка 18 %
Physical Address Extension (PAE)
Поддерживается ОС Да
Поддерживается ЦП Да
Активный Да