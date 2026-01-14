Ошибки, баги, вопросы - страница 1187

IvanIvanov:
А зачем вам ID?
Где взять сам номер?
surmenev:
Это необязательное поле, для уведомления на мобилу

Находится - Профиль, настройки, безопасность

До сих пор обхожусь без ID, оповещение по ID возможно если у вас на мобиле стоит терминал, он залогинен, и в сети, если я правильно понимаю, смс практичнее, все этапы оповещаются смс... за счет сервиса, 

 
server:

Что это означает ? 

 

А как это было получено? Открыто много инструментов?
 
barabashkakvn:
48 графиков открыто - скорей всего от этого 
 

У меня в профиле вдруг сильно уменьшился список личностей, напрашивающихся в друзья. Сайт как-то отфильтровал остальных (по какому принципу?) или это баг? Судя по именам, там остались и очень старые, и очень новые запросы, т.е. на банальный тримминг по дате не похоже. Количество заявок в заголовке - левое.

И еще: количество друзей (число в заголовке блока) не соответствует реальности (даже тому, что отображается) - вот это точно баг.

 
surmenev:
  1. Установите мобильную версию терминала MetaTrader 4/5 с App Store или Google Play.
  2. Зайдите в раздел "Сообщения" вашего мобильного терминала.
  3. Нажмите "Мой ID".
 
А у меня совсем не так. Во-первых, нет никакого сворачивания/разворачивания списков. Во-вторых, счетчики не соответствуют действительности, как я сказал:

 

 
Сейчас заметил такую штуку (не помню, было ли так раньше). Если при инициализации индикатора вернуть INIT_FAILED, индикатор в окно не грузится. Если же вернуть INIT_FAILED из инициализации эксперта, то, несмотря на то, что в лог пишется, мол, initialization failed и uninit reason 8, эксперт остается висеть в окне. Это фича или баг? ИМХО, баг, пока мне не расскажут, в чем смысл иного.
 
В профиле временные ошибки подсчета. Все исправим
