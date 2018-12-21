"Мастер MQL5 - Торговые сигналы......." постоянно пропускают сигналы
Мастер MQL5 - Торговые сигналы по пересечению основной и сигнальной линий индикатора MACD - эксперт для MetaTrader 5
а также:
Мастер MQL5 - Торговые сигналы по пересечению двух экспоненциальных скользящих средних - эксперт для MetaTrader 5
Оба советника постоянно пропускают сигналы, это факт! есть написанный на заказ (пересечение скользящих - он не пропускает))
В чем может быть причина?
Журнал смотрели? Своё понимание сигнала и описание сигналов торгового модуля смотрели? В курсе что сигналы имеют свой вес и срабатывают только при наборе определённого веса? Где сгенерированный код и журнал?
Что смотреть? С чем сравнивать?
Пока что слова на ветер, ни конкретики, ни описания, ни доказательств.
Журнал смотрели? Своё понимание сигнала и описание сигналов торгового модуля смотрели? В курсе что сигналы имеют свой вес и срабатывают только при наборе определённого веса? Где сгенерированный код и журнал?
Что смотреть? С чем сравнивать?
Пока что слова на ветер, ни конкретики, ни описания, ни доказательств.
В том-то и дело, что в тестере работают нормально, но в реальной торговле периодически пропускают, скриншоты, первый -из тестера, второй - реальная торговля:
Журнал смотрели? Своё понимание сигнала и описание сигналов торгового модуля смотрели? В курсе что сигналы имеют свой вес и срабатывают только при наборе определённого веса? Где сгенерированный код и журнал?
Что смотреть? С чем сравнивать?
Пока что слова на ветер, ни конкретики, ни описания, ни доказательств.
Cкриншоты вставил, в журнале ничего не нашел (по времени , когда должны были быть сделки), про вес знаю, но какой тут может быть вес? пересечение-вход, пересечение - выход и снова вход
Cкриншоты вставил, в журнале ничего не нашел (по времени , когда должны были быть сделки), про вес знаю, но какой тут может быть вес? пересечение-вход, пересечение - выход и снова вход
Уже хорошо. Теперь предлагаю посмотреть блок кода, который отсылает приказы. У Вас получится? Если не выйдет - дайте знать.
Уже хорошо. Теперь предлагаю посмотреть блок кода, который отсылает приказы. У Вас получится? Если не выйдет - дайте знать.
Владимир, вот на этом уровне я уже не силен, но готов заплатить 1000 руб, чтобы вы посмотрели! Готов сразу оплатить! (перевод на карту, киви, яндекс-деньги)
Что скажете?
Владимир, вот на этом уровне я уже не силен, но готов заплатить 1000 руб, чтобы вы посмотрели! Готов сразу оплатить! (перевод на карту, киви, яндекс-деньги)
Что скажете?
Деньги перевидите лучше в детский дом.
Пример эксперта "MQL5 Wizard RSI.mq5" - сгенерирован на основе сигналов пользовательского индикатора RSI
Смотрим путь по коду, до самого момента выставления торгового приказа:
В самом эксперте "MQL5 Wizard RSI.mq5" стоит (эта настройка выставляется по-умолчанию) работа только на новом баре
bool Expert_EveryTick =false; //
и если по какой-то причине торговый приказ не пройдёт (мало-ли: реквота или разрыв связи или ещё что ...), то советник будет ждать следующего бара.
То есть Мастер MQL5 это удобный инструмент для быстрой проверки различных стратегий (если есть модуль сигналов пользовательского индикатора), но как любой инструмент он не может содержать обработку всех всех возможных ошибочных ситуаций.
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Мастер MQL5 - Торговые сигналы по пересечению основной и сигнальной линий индикатора MACD - эксперт для MetaTrader 5
а также:
Мастер MQL5 - Торговые сигналы по пересечению двух экспоненциальных скользящих средних - эксперт для MetaTrader 5
Оба советника постоянно пропускают сигналы, это факт! есть написанный на заказ (пересечение скользящих - он не пропускает))
В чем может быть причина?