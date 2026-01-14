Ошибки, баги, вопросы - страница 1098
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слава, а почему нет аналога для индикаторов? Мне, например, очень даже нужно. Это принципиально так задумано, или просто лениво сделать?
есть сишный стандартный аналог: exit
Подумаем
!!! Очень одобрямс.
Есть аналог. ChartIndicatorDelete. Используется в SimplePanel для самоудаления индикатора
В общем все сделал, ноут не выключается, не уходит в спящий режим и т.д. но если запущен только терминал и оставить его, то просто интернет выключается, а так все работает. В настройках интернета время простоя никогда
В общем я не знаю, что делать это только происходит с терминалом
В общем все сделал, ноут не выключается, не уходит в спящий режим и т.д. но если запущен только терминал и оставить его, то просто интернет выключается, а так все работает. В настройках интернета время простоя никогда
В общем я не знаю, что делать это только происходит с терминалом
Проверьте на сетевых адаптерах управление электропитанием:
:
а если такто все нормально
Что случилось со статьями?
Они теперь отображаются по рейтингу? Можно добавить отображение статей по дате публикации?
Что случилось со статьями?
Они теперь отображаются по рейтингу? Можно добавить отображение статей по дате публикации?