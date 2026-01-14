Ошибки, баги, вопросы - страница 1186

Новый комментарий
 
A100:
Если допустим это можно было бы отключить, тогда непонятно что делать, если цена-линия при движении пересечет неподвижные уровни SL и/или TP
Отказ в исполнении со звуковым оповещением, так же как, если при модификации SL/TP оставить модифицируемый уровень на той же цене.
 

Кто нибудь попробуйте:

Меню- Вставка - Индикаторы - Трендовые - MovingAverage

тоже MoneyFlowIndex открывается? Или это только у меня глюк какой-то.

О Господи только что проверил вместо MoneyFlowIndex открывается Momentum.
Как жить-то?

 
sanyooooook:

Кто нибудь попробуйте:

Меню- Вставка - Индикаторы - Трендовые - MovingAverage

тоже MoneyFlowIndex открывается? Или это только у меня глюк какой-то.

О Господи только что проверил вместо MoneyFlowIndex открывается Momentum.
Как жить-то?

Попробовал. У меня нормально всё (build 975). 
 
sanyooooook:

Кто нибудь попробуйте:

Меню- Вставка - Индикаторы - Трендовые - MovingAverage

тоже MoneyFlowIndex открывается? Или это только у меня глюк какой-то.

О Господи только что проверил вместо MoneyFlowIndex открывается Momentum.
Как жить-то?

На МТ4 и на МТ5 - оба последние версии - всё корректно. Вставляется именно Моving Average.
 
а у меня на одном терминала(МТ4) только из списка индикаторов нормально, а через меню - вставка что-то не так.
 
Ошибка выполнения invalid EX5 file (8)
#import "any.dll"
        int f1();
        int f2( string );
#import
void OnStart()
{
        f2(f1());
}
any - любая, например несуществующая
 

Что это означает ? 

 

 
server:

Что это означает ? 

"Выбрано может быть не более 1000 символов."
 
Объясните, хочу заказать, чтобы сделали советник, но не могу найти где взять MetaQuotes ID
[Удален]  
surmenev:
Объясните, хочу заказать, чтобы сделали советник, но не могу найти где взять MetaQuotes ID

А зачем вам ID? Заказывают тут https://www.mql5.com/ru/job

1...117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193...3695
Новый комментарий