Ошибки, баги, вопросы - страница 110
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день.
При компиляции советника MACD Sample.mq5 из папки Examples выдает ошибку
'POSITION_TYPE_BUY' - can't convert enum MACD Sample.mq5 319 50
и
'POSITION_TYPE_SELL' - can't convert enum MACD Sample.mq5 352 50
Терминал обновлен. Подскажите, в чем дело?
Спасибо.
Для кодов ошибок имеется ErrorDescription.mqh
то, что нужно, спасибо
интересно, почему она сразу с мт не идет... а то чего только нет, и шарики летают по орбитам и прочие бесполезные примеры...
Добрый день.
При компиляции советника MACD Sample.mq5 из папки Examples выдает ошибку
'POSITION_TYPE_BUY' - can't convert enum MACD Sample.mq5 319 50
и
'POSITION_TYPE_SELL' - can't convert enum MACD Sample.mq5 352 50
Терминал обновлен. Подскажите, в чем дело?
Спасибо.
получено в тестере.. експерт откривает отложник... потом я так понимаю откривает следующий.. и его удаеться открить даже без денег. и через секунду удаляеться ? добавьте в отображении сделок хотя б секунди или сделайте визуализацию..
Вот вышел уже 316 билд, а функция OrderCalcMargin по прежнему возвращает ноль для инструментов типа #AAкак скоро будет решена эта проблема
разбираюсь... код стараюсь писать как можно оптимальней... проще никак нельзя получить первое число текущего месяца?
разбираюсь... код стараюсь писать как можно оптимальней... проще никак нельзя получить первое число текущего месяца?
смотря для чего тебе нужно получить первое число, можно так попробовать
Еще раз обращаюсь к пытливым умам!
Код прилагается
если я еще понимаю что-нить в программировании, то должно быть L1 = L2 = L3 = M1 у меня не так! А у Вас?
У меня так
все совпало.
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! Старт подготовки начальных параметров !!!
все совпало.
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! Старт подготовки начальных параметров !!!
Спасибо. Тогда буду обращаться к разработчикам.