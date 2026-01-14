Ошибки, баги, вопросы - страница 1188
В профиле временные ошибки подсчета. Все исправим
Я думаю вам надо сменить название, а то получается как то не по русски. два работы, потом будет сто сигнала и так далее =) Примерно сделать вот так наверное лучше Кол-во сигналов: Кол-во работ:
Это Вы как-то не по-русски читаете. Почему у вас слово "работа" стала мужского рода?
Так очень длинно получается, лучше так: сигналов, работ. Но при этом сверху должны быть слова, а снизу цифры:
Потому-что "2" читается как "два" и никак иначе.
Можно ли как-нибудь сделать так чтоб работая с файловыми операциями файлы записывались/считывались не на диске а в оперативной памяти RAM, чтоб быстрее и без дыр работалось?
