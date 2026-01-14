Ошибки, баги, вопросы - страница 1038
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Создал
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1053#comment_569138
В модуле test.ex5 присвоил ей значение e1 = 10;
Затем в модуле testLib.ex5 через f() обратился к этому значению - а оно - нуль ?!
Создал
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1053#comment_569138
В модуле test.ex5 присвоил ей значение e1 = 10;
Затем в модуле testLib.ex5 через f() обратился к этому значению - а оно - нуль ?!
Хочу получить переменную, которую можно читать и писать в нескольких .ex5 модулях
Это возможно только через функции.
Напрямую - никак
Это возможно только через функции.
Я новичек...с чего начать ребят???
Это возможно только через функции.
Напрямую - никак
Вопрос разработчикам по ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
Будет ли дополняться?
дописал 15-ый буфер,
- и строка значений в текущем виде стала полностью бесполезной: цвет значениям (от линии) не добавить, всплывающей подсказки, чьё это значение, тоже нет... если значений больше, чем мажоров, такая строка становится бесполезной. Ну разве что память тренировать :)
Может, сортировку им добавить?
Upd да, и
не работает округляет
а -1 можно сделать чтоб отключал вывод?
Может, сортировку им добавить?
Upd да, и
не работает округляет
а -1 можно сделать чтоб отключал вывод?
Знаков после запятой =0, вот и результат у вас.
Знаков после запятой =0, вот и результат у вас.