Ошибки, баги, вопросы - страница 1090
Всем привет! Вопрос скорее из любопытства: "Почему членам перечесления ENUM_TIMEFRAMES назначены именно такие значения? Откуда взялось число 16385 при переходе от М30 к H1?"
Заранее спасибо за ответ(ы)!!!
Спасибо! Но вопрос я поставил неверно, т.к. теперь ещё силнее заутался... Если не затруднит - ещё пара уточняющих вопросов:
1) Зачем?
2) И почему именно на 14?
:)
кажись ошибка в поиске бара по времени в функ CopyClose (и в других тоже значит).
при копировании одного бара "чужого" символа, данной фукцией, происходит ошибка копирования, хоть и на открытом рядом окне этот бар есть.
в скрипте понятно, можно запрашивать пока "чудом" не найдет, но для индикатора не допустимо.
кстати вспомнил что приходилось самому писать функцию, т.к. встроенная не справлялась для индикатора
прошло два года, а воз и нынче там, странно.
это не баг, это фича (с)
ф-ии CopyXXX берут данные из соответствующих буферов, а если в буфере данных нет (чужой символ и\или таймфрейм отличный от текущего), то будет ошибка. Тем не менее, в этом случае запускается процесс формирования буферов и если через некоторое (sic!) время вновь вызвать CopyXXX, то результат может быть будет получен. В индикаторах Sleep нельзя использовать, поэтому мучаться нужно через таймер, т. к. на следующий тик не приходится расчитывать (выходные и неликвидные инструменты тому виной)
Не могу войти в хранилище через сайт, при вводе логина пароля вновь появляется окошко для ввода логина и пароля.
Так же не могу ни чего извлечь через MetaEditor пишет:
Логин пароль введены правильно
Подскажите в чём причина?
Может меняли пароль, был там такой баг.