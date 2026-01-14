Ошибки, баги, вопросы - страница 1095
Вначале один символ табуляции (можно и пробел), далее ключевое слово if. Переходим в начало строки и удерживая левый Shift выделяем всю строку многократным нажатием стрелки вправо (способ выделения имеет значение, например если с конца строки удерживая левый Shift выделить всю строку многократным нажатием стрелки влево - не воспроизводится). Далее нажимаем клавишу Tab
Просьба пользователям MetaEditor5 повторить и отписаться, если зависание происходит, СервисДеск не воспроизводит. У меня зависание не на любом слове, а только на if, else, for. Можно воспроизвести в любом существующем файле с новой строки.
WIN7/32 пошаговая инструкция: В любом файле нажали Enter (переход на новую строку). Далее нажимаем клавиши - указаные в скобках:
(пробел) (i) (f) (стрелка влево - 3 раза) (левый Shift - удерживаем) (стрелка вправо - 3 раза) (левый Shift - отпускаем) (Tab)
Не удалось воспроизвести. Попробовал табуляцию делать с отступом 3 и 4 знака с if, else и for.
...
WIN7/32 пошаговая инструкция: В любом файле нажали Enter (переход на новую строку). Далее нажимаем клавиши - указаны в скобках:
Есть контакт! У меня W7/64.
Если точно по пошаговой инструкции, то происходит зависание MetaEditor. Процессор при этом тоже начинает грузиться. Выключить редактор после этого можно только из Диспетчера задач.
P.S. Можно и просто нажатием на крестик. При этом открывается окошко с такой информацией:
Снимите пожалуйста галочку - автоотступ
Ага, воспроизвёл.Тоже win7 x64
Без галки - виснет. W8.1x64
Странно, стоит от батареи и сети на 30 минут, хотя он работает несколько часов(если вообще его не трогать). Поставил никогда, посмотрим.
Вот скриншот которые стоят настройки в данный момент, но они не работают. windows 8
Кто производитель ноутбука (Acer, Asus, ...)? И еще - 8 или 8.1?