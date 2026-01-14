Ошибки, баги, вопросы - страница 110

Добрый день.

 При компиляции советника MACD Sample.mq5 из папки Examples выдает ошибку 

'POSITION_TYPE_BUY' - can't convert enum MACD Sample.mq5 319 50

и 

'POSITION_TYPE_SELL' - can't convert enum MACD Sample.mq5 352 50

Терминал обновлен. Подскажите, в чем дело?

 Спасибо.
 

 
Valmars:
Для кодов ошибок имеется ErrorDescription.mqh

то, что нужно, спасибо

интересно, почему она сразу с мт не идет... а то чего только нет, и шарики летают по орбитам и прочие бесполезные примеры...

 
Разработчики откорректировали стандартную библиотеку, некоторые функции изменились, а код MACD Sample осталсся прежним. Откорректированная версия MACD Sample здесь.
 

ордера и сделки  

  

 

получено в тестере..  експерт откривает отложник... потом я так понимаю откривает следующий.. и его удаеться открить даже без денег. и через секунду удаляеться ?  добавьте в отображении сделок хотя б секунди или сделайте визуализацию..

 

Вот вышел уже 316 билд, а функция OrderCalcMargin по прежнему возвращает ноль для инструментов типа #AA

PH      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
KQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AA
MG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GF      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
KR      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 10.34
FK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 10.31
NL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
HQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AIG
MK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
ON      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 35.15
HG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 35.12
NP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HI      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
FE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AXP
MO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GN      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
EJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 40.91
GS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 40.88
ND      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HM      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RD      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
как скоро будет решена эта проблема
 

разбираюсь... код стараюсь писать как можно оптимальней... проще никак нельзя получить первое число текущего месяца?

Alert(" первоечисло=",ПервоеЧислоМесяца());


datetime ПервоеЧислоМесяца()
   {
   MqlDateTime Первоечисло;
   TimeCurrent(Первоечисло);
   Первоечисло.day=1;
   Первоечисло.hour=0;
   Первоечисло.min=0;
   Первоечисло.sec=0;
   return(StructToTime(Первоечисло));
   }
 
Dmitriy2:

разбираюсь... код стараюсь писать как можно оптимальней... проще никак нельзя получить первое число текущего месяца?

 смотря для чего тебе нужно получить первое число, можно так попробовать

MqlDateTime str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
datetime ПервоеЧислоМесяца()
  {
   TimeToStruct(TimeCurrent(),str);
   return(StringToTime((string)str.year+"."+(string)str.mon+"."+"01"+" "+"00:00"));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Еще раз обращаюсь к пытливым умам!

Код прилагается

long A = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);  // 661701
long B = A;
long C = 661701;

Print(" A=",A,"  B=",B,"  C=",C);

long X =10000;
long Y =10000000000;
long Z =1000000;

long L1 = A*X;
long L2 = B*X;
long L3 = C*X;

long M1 = A*Y/Z;

Print(" L1=",L1,"   L2=",L2,"   L3=",L3,"   M1=",M1);

 если я еще понимаю что-нить в программировании, то должно быть L1 = L2 = L3 = M1  у меня не так!   А у Вас?

 У меня так

2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       L1=2322042704   L2=2322042704   L3=6617010000   M1=4294965997
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       A=661701  B=661701  C=661701
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)      --- OnInit() --- 1 --- !!!  Старт  подготовки начальных параметров  !!!
все совпало.

2010.08.28 20:57:09    Servis (EURUSD,H1)     L1=6653490000   L2=6653490000   L3=6653490000   M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09    Servis (EURUSD,H1)     A=665349  B=665349  C=665349
2010.08.28 20:57:09    Servis (EURUSD,H1)    --- OnInit() --- 1 --- !!!  Старт  подготовки начальных параметров  !!!

 
sergeev:

все совпало.

2010.08.28 20:57:09    Servis (EURUSD,H1)     L1=6653490000   L2=6653490000   L3=6653490000   M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09    Servis (EURUSD,H1)     A=665349  B=665349  C=665349
2010.08.28 20:57:09    Servis (EURUSD,H1)    --- OnInit() --- 1 --- !!!  Старт  подготовки начальных параметров  !!!

 

Спасибо. Тогда буду обращаться к разработчикам.

