Периоды графиков на MT5
Доброго времени! Подскажите, как сделать так чтобы ВСЕ возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4? Спасибо!
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Dmitriy Ermolaev:
Доброго времени! Подскажите, как сделать так чтобы ВСЕ возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4? Спасибо!
Доброго времени! Подскажите, как сделать так чтобы ВСЕ возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4? Спасибо!
Dmitriy Ermolaev:
Доброго времени! Подскажите, как сделать так чтобы ВСЕ возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4? Спасибо!
Доброго времени! Подскажите, как сделать так чтобы ВСЕ возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4? Спасибо!
На тулбаре нажать правой клавишей мыши, затем Настроить. Появится такое окно.
Ну а дальше - дело техники ))
Dmitriy Ermolaev:
Доброго времени! Подскажите, как сделать так чтобы ВСЕ возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4? Спасибо!
Доброго времени! Подскажите, как сделать так чтобы ВСЕ возможные периоды графиков в МТ 5 были на панели и их можно было переключать как в МТ 4? Спасибо!
Шаг 1:
Шаг 2:
Спасибо большое!
Мне нужны 3м 6м и 1 год как это сделать ?
Александр Аверкиев #:M3 и M6 - стандартные ТФ МТ5. А вот Y1 - только синтетика через пользовательский символ.
Мне нужны 3м 6м и 1 год как это сделать ?
Мне нужны 3м 6м и 1 год как это сделать ?
Пользовательские символы: основы применения на практике
- 2020.07.30
- www.mql5.com
Статья посвящена программной генерации пользовательских символов, с помощью которых демонстрируется несколько популярных способов отображения котировок. Предложен вариант малоинвазивной адаптации советников для торговли реальным символом с графика производного пользовательского символа. Исходные коды MQL прилагаются.
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