Ошибки, баги, вопросы - страница 1079
С помощью функции MQL5InfoInteger(). Зайдите по ссылке - там в перечислении ENUM_MQL5_INFO_INTEGER есть...
Функция CopyBuffer() из справки:
Когда копируешь 3 элемента - эта функция вернет 3. Замените !=1 на !=3 и всё заработает. Но я бы всё же пользовался проверкой <3.
В разделе Статистика тестирования есть грамматическая ошибка.
Постоянно, 1-3 раза в сутки, зависает терминал MT5. Приходится перезапускать, а если работал тестер стратегий, то приходится начинать все с начала!
Запущенно сразу 4 терминала (1альпари, 1робофорекс, 2хеджтотал), операционка WIN7, проц - i5, оперативка - 8гиг. Как избавиться от этого БАГа? Что сделать, что бы не зависал и корректно без сбоев работал?
1.Что сообщает сервер при тестировании:
2.Где можно ознакомиться с перечнем всех возможных сообщений Сервера об ошибках?
3. Как влияет на результат данная ошибка, и имеет ли смысл использования MQL5 Cloud Network при аналогичных ошибках?
Если Вам не сложно - напишите в СервисДеск. Прикрепите ссылки на зависание на предыдущей странице - может кто еще присоединится. По статистике трое - уже не случайность
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Как сделать так, чтобы обновление MQL5 в связи с разработкой очередного билда
происходило не автоматически (и неожиданно) как сейчас, что крайне неудобно (некоторые индикаторы перестают
нормально работать, а терминал зависает намертво), а в режиме " false/true"? Как говорится, по выбору потребителя продукта.
Неужели это сделать так сложно или даже невозможно. А если это так- то в чём причина?
С уважением:leopold2013.