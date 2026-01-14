Ошибки, баги, вопросы - страница 1071
Скорее всего индикатор, который прикрепляется к графику последним, просто отрисовывается поверх первого.
Устанавливаю на графике два индикатора Moving Average - отличаются цветом и значением добавленных уровней - в 1-м красным, во втором синим. Затем сохраняю шаблон. После сохранения, при установке шаблона, второй индикатор исчезает. Если установить два индикатора с разными периодами, то второй не исчезает. Если установить еще один МА, третий, - не сохраняется в шаблоне. Если, просто, закрыть и потом открыть терминал, то второй индикатор тоже исчезает. Это баг или так должно быть?
Похоже, терминал на считает уровни MA достойным параметром, из-за которого надо запускать второй экземпляр индикатора.
Если здесь разработчики не прокомментируют, пишите в сервисдеск.
PS уровни не в параметрах индикатора, может, поэтому и не понимает.
PS2 для таких вещей лучше скрипт написать для запуска. Сам вот никак не соберусь.
Большая просьба к разработчикам.
Раз уж вы перестали развивать и дополнять линейку графических инструментов ТА, в СД по данной теме давно уже не отвечаете (заявка #359447), обнародуйте хотя бы код Fibo TimeZones, Equidistant Channel, Fibo Channel и Andrews Pitchfork, выраженный в MQL5, для самостоятельного изучения и развития. Конструировать химер из готовых графических примтивов чревато, во-первых, сползанием и перекосом самопальных инструментов ТА из-за неизбежного попадания некоторых построений точками привязки на выходные или на будущее по шкале времени, а во-вторых, ненужным обилием простейших подобъектов сложных конструкций в окне Списка объектов и, как следствие, большой путаницей (ведь, например, встроенные сложносоставные Andrews Pitchfork в Списке объектов значатся как один объект). Попытки же использования библиотеки Canvas пока оставляют больше вопросов, чем желаемых результатов. CreateBitmap, CreateBitmapLabel — если это то, что нужно, то как реализовать точки для подтягивания и/или привязки объектов к барам или цено-временным координатам? Пока на ум приходит лишь умопомрачительное добавление вручную минимального радиуса окружностей к примитивам, что так же неуклюже, как и нахлобучивать слои Bitmap'ов на чарт. А как изменять масштаб при сжатии такого handmade-объекта — тоже собственноручным костылём для пропорционального синхронного изменения масштаба вместе с изменением масштаба графика (частый MQL-мониторинг тучи эвентов, то, сё...)? Как ни привязывал посредством Create... — сам объект ни в какую сжиматься при ремасштабировании не собирался, как, например, встроенные объекты ТА. К чему привязаны правосторонние линии Fibo TimeZones (2, 3, 5...), если они пропорционально отъезжают при подтягивании точек привязки, расположенных на базовых линиях 0 и 1? И притом линии с номером >= 2, попав прямиком на выходные, не сползают после вырезания выходных терминалом в начале новой недельной сессии, потому что на них нет точек управления, но пока понять такую реализацию не очень получается.
Кстати, код:снабжает точкой управления и выделяет не саму Line(...), а рамку Bitmap-слоя, внутри которого будет располагаться отрезок. Также пока не ясно, как применить к отрезку в ограниченном пространстве Bitmap свойства OBJPROP_RAY_RIGHT и/или OBJPROP_RAY_LEFT и применимы ли к Canvas-объектам свойства готовых объектов в принципе.
И, кстати, это всё не моё персональное ощущение неудобств. Погуляйте по сторонним форумам с MQL-скриптами и -индикаторами, где программисты пытаются что-то сконструировать из предоставленных MQL-средств, и увидите предупреждения о том, чтобы пользователи их программ не делали графических построений, опирающихся на выходные и будущую историю.
По большому счёту, прошу не столько потому, что не представляю себе реализации (со временем бы разобрался), сколько не хочу изобретать велосипеды и отсебятину, за которую спасибо скажут, но обязательно укажут, что надо было несколько иначе делать. А переделывание — это опять трата личных ресурсов. Я за максимальное приближение к нативной — авторской — реализации базового кода.
Хочу поделится постом в соцсети, но публикуется название темы или первый пост
Видео по торговле и урокам трейдинга приветствуются. Категория: торговые системы.
Но при добавлении здесь в своей ленте, запись появляется нужного поста
где-то на вебсайте mql5 видел формулы в таблице расчёта потенциальной взвешенной прибыли или может ещё чего по различным инструментам,
но сколько не искал никак не могу найти снова :(
помогите найти пожалуйста
благодарю.
Пожалуйста, кто нибудь может взглянуть на код. Почему переменная в классе не принтуется через передачу объекта класса в другой метод.
Принтуется и в OnInit(), и в process():
Вот что у меня в логах:
А сайт четверки опять мертвый :(
И был мертвым 3 с половиной часа. Стыдно?