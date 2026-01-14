Ошибки, баги, вопросы - страница 1041

zfs:
Есть еще ObjectFind, языки разные. В русском есть слова, которых нет в английском.
Ну так там тоже WinAPI::FindWindow() есть. Я о том, что у поставленного вопроса определенная логика есть
 

Кроссы кто считает, сервер MQ или они транслируются?

По мажорам не хватает GBPAUD GBPCAD GBPNZD CADJPY. Никому не надо?

 
Silent:

GBPAUD GBPCAD GBPNZD CADJPY. Никому не надо?

+GBPAUD не помешает
 

Вот код:

int sizeNum=215;
double ly=sizeNum/100000;
Print(ly);

Хотелось бы увидеть значение 0.00215

А получаю значение 0.0

Что с этим делать?

Первое значение, т.е. 215, не делаю double, так как я его округляю до целого. Или даже при округлении до целого, все равно тип этому числу давать double?

 
cat7:

Вот код:

Хотелось бы увидеть значение 0.00215

А получаю значение 0.0

Что с этим делать?

Первое значение, т.е. 215, не делаю double, так как я его округляю до целого.

double sizeNum=215;
double ly=sizeNum/100000;
Print(ly);

или

int sizeNum=215;
double ly=(double)sizeNum/100000;
Print(ly);
 
zfs:
Второй вариант кода мне больше подходит, спасибо. Сама бы до этого не дошла )))
 

Есть ли возможность в функции ОнТестер получать промежуточные значения оптимизации?

(если да){Например;} 

 
JJerboa:

Есть ли возможность в функции ОнТестер получать промежуточные значения оптимизации?

(если да){Например;} 

OnTester вызывается только после прогона тестирования.

Если агенты - локальные, то они могут записывать файлы в общей папке всех терминалов, Тогда в OnTester наряду с записью своих результатов можно организовать и чтение чужих результатов.

Если агенты работают на другои компьютере (компьютерах), то есть, удалённые агенты и/или облачные агенты, то в OnTester Вы не сможете получить информацию от этих "чужих" агентов.

Но. Есть возможность отсылать в процессе оптимизации фреймы данных в клиентский терминал. Эти данные по мере их поступления можно обрабатывать в функции OnTesterPass. Попробуйте

 

В английской статье Trade Operations in MQL5 - It's Easy нашёл в одном месте написано по-русски:

 

Код, вызывающий ошибку.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура массива |
//+------------------------------------------------------------------+
 struct arrTimePrice
  {
   datetime          time;
   double            price;

  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция |
//+------------------------------------------------------------------+

void someFunc (arrTimePrice & xyArr[])   // !!! здесь происходит ошибка
  {
      //--- что-то делаем
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Сам скрипт |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

  {

      // создаем массив

      arrTimePrice someArr [];

      ArrayResize(someArr, 10);

      ... далее заполнили массив...

      ...и передаем его в функцию...

      someFunc (someArr);

  }

И как мне тогда передать массив, если мой тип arrTimePrice при передаче в функцию вызывает ошибку ?

