Ошибки, баги, вопросы - страница 1076
zfs:
свои приложения (советники, индикаторы) проверьте
на что именно проверять, как? они (сов и индикатор - лизаровский шпион) пол года исправно работают и не менялись. правда один и тот же сов и индикатор на обоих терминалах... - но эт не должно влиять...
В OnTester написано, что "Функция OnTester() может быть использована... при генетической оптимизации...". Это случайно не опечатка? Если нет, то кто знает почему только при генетике?
Привет всем! Сделал индикатор, запускаю в MetaEditor в дебаге. НО он всегда запускается на таймфрейме H1. Вопрос: как изменить таймфрейм перед запуском индикатора в дебаге?
MetaEditor->Сервис->Настройки...->Отладка
MetaEditor, build 868, Меню "Файл" -> "Сохранить как" нет опции записать файл как html. До этого помнится было. Сам в конце названия дописываю ".htm". Надо бы при развёртывании окошка добавить".htm".
Параллельные трендовые: что делаю не так?
Три линии, точки привязки 10 дней, 1.00 п разницы
получаю
отклонение тем больше, чем ближе к настоящему времени.
На йене проверил, та же кривь.
PS а, это на йене и показал. В смысле, на евро тоже проверял.
В глубокой истории рука не поднимается рисовать... это просто ахтунг какой то.
Upd разобрался. Из-за выходных разное кол-во баров.
Пора на выходной.
В левых трендовых 5 "внутренних" баров.Баров внутри крайних точек.
Справа 8 баров.На какие дни недели попадают ваши даты не проверял,
но есть подозрение,что в левых трендовых получается 4 выходных дня.
А в правой только два выходных дня.
После обновления 868 на 871