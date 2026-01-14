Ошибки, баги, вопросы - страница 1097

Zeleniy:


...

Чтобы сделать гибернацию недоступной, выполните следующие действия:
  1. Нажмите кнопку Пуск и введите cmd в поле Начать поиск.
  2. В списке результатов поиска щелкните Командная строка правой кнопкой мыши и выберите Запуск от имени администратора.
  3. После появления запроса контроля на основе учетных записей пользователей нажмите кнопку Продолжить.
  4. В командной строке наберите powercfg.exe /hibernate off и нажмите клавишу ВВОД.
  5. Введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД для выхода из командной строки.
Чтобы сделать гибернацию доступной, выполните следующие действия:
  1. Нажмите кнопку Пуск и введите cmd в поле Начать поиск.
  2. В списке результата поиска щелкните Командная строка правой кнопкой мыши и выберите Запуск от имени администратора.
  3. После появления запроса контроля на основе учетных записей пользователей нажмите кнопку Продолжить.
  4. В командной строке наберите powercfg.exe /hibernate on и нажмите клавишу ВВОД.
  5. Введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД для выхода из командной строки.
 

powercfg.exe -h off


 
A100:
Например принудительное завершение скрипта

ExpertRemove?

 
stringo:

ExpertRemove?

ExpertRemove - не останавливает выполнение скрипта, либо до остановки успевает выполниться множество операций, либо приводит к зависанию

zero divide - останавливает всегда с момента появления

 
A100:

ExpertRemove - не останавливает выполнение скрипта, либо до остановки успевает выполниться множество операций, либо приводит к зависанию

были когда то такие же симптомы. потом подрихтовал код в стадии деинита. - все заработало.

ищите проблемы у вас в коде. вы не анализируете остановку.

 
stringo:

ExpertRemove?

Слава, а почему нет аналога для индикаторов? Мне, например, очень даже нужно. Это принципиально так задумано, или просто лениво сделать?

 
sergeev:

были когда то такие же симптомы. потом подрихтовал код в стадии деинита. - все заработало.

Справочник MQL5: Для скриптов событие Deinit не генерируется и поэтому использовать в скриптах функцию OnDeinit() нельзя.
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
 
MetaDriver:

Слава, а почему нет аналога для индикаторов? Мне, например, очень даже нужно. Это принципиально так задумано, или просто лениво сделать?

Вместо ExpertRemove() сделали бы универсальную функцию ProgramRemove().
 
tol64:
Вместо ExpertRemove() сделали бы универсальную функцию ProgramRemove().

есть сишный стандартный аналог: exit

Подумаем

 
A100:
Справочник MQL5: Для скриптов событие Deinit не генерируется и поэтому использовать в скриптах функцию OnDeinit() нельзя.
ну да, у меня был эксп.
