Ошибки, баги, вопросы - страница 1097
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Чтобы сделать гибернацию доступной, выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку Пуск и введите cmd в поле Начать поиск.
- В списке результатов поиска щелкните Командная строка правой кнопкой мыши и выберите Запуск от имени администратора.
- После появления запроса контроля на основе учетных записей пользователей нажмите кнопку Продолжить.
- В командной строке наберите powercfg.exe /hibernate off и нажмите клавишу ВВОД.
- Введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД для выхода из командной строки.
powercfg.exe -h off
Например принудительное завершение скрипта
ExpertRemove?
ExpertRemove?
ExpertRemove - не останавливает выполнение скрипта, либо до остановки успевает выполниться множество операций, либо приводит к зависанию
zero divide - останавливает всегда с момента появления
ExpertRemove - не останавливает выполнение скрипта, либо до остановки успевает выполниться множество операций, либо приводит к зависанию
были когда то такие же симптомы. потом подрихтовал код в стадии деинита. - все заработало.
ищите проблемы у вас в коде. вы не анализируете остановку.
ExpertRemove?
Слава, а почему нет аналога для индикаторов? Мне, например, очень даже нужно. Это принципиально так задумано, или просто лениво сделать?
были когда то такие же симптомы. потом подрихтовал код в стадии деинита. - все заработало.
Слава, а почему нет аналога для индикаторов? Мне, например, очень даже нужно. Это принципиально так задумано, или просто лениво сделать?
Вместо ExpertRemove() сделали бы универсальную функцию ProgramRemove().
есть сишный стандартный аналог: exit
Подумаем
Справочник MQL5: Для скриптов событие Deinit не генерируется и поэтому использовать в скриптах функцию OnDeinit() нельзя.