Кто производитель ноутбука (Acer, Asus, ...)? И еще - 8 или 8.1?

Acer, буквально месяц назад обновил на 8.1 (до этого просто внимания не обращал на производительность, по этому о прошлом сказать нечего)
 
Спасибо, СервисДеск сообщил, что исправит

 
Попробуйте так. Мне на ноутбуке помогало. Исправились частоты процессора:

Оптимизация энергопотребления 

 
Изначальные настройки ставит при этом


 
Самое главное, если другой процесс запущен, скажем плеер - не отключается, а если запущен терминал, он просто его игнорирует будто не запущен, может в этом еще проблема, в самом виндовсе 8, если нет процесса то он просто отключается.
 
Что за символ Ger30Mar14 ?
 
Не работает zero divideА если исключить g(), поместив ее код в f(), то работает

"Ага" - сказали русские мужики (ц)

Выражение, результат которого нигде дальше не используется, может быть вырезано оптимизатором.

Зачем Вам эти теоретические изыскания? Давайте жизненные примеры.

 
Подскажите как в МТ4/МТ5 можно сделать так чтобы при большом количестве закладок с валютами эти закладки укладывались во 2-ой, 3-ий и т.д. ряды, а не так как сейчас в одном ряду и надо жать справа на стрелку чтоб дойти до последних закладок? На рисунке визуализация желаемого результата.

Как насчёт третьего, четвёртого вплоть до десятого ряда?

Для выбора нужного графика используйте меню "Окно" - "Все окна"

 
Например принудительное завершение скрипта
 
Для выбора нужного графика используйте меню "Окно" - "Все окна"

Желательно, чтобы вкладка выбранного таким образом графика прокручивалась бы в видимую область. Т.е. была бы видимой, без изменения порядка. Сейчас она скрыта, если допустим много графиков и выбран график "далекий" от текущего.
