Ошибки, баги, вопросы - страница 1092
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В главном цикле указать, с какого индекса заполнять индикаторные буферы.
PLOT_DRAW_BEGIN
Я так и делаю, но получаю шлейф непонятных значений еще позади.
Для устранения "шлейфа" нужно использовать вот это. ))Но перед этим также нужно инициализировать индикаторные буферы пустыми значениями.
Для устранения "шлейфа" нужно использовать вот это. ))
Да тоже работает) Это я пробовал как ни странно, но сейчас работает тоже, к сожалению, это только начало багов).
Почему может не отображаться график, пропадает даже надпись названия и значений, в логе ничего, а значения у буфферов есть). Вот такая загадка).
Да тоже работает) Это я пробовал как ни странно, но сейчас работает тоже, к сожалению, это только начало багов).
Почему может не отображаться график, пропадает даже надпись названия и значений, в логе ничего, а значения у буфферов есть). Вот такая загадка).
Да тоже работает) Это я пробовал как ни странно, но сейчас работает тоже, к сожалению, это только начало багов).
Почему может не отображаться график, пропадает даже надпись названия и значений, в логе ничего, а значения у буфферов есть). Вот такая загадка).
Направление верно? Может, он слева рисуется?
У меня такое было :-)
Направление верно? Может, он слева рисуется?
У меня такое было :-)
Нашел, значений уже нет. Стерлись). Еще вопрос знатокам. В коде прописано линия зеленая, а в настройках индикатора цветов нет. Линия отображается серой.
А вот опять исчезло, поменял номер буфера. Такое ощущение, что нельзя совмещать бары и линии в одном коде.
Нашел, значений уже нет. Стерлись). Еще вопрос знатокам. В коде прописано линия зеленая, а в настройках индикатора цветов нет. Линия отображается серой.
Можно вот так:
и так:
...Еще вопрос знатокам. В коде прописано линия зеленая, а в настройках индикатора цветов нет. Линия отображается серой.
...
Это как?
Это как?