zfs:
Может меняли пароль, был там такой баг.
Проверил у себя - через сайт заходит. Может браузер автоматов подставляет старый пароль?
 
sanyooooook:

Не могу войти в хранилище через сайт, при вводе логина пароля вновь появляется окошко для ввода логина и пароля.

Так же не могу  ни чего извлечь через MetaEditor пишет: 

Логин пароль введены правильно 

Подскажите в чём причина? 

Варианты:

  1. Вводите логин не в том регистре. Для хранилища нужно указывать точный логин.
  2. Если не помогло, то перезамените себе пароль и попробуйте снова
 
Renat:

смена пароля помогла.

Спасибо. 

 

Как удалить сразу все объекты из списка? У меня их 1500, каждый раз нажимать.....


 
Выделить Ctrl+A.
 
A100:
Тоже столкнулся с частым (несколько раз за неделю) зависанием без видимых причин (в отсутствии активных советников), но не только MT5, но и ME5 при редактировании. Помогает - только перезагрузка компьютера.

ME5 зависает например так: создаю новый файл .mqh, добавляю строку:

    if

вначале один символ табуляции. Перехожу в начало строки и удерживая левый Shift выделяю всю строку стрелкой вправо. Далее нажимаю клавишу Tab - в результате полное зависание MetaEditor5. Повторяется как в WIN7\32, так и в WINXP\32

 

Build 880, но зависания были замечены и ранее https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1096#comment_652110

 
Как в индикаторе правильно обозначить, чтобы он отображал скажем 1000 последних баров?
 
В главном цикле указать, с какого индекса заполнять индикаторные буферы.
PLOT_DRAW_BEGIN

// countBars - кол-во баров
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,rates_total-countBars+1);
 
Silent:

PLOT_DRAW_BEGIN

Если просто использовать этот вариант не указывая индекс, от которого нужно отображать данные, то в главном цикле будет пропущен весь массив данных и, в зависимости от сложности индикатора и количества баров, соответственно, существенно дольше. Это не критично конечно для простых индикаторов или когда используется небольшое количество баров.
