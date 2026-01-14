Ошибки, баги, вопросы - страница 1076

zfs:
свои приложения (советники, индикаторы) проверьте 

на что именно проверять, как? они (сов и индикатор - лизаровский шпион) пол года исправно работают и не менялись. правда один и тот же сов и индикатор на обоих терминалах... - но эт не должно влиять...

 
В OnTester написано, что "Функция OnTester() может быть использована... при генетической оптимизации...". Это случайно не опечатка? Если нет, то кто знает почему только при генетике?
 
paladin800:
В OnTester написано, что "Функция OnTester() может быть использована... при генетической оптимизации...". Это случайно не опечатка? Если нет, то кто знает почему только при генетике?
Наверное, там имеется в виду, что значение Custom Max используется (и имеет смысл) только при генетической оптимизации.
 
Привет всем! Сделал индикатор, запускаю в MetaEditor в дебаге. НО он всегда запускается на таймфрейме H1. Вопрос: как изменить таймфрейм перед запуском индикатора в дебаге?
 
IRash:
Привет всем! Сделал индикатор, запускаю в MetaEditor в дебаге. НО он всегда запускается на таймфрейме H1. Вопрос: как изменить таймфрейм перед запуском индикатора в дебаге?

MetaEditor->Сервис->Настройки...->Отладка


 
Automated-Trading:

MetaEditor->Сервис->Настройки...->Отладка


Ой! Спасибочки, получилось!
 

MetaEditor, build 868, Меню "Файл" -> "Сохранить как" нет опции записать файл как html. До этого помнится было. Сам в конце названия дописываю ".htm". Надо бы при развёртывании окошка добавить".htm".


 

Параллельные трендовые: что делаю не так?

Три линии, точки привязки 10 дней, 1.00 п разницы

получаю

отклонение тем больше, чем ближе к настоящему времени.

На йене проверил, та же кривь.

PS а, это на йене и показал. В смысле, на евро тоже проверял.

В глубокой истории рука не поднимается рисовать... это просто ахтунг какой то.

Upd разобрался. Из-за выходных разное кол-во баров.

Пора на выходной.

 

В левых трендовых 5 "внутренних" баров.Баров внутри крайних точек.

Справа 8 баров.На какие дни недели попадают ваши даты не проверял,

но есть подозрение,что в левых трендовых получается 4 выходных дня.

А в правой только два выходных дня. 

После обновления 868 на 871

 

