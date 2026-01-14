Ошибки, баги, вопросы - страница 592
как подготовить советника к чемпионату по всем 12 валютам, если демо сервер предоставляет для теста только 6 из разрешенных + еще какие-то, или я как-то не так подключаюсь?
Заходите на сайт Чемпионата, и там в разделе Новости найдете всю необходимую информацию. Перед началом соревнований мы давали ряд публикаций на эту тему.
Сервис "Сигналы" умрет после чемпионата? Или его сделают перманентным?
После перехода на новый билд (555) терминал перестал сохранять положение (верней статус активности) для "Инструментов", "Обзора рынков","Тестера" и "Окна данных".
После того как терминал был закрыт и открыт снова (не свернут, а именно закрыт) все что было за пределами главной формы исчезает. Как я понял терминал почему-то считает что трейдер обходился без этих вещей. приходится лезть в меню и включать все заново (хорошо что хоть местоположение запоминается).
"Навигатор", как и всегда расположен вместе с графиками в окне главной формы, с ним все нормально.
ОС - Win XP32, Билд - 555, монитора два. На одном главное окно (на котором навигатор и графики), а на втором все вышеперечисленное ("Инструменты", "Обзора рынков","Тестера" и "Окна данных").
На счет x64 и других ОС сказать не могу, нет возможности проверить на двух мониторах.
не сохраняется интервал по истории сделок:
Теперь после выхода и снова входа:
Это было и в МТ4, перешло и в МТ5. Логично сохранять последние введённые данные. Пока я их сам не помняю!
В тестере не работают индикаторы по неосновной паре на периоде более раннем чем начало тестирования (синяя линия).
На периоде тестирования в режиме "Только цены открытия" график по неосновным ФИ ступенчатый, в других режимах такого не наблюдается (синяя линия)
Индикаторы ведущие расчет на том же ФИ что и запущен тестер ведут себя нормально (зеленая линия).