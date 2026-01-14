Ошибки, баги, вопросы - страница 1186
Если допустим это можно было бы отключить, тогда непонятно что делать, если цена-линия при движении пересечет неподвижные уровни SL и/или TP
Кто нибудь попробуйте:
Меню- Вставка - Индикаторы - Трендовые - MovingAverage
тоже MoneyFlowIndex открывается? Или это только у меня глюк какой-то.
О Господи только что проверил вместо MoneyFlowIndex открывается Momentum.
Как жить-то?
Что это означает ?
Объясните, хочу заказать, чтобы сделали советник, но не могу найти где взять MetaQuotes ID
А зачем вам ID? Заказывают тут https://www.mql5.com/ru/job