Ошибки, баги, вопросы - страница 1091
Может меняли пароль, был там такой баг.
Не могу войти в хранилище через сайт, при вводе логина пароля вновь появляется окошко для ввода логина и пароля.
Так же не могу ни чего извлечь через MetaEditor пишет:
Логин пароль введены правильно
Подскажите в чём причина?
Варианты:
смена пароля помогла.
Спасибо.
Как удалить сразу все объекты из списка? У меня их 1500, каждый раз нажимать.....
Тоже столкнулся с частым (несколько раз за неделю) зависанием без видимых причин (в отсутствии активных советников), но не только MT5, но и ME5 при редактировании. Помогает - только перезагрузка компьютера.
ME5 зависает например так: создаю новый файл .mqh, добавляю строку:
if
вначале один символ табуляции. Перехожу в начало строки и удерживая левый Shift выделяю всю строку стрелкой вправо. Далее нажимаю клавишу Tab - в результате полное зависание MetaEditor5. Повторяется как в WIN7\32, так и в WINXP\32
Build 880, но зависания были замечены и ранее https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1096#comment_652110
Как в индикаторе правильно обозначить, чтобы он отображал скажем 1000 последних баров?
PLOT_DRAW_BEGIN
PLOT_DRAW_BEGIN