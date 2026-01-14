Ошибки, баги, вопросы - страница 1187
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А зачем вам ID?
Где взять сам номер?
Это необязательное поле, для уведомления на мобилу
Находится - Профиль, настройки, безопасность
До сих пор обхожусь без ID, оповещение по ID возможно если у вас на мобиле стоит терминал, он залогинен, и в сети, если я правильно понимаю, смс практичнее, все этапы оповещаются смс... за счет сервиса,
Что это означает ?
А как это было получено? Открыто много инструментов?
У меня в профиле вдруг сильно уменьшился список личностей, напрашивающихся в друзья. Сайт как-то отфильтровал остальных (по какому принципу?) или это баг? Судя по именам, там остались и очень старые, и очень новые запросы, т.е. на банальный тримминг по дате не похоже. Количество заявок в заголовке - левое.
И еще: количество друзей (число в заголовке блока) не соответствует реальности (даже тому, что отображается) - вот это точно баг.
У меня в профиле вдруг сильно уменьшился список личностей, напрашивающихся в друзья. Сайт как-то отфильтровал остальных (по какому принципу?) или это баг? Судя по именам, там остались и очень старые, и очень новые запросы, т.е. на банальный тримминг по дате не похоже.
И еще: количество друзей не соответствует реальности (даже тому, что отображается) - вот это точно баг.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Интересное и Юмор
barabashkakvn, 2014.08.15 15:22
Новое изменение в профиле:
Список друзей теперь свернут
Где взять сам номер?
А у меня совсем не так. Во-первых, нет никакого сворачивания/разворачивания списков. Во-вторых, счетчики не соответствуют действительности, как я сказал: