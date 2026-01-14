Ошибки, баги, вопросы - страница 1098

MetaDriver:

Слава, а почему нет аналога для индикаторов? Мне, например, очень даже нужно. Это принципиально так задумано, или просто лениво сделать?

Есть аналог. ChartIndicatorDelete. Используется в SimplePanel для самоудаления индикатора
 
stringo:

есть сишный стандартный аналог: exit

Подумаем

!!!  Очень одобрямс.
 
Yes'ть контакт! )
 
В Мамадыш через Париж. ;)
 

В общем все сделал, ноут не выключается, не уходит в спящий режим и т.д. но если запущен только терминал и оставить его, то просто интернет выключается, а так все работает. В настройках интернета время простоя никогда

В общем я не знаю, что делать это только происходит с терминалом


 
Проверьте на сетевых адаптерах управление электропитанием:

электропитание:

 

 

 
Ошибка компиляции
#define SAMPLE( ab1,  ab  ) //ошибка
#define SAMPLE( abc_, abc ) //ошибка
//
#define SAMPLE( aa1, aa2 ) //нормально
#define SAMPLE( aa1, ab  ) //нормально
Ошибка возникает если первые несколько n символов обоих параметров совпадают, например ab1 и ab, и второй параметр состоит только из n символов
 
Не работает список инициализации в следующем примере
class A {
public:
template<typename T> A( T b ) : a( b ) { /**/ }
        long a;
};

void OnStart()
{
        long l = 10;
        A a( l );
        Print( a.a ); //какое то большое случайное число, а должно быть 10
}

а если так

template<typename T> A( T b ) : a( b ) { a = b; }
то все нормально 
 

Что случилось со статьями?

Они теперь отображаются по рейтингу? Можно добавить отображение статей по дате публикации?

Поддерживаю.  Ещё: очень не хватает отображения даты публикации (и сортировки/поиска по дате) в списке программ Кодобазы.
