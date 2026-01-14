Ошибки, баги, вопросы - страница 1077
У кого какие есть соображения по поводу нижеследующего?
MT4, Alpari, центовый счёт (nano), пятизнак, но спред фиксированный - 40 п.п., Instant Execution, плечо - 1:500, депозит - 1.66 центов, пара NZD/USD, лот = 0.01.
04-11-2013 14:58 (по терминальному времени) не сработал на спокойном рынке ордер Sell Stop по 0.8300 (то есть был отменён за недостаточностью средств, запись висит в Истории Счёта MT4), который должен открываться по Бид, причём спред уже вроде как входит в расчёты системой расчётов сделок на стороне сервера и, я так понимаю, трейдер не должен заботиться о накидывании дополнительных средств на баланс для покрытия спреда или о снижении цены открытия ордера на величину спреда (то ли в пунктах, то ли в деньгах - точно сказать затрудняюсь, но полагаю, что второй вариант), просто будет съедено немного маржи, но сделка откроется.
Сообщений терминала типа "Торговый поток занят", реквот, нарушения связи и прочих проблем не было.
За годы трейдинга приходилось в разных ДЦ с аналогичными условиями торговли неоднократно выставлять пограничные отложенные ордера (то есть по цене валютной пары, впритык к которой хватало суммы депозита для открытия минимальной сделки). В 99.9% случаях (даже на четырёхзанках с более грубой по определению степенью точности) подобные ордера срабатывали - открывалась рассчитанная сделка.
Минут через пять удалось вручную войти в рынок по Sell только лишь по цене 0.82966. Что любопытно, войти вручную между 0.8300 и 0.82966 всё ещё не удавалось, хотя при ручных запросах открытие сделок очень быстрое (повторялось сообщение терминала "Недостаточно средств").
Как такое может быть?
Пообщался с оператором онлайн и кое-что выяснил (что скорее всего уже не получится проверить), однако разъяснения меня не особо устроили. Но об этом чуть позже.
Хорошо поработали над Стандартной библиотекой. Спасибо. Пока еще только разбираюсь, но видно - полезная штука.
Даёшь больше доступа к свойствам объектов и еще гибкости!!!))
Только вот не понятно где взять её апгрейд отдельно от терминала. Не качать же каждый билд с нуля. Архив надо и ссылку на него.
Или она обновляется при LiveUpdate?
Интересно, как в тестере рассчитывается цена долларовых фьючерсов, например фьючерса РТС? Берется ли последнее текущее значение тика и прогоняется вглубь истории?
Или по-взрослому, каким-то образом закачивается и синхронизируется история индикативного курса доллара и производится расчет исторической цены?
Билд 871. Инструмент - фьючерс на индекс Украинской Биржи. Значения объема - какие-то фантастические:
Значение объема на данном баре должно быть равно 1 контракту. Я же вижу значение 110034815030
О расчете фьючерсов на сайте биржи, правда, есть нюансы и спецификация инструмента в помощь.