Ошибки, баги, вопросы - страница 2413

Новый комментарий
 
Не могу прикрепить файл с описанием ТЗ в тексте сообщения. В каком формате он должен быть?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Не могу прикрепить файл с описанием ТЗ в тексте сообщения. В каком формате он должен быть?

Когда жмёте кнопку "Прикрепить файл" - там все форматы написаны.

 
Vladimir Karputov:

Когда жмёте кнопку "Прикрепить файл" - там все форматы написаны.

Спасибо, отправил в rar

 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо, отправил в rar


rar запрещен вроде ? 

ZIP можно

 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо, отправил в rar

Может быть zip?


 
Vladimir Karputov:

Может быть zip?


Нет, удалось провести именно в rar

 
Как избавиться от засилья рекламы в личке?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Как избавиться от засилья рекламы в личке?

Написать сюда

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
  • 2014.09.13
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
 
Vladimir Karputov:

Кто-то вообще понял о чём речь?

В библиотеке MQ есть класс CSymbolInfo. Он инициализируется методом Name.
Вот во время инициализации такая *** происходит на данных вызовах. Думаю, что просто сами по себе вызовы могут приводить к таким ошибкам.

 
Andrey Pogoreltsev:

В библиотеке MQ есть класс CSymbolInfo. Он инициализируется методом Name.
Вот во время инициализации такая *** происходит на данных вызовах. Думаю, что просто сами по себе вызовы могут приводить к таким ошибкам.

Где происходит? Конкретно в каком методе класса? Минимально воспроизводимый код?

1...240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420...3696
Новый комментарий