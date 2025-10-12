Периоды графиков на MT5

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Доброго времени!  Подскажите,  как сделать так чтобы ВСЕ  возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4?   Спасибо!
 
Dmitriy Ermolaev:
Доброго времени!  Подскажите,  как сделать так чтобы ВСЕ  возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4?   Спасибо!
 
Dmitriy Ermolaev:
Доброго времени!  Подскажите,  как сделать так чтобы ВСЕ  возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4?   Спасибо!

На тулбаре нажать правой клавишей мыши, затем Настроить. Появится такое окно.

Ну а дальше - дело техники ))

 
Dmitriy Ermolaev:
Доброго времени!  Подскажите,  как сделать так чтобы ВСЕ  возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4?   Спасибо!

Шаг 1:

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 2

 
Спасибо большое!
 
Мне нужны 3м 6м и 1 год как это сделать ?
 
Александр Аверкиев #:
Мне нужны 3м 6м и 1 год как это сделать ?
M3 и M6 - стандартные ТФ МТ5. А вот Y1 - только синтетика через пользовательский символ
Пользовательские символы: основы применения на практике
Пользовательские символы: основы применения на практике
  • 2020.07.30
  • www.mql5.com
Статья посвящена программной генерации пользовательских символов, с помощью которых демонстрируется несколько популярных способов отображения котировок. Предложен вариант малоинвазивной адаптации советников для торговли реальным символом с графика производного пользовательского символа. Исходные коды MQL прилагаются.
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