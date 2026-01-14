Ошибки, баги, вопросы - страница 1041
Есть еще ObjectFind, языки разные. В русском есть слова, которых нет в английском.
Кроссы кто считает, сервер MQ или они транслируются?
По мажорам не хватает GBPAUD GBPCAD GBPNZD CADJPY. Никому не надо?
Вот код:
Хотелось бы увидеть значение 0.00215
А получаю значение 0.0
Что с этим делать?
Первое значение, т.е. 215, не делаю double, так как я его округляю до целого. Или даже при округлении до целого, все равно тип этому числу давать double?
Есть ли возможность в функции ОнТестер получать промежуточные значения оптимизации?
(если да){Например;}
OnTester вызывается только после прогона тестирования.
Если агенты - локальные, то они могут записывать файлы в общей папке всех терминалов, Тогда в OnTester наряду с записью своих результатов можно организовать и чтение чужих результатов.
Если агенты работают на другои компьютере (компьютерах), то есть, удалённые агенты и/или облачные агенты, то в OnTester Вы не сможете получить информацию от этих "чужих" агентов.
Но. Есть возможность отсылать в процессе оптимизации фреймы данных в клиентский терминал. Эти данные по мере их поступления можно обрабатывать в функции OnTesterPass. Попробуйте
В английской статье Trade Operations in MQL5 - It's Easy нашёл в одном месте написано по-русски:
Код, вызывающий ошибку.
И как мне тогда передать массив, если мой тип arrTimePrice при передаче в функцию вызывает ошибку ?