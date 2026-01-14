Ошибки, баги, вопросы - страница 1048

Как я понял это ошибка в справке


 
Interesting:

MetaDriver:
Уже разобрался.

А нумератор все же нужно было указать в параметре функции.

И CL_USE_ANY как я понял там обозначена как -1, что странно (т.е. я предполагал что номера там как и положено от 0 до 2-х идут).

CL_USE_ANY -1

CL_USE_GPU_ONLY -2

CL_USE_CPU_ONLY -3

Минусовые значения + нет нумератора. В чем тут смысл?

 
Смысл в том, что положительные значения уже заняты номерами конкретных устройств.

Поскольку непонятно сколько их там у юзера (может 100500?).  Поэтому для обобщённых модификаторов  взяты отрицательные значения.

К примеру если у меня CPU + две видеокарты, указывая 0 я какую команду дам?

 
Список устройств с идентификаторами показывается на старте терминала.

Лучше всего указывать ани и автоматом будет выбираться наиболее быстрый девайс.
Должно ли быть в этом списке CPU?

При успешной смене типа девайса в журнале появляется запись типа "OpenCL: GPU device 'GeForce GT 630' selected", можно еще номер устройства поставить тогда?

 
Ренат, я давно стесняюсь спросить:  Как вычисляется рейтинг устройства OpenCL ?  

2013.08.23 09:31:23    OpenCL    Device #1: CPU AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor with OpenCL 1.1 (6 units, 3840 MHz, 16345 Mb, version 2.0, rating 17)
2013.08.23 09:31:23    OpenCL    Device #0: GPU Advanced Micro Devices, Inc. Cayman with OpenCL 1.1 (20 units, 750 MHz, 1024 Mb, version CAL 1.4.1703 (VM), rating 171)

Что берётся за единицу измерения?
А у меня нет проца в списке, у меня AMD FX-8150 x8. Что нужно сделать чтобы появился?
 
Нужно поставить драйвер ОпенЦЛ.  Где-то есть статья о том как устанавливать драйвера OpenCL на компьютер.  Поищи, легко найдёшь в статьях.
