Создал

extern int e1;

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1053#comment_569138 

В модуле test.ex5 присвоил ей значение e1 = 10;

Затем в модуле testLib.ex5 через f() обратился к этому значению - а оно - нуль ?!

 
Это внешняя, GlobalVariableSet. Extetn переменная инициализируется 1 раз в объявлении.
 
Я новичек...с чего начать ребят???
 
Хочу получить переменную, которую можно читать и писать в нескольких .ex5 модулях

Это возможно только через функции.

Напрямую - никак

 
Спасибо, понял особенность
 
Я новичек...с чего начать ребят???
Смотря, что хотите торговать или программировать.
 
Тогда понятно следующее ограничение
class B {
public:
        static int v;
};

B b1;         //ошибка: unresolved static variable B::v
static B b2;  //ошибка: unresolved static variable B::v

void OnStart() {}
Иначе к B::v можно было бы обращаться напрямую из любого модуля, объявив в нем статическую B 
 

Вопрос разработчикам по ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER

Будет ли дополняться?

дописал 15-ый буфер,


- и строка значений в текущем виде стала полностью бесполезной: цвет значениям (от линии) не добавить, всплывающей подсказки, чьё это значение, тоже нет... если значений больше, чем мажоров, такая строка становится бесполезной. Ну разве что память тренировать :)

Может, сортировку им добавить?

Upd да, и

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

не работает округляет

а -1 можно сделать чтоб отключал вывод?

 
Знаков после запятой =0, вот и результат у вас.

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
 
я про возможность отключить показ значений.
