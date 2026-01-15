Ошибки, баги, вопросы - страница 2413
Не могу прикрепить файл с описанием ТЗ в тексте сообщения. В каком формате он должен быть?
Когда жмёте кнопку "Прикрепить файл" - там все форматы написаны.
Спасибо, отправил в rar
rar запрещен вроде ?
ZIP можно
Может быть zip?
Нет, удалось провести именно в rar
Как избавиться от засилья рекламы в личке?
Написать сюда
Кто-то вообще понял о чём речь?
В библиотеке MQ есть класс CSymbolInfo. Он инициализируется методом Name.
Вот во время инициализации такая *** происходит на данных вызовах. Думаю, что просто сами по себе вызовы могут приводить к таким ошибкам.
Где происходит? Конкретно в каком методе класса? Минимально воспроизводимый код?