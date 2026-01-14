Ошибки, баги, вопросы - страница 1095

Новый комментарий
 
Не работает zero divide
//Main.mq5
import "Test.ex5"
    void f();
#import

void OnStart()
{
        f();
}
//Test.mq5
void f() export
{
        g();
}

void g()
{
        int a = 1,
            b = 1,
            c = 1/(a - b);
}
А если исключить g(), поместив ее код в f(), то работает
 
 A100:

Вначале один символ табуляции (можно и пробел), далее ключевое слово if. Переходим в начало строки и удерживая левый Shift выделяем всю строку многократным нажатием стрелки вправо (способ выделения имеет значение, например если с конца строки удерживая левый Shift выделить всю строку многократным нажатием стрелки влево - не воспроизводится). Далее нажимаем клавишу Tab 

Просьба пользователям MetaEditor5 повторить и отписаться, если зависание происходит, СервисДеск не воспроизводит. У меня зависание не на любом слове, а только на if, else, for. Можно воспроизвести в любом существующем файле с новой строки.

 

WIN7/32 пошаговая инструкция: В любом файле нажали Enter (переход на новую строку). Далее нажимаем клавиши - указаные в скобках:

(пробел) (i) (f) (стрелка влево - 3 раза) (левый Shift - удерживаем) (стрелка вправо - 3 раза) (левый Shift - отпускаем) (Tab) 

 
A100:

Просьба пользователям MetaEditor5 повторить и отписаться, если зависание происходит, СервисДеск не воспроизводит. У меня зависание не на любом слове, а только на if, else, for. Можно воспроизвести в любом существующем файле с новой строки.

Не удалось воспроизвести. Попробовал табуляцию делать с отступом 3 и 4 знака с if, else и for.
 
tol64:
Не удалось воспроизвести. Попробовал табуляцию делать с отступом 3 и 4 знака с if, else и for.
Снимите пожалуйста галочку - автоотступ
 
A100:

Просьба пользователям MetaEditor5 повторить и отписаться, если зависание происходит, СервисДеск не воспроизводит. У меня зависание не на любом слове, а только на if, else, for. Можно воспроизвести в любом существующем файле с новой строки.

...

WIN7/32 пошаговая инструкция: В любом файле нажали Enter (переход на новую строку). Далее нажимаем клавиши - указаны в скобках:

(пробел) (i) (f) (стрелка влево - 3 раза) (левый Shift - удерживаем) (стрелка вправо - 3 раза) (левый Shift - отпускаем) (Tab) 

Есть контакт! У меня W7/64.

Если точно по пошаговой инструкции, то происходит зависание MetaEditor. Процессор при этом тоже начинает грузиться. Выключить редактор после этого можно только из Диспетчера задач.

P.S. Можно и просто нажатием на крестик. При этом открывается окошко с такой информацией:

Описание:
  Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.

Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы: AppHangB1
  Имя приложения:       metaeditor64.exe
  Версия приложения:    5.0.0.880
  Отметка времени приложения:   00283200
  Сигнатура зависания:  5be1
  Тип зависания:        0
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Доп. сигнатура зависания 1:   5be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 2:   3fca
  Доп. сигнатура зависания 3:   3fca74355e85afffd590ce83d780fc0a
  Доп. сигнатура зависания 4:   5be1
  Доп. сигнатура зависания 5:   5be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 6:   3fca
  Доп. сигнатура зависания 7:   3fca74355e85afffd590ce83d780fc0a

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
 
A100:
Снимите пожалуйста галочку - автоотступ

Ага, воспроизвёл.

Описание:
  Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.

Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы: AppHangB1
  Имя приложения:       metaeditor64.exe
  Версия приложения:    5.0.0.880
  Отметка времени приложения:   00283200
  Сигнатура зависания:  5be1
  Тип зависания:        0
  Версия ОС:    6.1.7600.2.0.0.256.1
  Код языка:    1049
  Доп. сигнатура зависания 1:   5be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 2:   3fca
  Доп. сигнатура зависания 3:   3fca74355e85afffd590ce83d780fc0a
  Доп. сигнатура зависания 4:   5be1
  Доп. сигнатура зависания 5:   5be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 6:   3fca
  Доп. сигнатура зависания 7:   3fca74355e85afffd590ce83d780fc0a

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Тоже win7 x64
 
A100:
Снимите пожалуйста галочку - автоотступ

Без галки - виснет. W8.1x64

Описание:
  Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.

Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы: AppHangB1
  Имя приложения:       metaeditor64.exe
  Версия приложения:    5.0.0.880
  Отметка времени приложения:   00283200
  Сигнатура зависания:  5be1
  Тип зависания:        134217728
  Версия ОС:    6.3.9600.2.0.0.256.48
  Код языка:    1049
  Доп. сигнатура зависания 1:   5be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 2:   3fca
  Доп. сигнатура зависания 3:   3fca74355e85afffd590ce83d780fc0a
  Доп. сигнатура зависания 4:   5be1
  Доп. сигнатура зависания 5:   5be11416d9eed20407db990e0a27ae9e
  Доп. сигнатура зависания 6:   3fca
  Доп. сигнатура зависания 7:   3fca74355e85afffd590ce83d780fc0a
 
Zeleniy:
Странно, стоит от батареи и сети на 30 минут, хотя он работает несколько часов(если вообще его не трогать). Поставил никогда, посмотрим.
Не работает, все равно связьт прерывается в сон уходит ноутбук. Что делать дайте совет пожалуйста.
 

Вот скриншот которые стоят настройки в данный момент, но они не работают. windows 8


 
Zeleniy:

Вот скриншот которые стоят настройки в данный момент, но они не работают. windows 8


Кто производитель ноутбука (Acer, Asus, ...)? И еще - 8 или 8.1?

1...108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102...3695
Новый комментарий