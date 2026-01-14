Ошибки, баги, вопросы - страница 1092

tol64:
В главном цикле указать, с какого индекса заполнять индикаторные буферы.
Я так и делаю, но получаю шлейф непонятных значений еще позади.
 
Silent:

PLOT_DRAW_BEGIN

Ооо.. а это помогло. Всем спасибо.
 
Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов
Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов
  • 2010.10.25
  • Nikolay Kositsin
  • www.mql5.com
Статья о традиционных и не совсем традиционных алгоритмах усреднения, упакованных в максимально простые и достаточно однотипные классы. Они задумывались для универсального использования в практических разработках индикаторов. Надеюсь, что предложенные классы в определенных ситуациях могут оказаться достаточно актуальной альтернативой громоздким, в некотором смысле, вызовам пользовательских и технических индикаторов.
 
Почему может не отображаться график, пропадает даже надпись названия и значений, в логе ничего, а значения у буфферов есть). Вот такая загадка).

 
А например при переключении таймфреймов всё восстанавливается. Так?
 
Направление верно? Может, он слева рисуется?

У меня такое было :-)

 
Нашел, значений уже нет. Стерлись). Еще вопрос знатокам. В коде прописано линия зеленая, а в настройках индикатора цветов нет. Линия отображается серой.

А вот опять исчезло, поменял номер буфера. Такое ощущение, что нельзя совмещать бары и линии в одном коде.

 
Можно вот так:

#property indicator_color1   clrRed

 и так:

PlotIndexSetInteger(s,PLOT_LINE_COLOR,line_color[s]);
 
//--- plot l USD
#property indicator_label1  "USD"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLime
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot 2 EUR
#property indicator_label2  "EUR"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrAqua
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//-- и т д


 
Silent:

Это как?


Пусто там, несмотря на то, что цвет в коде задается. При всем положительный результат был, но он исчез, как не смешно это звучит).
