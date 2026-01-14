Ошибки, баги, вопросы - страница 1079

MigVRN:
С помощью функции MQL5InfoInteger(). Зайдите по ссылке - там в перечислении ENUM_MQL5_INFO_INTEGER есть...
 
MigVRN:
С помощью функции MQL5InfoInteger(). Зайдите по ссылке - там в перечислении ENUM_MQL5_INFO_INTEGER есть...
Отлично! Спасибо!
 
MigVRN:

Функция  CopyBuffer() из справки: 

Когда копируешь 3 элемента - эта функция вернет 3. Замените   !=1 на  !=3 и всё заработает. Но я бы всё же пользовался проверкой <3

Благодарю, как-то нечитал эту часть.
 

В разделе Статистика тестирования есть грамматическая ошибка.


[Удален]  
paladin800:

В разделе Статистика тестирования есть грамматическая ошибка.


Спасибо за замечание, опечатку поправим.
 

Постоянно, 1-3 раза в сутки, зависает терминал MT5. Приходится перезапускать, а если работал тестер стратегий, то приходится начинать все с начала!

Запущенно сразу 4 терминала (1альпари, 1робофорекс, 2хеджтотал), операционка WIN7, проц - i5, оперативка - 8гиг. Как избавиться от этого БАГа? Что сделать, что бы не зависал и корректно без сбоев работал?

 
Novikov:

Постоянно, 1-3 раза в сутки, зависает терминал MT5. Приходится перезапускать, а если работал тестер стратегий, то приходится начинать все с начала!

Если Вам не сложно - напишите в СервисДеск. Прикрепите ссылки на зависание на предыдущей странице - может кто еще присоединится. По статистике трое - уже не случайность
 

1.Что сообщает сервер при тестировании:


2013.11.15 20:57:54     MQL5 Cloud Europe 2     genetic pass (5, 354) tested with error "no memory in OnTick function (cannot get 32768 Kb, used 0 Mb)" in 62 sec (PR 125)

2.Где можно ознакомиться с перечнем всех возможных сообщений Сервера об ошибках?

3. Как влияет на результат данная ошибка, и имеет ли смысл использования MQL5 Cloud Network при аналогичных ошибках? 

A100:
Если Вам не сложно - напишите в СервисДеск. Прикрепите ссылки на зависание на предыдущей странице - может кто еще присоединится. По статистике трое - уже не случайность
Присоединяюсь. Периодически виснет терминал, на котором постоянно работает советник. Началось с билда 868. Заявка #874518 подана пару недель назад.
 

 

                Здравствуйте.


       Вот такой вопрос.  Как сделать так, чтобы обновление  MQL5 в связи с разработкой очередного билда

происходило не автоматически (и неожиданно) как сейчас, что крайне неудобно (некоторые индикаторы перестают

нормально работать,  а терминал зависает намертво), а в режиме " false/true"? Как говорится, по выбору потребителя продукта.

   Неужели это сделать так сложно  или даже невозможно.   А если это так- то в чём причина?


     С уважением:leopold2013.

  

