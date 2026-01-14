Ошибки, баги, вопросы - страница 1094
Супер). Спасибо. Как часы. Коньяк стынет).
Не за что и я не пью. ) А что ты делаешь? Генератор котировок? )
Ноутбук, windows 8. Оставляю включенным, примерно после 8 рабочих часов уходит в спящий режим (отключается интернет) Если включен фильм или дрюгие онлайн приложения все нормально, а при включенном терминале все равно выключается. Как настроить ноут чтобы не переходил в спящий режим )хотя на виндовс 8 есть сон и гебирнация, что включается не знаю.
Правой кнопкой мыши на изображение батарейки (возле часов). Перейти в режимы энергосбережения. Далее в параметрах при работе от сети и при работе от батареи выставить работать постоянно
Странно, стоит от батареи и сети на 30 минут, хотя он работает несколько часов(если вообще его не трогать). Поставил никогда, посмотрим.
При установке больше 10 терминалов(один и тот же брокер) на 1 машину, они не будут конфликтовать между собой?
не будут
Разумеется при условии если каждый терминал будете ставить в отдельную папку
Подскажите как в МТ4/МТ5 можно сделать так чтобы при большом количестве закладок с валютами эти закладки укладывались во 2-ой, 3-ий и т.д. ряды, а не так как сейчас в одном ряду и надо жать справа на стрелку чтоб дойти до последних закладок? На рисунке визуализация желаемого результата.