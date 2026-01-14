Ошибки, баги, вопросы - страница 1188

Новый комментарий
 
Renat:
В профиле временные ошибки подсчета. Все исправим

Я думаю вам надо сменить название, а то получается как то не по русски. два работы, потом будет сто сигнала и так далее =) Примерно сделать вот так наверное лучше Кол-во сигналов: Кол-во работ:


 
Zeleniy:

Я думаю вам надо сменить название, а то получается как то не по русски. два работы, потом будет сто сигнала и так далее =) Примерно сделать вот так наверное лучше Кол-во сигналов: Кол-во работ:


Это Вы как-то не по-русски читаете.  Почему у вас слово "работа" стала мужского рода?
 
meat:
Это Вы как-то не по-русски читаете.  Почему у вас слово "работа" стала мужского рода?
Потому-что "2" читается как "два" и никак иначе. 
 
Zeleniy:

Я думаю вам надо сменить название, а то получается как то не по русски. два работы, потом будет сто сигнала и так далее =) Примерно сделать вот так наверное лучше Кол-во сигналов: Кол-во работ:


Так очень длинно получается, лучше так: сигналов, работ. Но при этом сверху должны быть слова, а снизу цифры:

1

 
Integer:
Потому-что "2" читается как "два" и никак иначе. 
Неправильно. 2 - это число, произносится как числительное. Оно может иметь категорию рода, в зависимости от существительного, к которому относится. Так что на скрине написано: два сигнала, две работы. Можно предложить МК числительные писать на сайте прописью, чтобы подобных вопросов не возникало, ну и ради хохмы.
 
Zeleniy:

Я думаю вам надо сменить название, а то получается как то не по русски. два работы, потом будет сто сигнала и так далее =) Примерно сделать вот так наверное лучше Кол-во сигналов: Кол-во работ:


Не будет "сто сигнала" будет "100 сигналов", потому что сайт правильно склоняет числительные, пишет например, "4 продукта", но "9 продуктов".
 
Ладно, народ, может хватит уже такими пустяками здесь ветку засорять?  Есть куча важных и нерешённых проблем с MQL и МТ, а вы тут со своими "два работы - две сигнала".
 
Можно ли как-нибудь сделать так чтоб работая с файловыми операциями файлы записывались/считывались не на диске а в оперативной памяти RAM, чтоб быстрее и без дыр работалось?
 
paladin800:
Можно ли как-нибудь сделать так чтоб работая с файловыми операциями файлы записывались/считывались не на диске а в оперативной памяти RAM, чтоб быстрее и без дыр работалось?
Хотите что то типа StringStream из С++???
 
paladin800:
Можно ли как-нибудь сделать так чтоб работая с файловыми операциями файлы записывались/считывались не на диске а в оперативной памяти RAM, чтоб быстрее и без дыр работалось?
Просто не пользуйтесь файлами и все.
1...118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195...3695
Новый комментарий